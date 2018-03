Ausgewählter Artikel:

» (13.03.2018) HNA: "Egal, ob Männer oder Schwule" – Professor langt in ZDF-Debatte kräftig daneben

Soll es auf Formularen Kundin oder Kunde heißen? Ein Streit, der am Dienstag den BGH beschäftigte und in einer ZDF-Debatte mit Dunja Hayali seltsame Blüten trieb.

14. März 2018

» Südkurier: Der neue Vorstand des Konstanzer Christopher-Street-Day kämpft um die Zukunft der Parade

Weil es zu einem überraschenden Rücktritt im Vorstand des Vereins CSD Konstanz gekommen ist, muss sich das Organisationsteam der beliebten grenzübergreifenden Parade in Konstanz und Kreuzlingen neu aufstellen. Jetzt werden ehrenamtliche Helfer für die Benefiz-Parties gesucht.

13. März 2018

» Mittelbayerische Zeitung interviewt Monika Treut: Sie hat das Ungewöhnliche im Blick

Regisseurin Monika Treut spricht über Skandale, Vielfalt im deutschen Film und jene Themen, die unbeachtet bleiben.

» VICE: Diese Glaubensgemeinschaft betet Penisse an

Gott sei sehr phallozentrisch, sagen die Mitglieder des Temple Priapus. Wir haben einen Tag mit dem Gründer verbracht.

» Basler Zeitung über Jordan Peterson: Rockstar der Anti-Korrekten

Jordan Peterson sagt: Bring dein Leben in Ordnung. Das ist genau das, was Millionen junger Männer hören wollen.

12. März 2018

» RP Online zum Düsseldorfer Denkmal für verfolgte Homosexuelle: Gesucht wird ein Ort lebendiger Erinnerung

Die Kunstkommission beteiligt sich an der Entwicklung eines Denkmals für verfolgte Homosexuelle.

» der Freitag über homosexuelle Paare mit Kinderwunsch: Frauenleihe und Fremdsperma

Homosexuelle Paare haben es in Deutschland schwer, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Wir haben ein schwules und ein lesbisches Paar getroffen

» Badische Zeitung: "Angels in America" am Theater Freiburg

"Angels in America" gehrt zu den bedeutenden US-amerikanischen Dramen. Peter Etvs hat daraus eine Oper gemacht – die hatte jetzt am Theater Freiburg Premiere. In Anwesenheit des Komponisten.

» Südwest Presse: Ehe für alle kommt auch in Region an

Auch im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm haben gleichgeschlechtliche Paare das neue Gesetz zur Ehe für alle, das Anfang Oktober in Kraft getreten ist, genutzt. In Blaubeuren ist eine eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt

11. März 2018

» Noizz.de: Wir haben die Netflix-Serie "Queer Eye" mit vier Schwulen geschaut

Das neue Reality-Format ist nicht das, was man erwartet.

» bpb.de: Vor 24 Jahren: Homosexualität nicht mehr strafbar

"175er" – so wurden homosexuelle Männer jahrzehntelang abwertend genannt. Der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches stigmatisierte und illegalisierte gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern bis weit in die Nachkriegszeit. Erst nach der Wiedervereinigung wurde er endgültig aus dem Strafgesetzbuch entfernt.

» Zeit Online über Travestie-Künstler: "Ich hasse shoppen, aber Jurassica braucht häufig neue Klamotten"

Mario, 38, ist Travestie-Künstler. Sein Charakter Jurassica Parka gibt zu viel für Make-up und Perücken aus. Bringt aber auch das Geld aufs Konto: 2.300 Euro im Monat.

» der Freitag über "Call Me by Your Name": Das Muss im Fluss

In "Call me by your Name" erzählt Luca Guadagnino zwei Stunden lang leuchtend von einer heiß-kalten schwulen Liebe

» Nau: Zürich kämpft gegen Homo- und Transphobie

Weil homosexuelle Jugendliche auch heute noch regelmässig Diskriminierung erleben, startet die Stadt Zürich einen Aktionsmonat. Jugendliche, aber auch Lehrpersonen, sollen auf das Thema sensibilisiert werden.

» Frankfurter Neue Presse: Homosexuelle könnten Segen erhalten

Die "Ehe für alle" sorgt nach wie vor für große Diskussionen. Der katholische Stadtdekan Johannes zu Eltz sieht auch für seine Kirche eine Möglichkeit, homosexuelle Paare zu segnen.

10. März 2018

» Berliner Zeitung: Der Boxmanager, der als Mann ging und als Frau kam

Wie der Berliner Boxmanager Olaf Pollex zu Boxmanagerin Etchika Pollex wurde.

» taz interviewt Maneo-Leiter Bastian Finke: "Ja, wie hält man das aus?"

Die Wahrscheinlichkeit, als schwuler Mann grob beleidigt oder angegriffen zu werden, ist extrem hoch, sagt Maneo-Leiter Bastian Finke. Sogar in Berlin.

» Berliner Woche: Am 18. März wäre Charlotte von Mahlsdorf 90 Jahre alt geworden

Charlotte von Mahlsdorf wäre am 18. März 90 Jahre alt geworden. Der Förderverein Gutshaus Mahlsdorf und das Bezirksamt begehen den Geburtstag mit einer Festveranstaltung und der Benennung einer Straße. Einen Tag darauf sind Besucher eingeladen, sich die Schätze des Gründerzeitmuseums anzusehen.

» news.de über Thomas Hermanns privat: Wer ist der Mann an der Seite des Comedians?

Thomas Hermanns hat Stand-up-Comedy mit seinem Quatsch Comedy Club in Deutschland bekannt und groß gemacht. Aber der 54-Jährige hat noch weitaus mehr auf dem Kasten. Alles über seine Karriere und wer der Mann an seiner Seite ist, lesen Sie hier.

» 20 Minuten zum Coming-out von Admir H.: "Diese Personen begehen sozialen Selbstmord"

Der Schweiz-Kosovare Admir H. (20) bezeichnet sich als «homosexuellen Transvestiten» und steht offen dazu. Dafür wurde er angefeindet. Eine Expertin erklärt, warum.