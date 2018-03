Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. März 2018

» Berliner Zeitung: Der Boxmanager, der als Mann ging und als Frau kam

Wie der Berliner Boxmanager Olaf Pollex zu Boxmanagerin Etchika Pollex wurde.

» taz interviewt Maneo-Leiter Bastian Finke: "Ja, wie hält man das aus?"

Die Wahrscheinlichkeit, als schwuler Mann grob beleidigt oder angegriffen zu werden, ist extrem hoch, sagt Maneo-Leiter Bastian Finke. Sogar in Berlin.

» Berliner Woche: Am 18. März wäre Charlotte von Mahlsdorf 90 Jahre alt geworden

Charlotte von Mahlsdorf wäre am 18. März 90 Jahre alt geworden. Der Förderverein Gutshaus Mahlsdorf und das Bezirksamt begehen den Geburtstag mit einer Festveranstaltung und der Benennung einer Straße. Einen Tag darauf sind Besucher eingeladen, sich die Schätze des Gründerzeitmuseums anzusehen.

» news.de über Thomas Hermanns privat: Wer ist der Mann an der Seite des Comedians?

Thomas Hermanns hat Stand-up-Comedy mit seinem Quatsch Comedy Club in Deutschland bekannt und groß gemacht. Aber der 54-Jährige hat noch weitaus mehr auf dem Kasten. Alles über seine Karriere und wer der Mann an seiner Seite ist, lesen Sie hier.

» 20 Minuten zum Coming-out von Admir H.: "Diese Personen begehen sozialen Selbstmord"

Der Schweiz-Kosovare Admir H. (20) bezeichnet sich als «homosexuellen Transvestiten» und steht offen dazu. Dafür wurde er angefeindet. Eine Expertin erklärt, warum.

» Schweizer Illustrierte: Schwul und Türke, geht das?

In manchen Teilen der Welt ist es schwierig bis unmöglich, offen schwul zu leben. SI-online-Blogger Onur Ogul ist halb Türke und weiss, wie viel Mut es braucht, um zu seiner Homosexualität zu stehen.

» Deutschlandfunk über "Our Piece of Punk": Streitschrift und Liebeserklärung

Auch Jahre nach der Riot-Grrrl-Bewegung müssen Frauen im Punk um Anerkennung kämpfen. In "Our Piece Of Punk" versammeln die Herausgeberinnen Barbara Lüdde und Judit Vetter Erfahrungsberichte aus der Szene. "Wir wollen die absolute Gleichberechtigung", sagte Barbara Lüdde im Dlf.

09. März 2018

» Schweizer Illustrierte interviewt Dominique Rinderknecht & Tamy Glauser: "Unser Outing hat einiges normalisiert"

Vor einem Jahr zierten Dominique Rinderknecht, 28, und Tamy Glauser, 32, das Cover der SI-Frauenausgabe. Das Paar ist sich sicher, dass ihr Outing viel Positives bewirkt hat. "Bis heute erhalten wir schöne Rückmeldungen und bewegende Geschichten", freut sich Rinderknecht. Der anfängliche Rummel habe ihrer Beziehung nie geschadet. "Wir sind uns so noch viel näher gekommen."

» 20 Minuten: "Ich bin Albaner, schwul und stehe dazu"

Der Schweiz-Kosovare Admir H. aus Zürich ist in einer Facebook-Gruppe an den Pranger gestellt worden, weil er homosexuell ist und Frauenkleider trägt. In Live-Videos schlägt er zurück.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem schwulen Roma-Aktivisten Gianni Jovanovic: "Ich fühlte mich komplett fremdbestimmt"

"Es ist das Wichtigste, das ich in meinem Leben getan habe", sagt Gianni Jovanovic über sein Coming-out. Aufgewachsen in einer traditionelle Roma-Familie, zwangsverheiratet und mit 18 zweifacher Vater kämpft Jovanovic heute mit der Initiative "Queer Roma" gegen Homophobie und Rassismus. S.a.: Schwuler Rom im Interview: "Homosexualität darf es nicht geben" (28.05.2017)

» tennismagazin.de über belgisches Tennispaar: Van Uytvanck outet sich

Alison Van Uytvanck hat sich als lesbisch geoutet. Sie sprach im belgischen Fernsehen über ihre Beziehung zur belgischen Nachwuchsspielerin Greet Minnen.

» bravo.de: K-Pop-Star Marshall Bang outet sich als schwul

Marshall Bang hat sich als erster K-Pop-Star als schwul geoutet. Wie schwer dieser Weg für ihn war, verriet er in einem Interview.

» taz über Transmann-Verbot bei der Bundespolizei: Nur mit Hoden

Wer als Mann zur Bundespolizei will, braucht funktionsfähige Hoden. Im Klartext heißt das: Keine Chance für Transmänner. Der Polizist Joschua Thuir will das ändern

» Bild.de: Hier geht ein mutmaßlicher Transsexuellen-Schleuser in U-Haft

Jetzt klickten bei dem mutmaßlichen Menschenhändler und Schleuser die Handschellen.

» Kurier: 900.000 Euro Förderung für die EuroPride 2019

Wien will sich weiter als Regenbogenhauptstadt positionieren. Eine Million Besucher werden erwartet. SPÖ, Grüne und Neos beschließen Subvention.

» RP Online: Warum es eine Päpstin geben sollte

Beim Augustinus-Forum war der Theologe und Psychologe Wunibald Müller zu Gast. Homosexualität und die Rolle der Frau waren Thema.

» i-D: Mit diesen Tipps von Troye Sivan bleibst du auch 2018 queer und glücklich

Leg' ab und zu eine Social-Media-Diät ein und geh' öfter mit deinen besten schwulen Freunden feiern.

» Spiegel Online über Schwule auf Reisen: "Wir reisen nicht in Länder, die gefährlich für uns sind"

Wo fühlt sich die LGBT-Community im Urlaub am wohlsten? Wo ist es rein rechtlich problematisch? Mit den USA ist ein klassisches Reiseziel für Schwule mittlerweile umstritten.

08. März 2018

» SWR-Landesschau: Aus Susanne wird Vincent

Susanne Maron wuchs als Mädchen auf, viele Jahre spürte sie, dass sie anders ist. 2016 heiratete sie, doch als sie einen transsexuellen Mann kennenlernte, wurde ihr klar, dass sie als Mann leben muss.

» Heute.at: Transgender erzählt über Leben im Gemeindebau

Der Kampf war lang und hart, doch Tamara alias Alfred hat es geschafft: Sie wird respektiert. In der ATV-Sendung "Mein Gemeindebau" erzählt sie ihre Geschichte.