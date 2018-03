Ausgewählter Artikel:

» (17.03.2018) Allgemeine Zeitung: Der schwule Storch aus Apenburg ist tot

zu Apenburg. Homosexuelle Störche sind eine Laune der Natur, aber nicht ungewöhnlich. Männliche Störche zeigen ein zärtlich-verspieltes Verhalten auf dem Nest, aber kein typisches Paarungsverhalten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. März 2018

» ORF: Kampf für Gleichheit geht weiter

In Bregenz treffen sich an diesem Wochenende die österreichischen LGBTIQ*-Institutionen zu einem Vernetzungstreffen. Dabei sollen weitere Schritte zur völligen rechtlichen Gleichstellung von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen besprochen werden.

» Abendzeitung über Kendall Jenner: "Ich bin nicht lesbisch"

Seit Jahren gibt es Gerüchte, Kendall Jenner könnte lesbisch sein. Das Model redet nun Klartext und hat sich auch zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

» Kreuz & Queer auf evangelisch.de: "Tempel des Göttlichen"

Wenn das Einsfühlen mit sich selbst erschwert ist, gilt es, die gesellschaftspolitischen Strukturen anzuprangern. Welche Rolle hat Gott dabei?

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Ich hasse euch, liebe Dating-Apps

Nirgends ist es einfacher, Männer kennenzulernen als im Internet. Doch so nützlich die vielen Dating-Apps auch sind – sie machen nicht nur glücklich, schreibt SI-online-Blogger Onur Ogul.

» Brigitte: Mutter heiratet ihre Tochter – nun müssen beide ins Gefängnis

In Amerika hat eine 46-Jährige ihre eigene Tochter geheiratet – nachdem sie vorher schon mit ihrem Sohn verheiratet war.

» schwäbische über Kirche der Initiative Regenbogen: "Wir wollen Mauern abbauen"

Als eine der ersten evangelischen Kirchen im Kreis ist Ummendorf der Initiative Regenbogen beigetreten. Entgegen einem Beschluss der Landeskirche fordert die Initiative die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Bei einem Gesprächsabend in Ummendorf wurden Bedenken, vor allem aber Unterstützung für den Beitritt laut.

» der Freitag über Terre Thaemlitz: Von innen Gegenrede leisten

Das Festival für Zeitfragen setzt einen Schwerpunkt auf das vielschichtige Werk der*des Transgender-Künstler*in Terre Thaemlitz. Ein Portrait von Dennis Pohl

» Freie Presse zur Leipziger Buchmesse: Das Lesen der Anderen

Die Leipziger Buchmesse war und ist immer ein Spiegel ihrer Zeit. Und sie ist – wie es auch Literatur immer ist – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Und Schauplatz aktueller Debatten, hinter denen das eigentliche Anliegen, gute Bücher öffentlich zu präsentieren bisweilen zurücktritt.

16. März 2018

» Tagesspiegel: Mit Charlotte von Mahlsdorf durch Berlins alte Mitte

Ein Zufallsfund im Antiquariat: Berlins bekannteste Transperson erkundet in den 90er Jahren die Stadt. Am Sonntag wäre Charlotte von Mahlsdorf 90 Jahre alt geworden.

» Refinery29: So etwas wie "gay" aussehen, gibt es nicht

Ist es wirklich schockierend, dass die Oldtimer-, Sneakers- und Hoodie-Liebende Kendall Jenner nicht lesbisch ist?

» Nina Queer auf Bild.de: So masturbiert man heute

Nina Queer ist Berlins bekannteste Dragqueen und Partyveranstalterin und schreibt wöchentlich für BILD.

» Nollendorfblog über Erika Steinbach (74): Sex-Beichte in der Öffentlichkeit

Die ehemalige Bundestagsabgeordnete und menschenrechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion ist immer wieder durch öffentlichen Sex-Talk aufgefallen.

» Tagesspiegel über Fußball: Arena der Männlichkeit

Fußball ist noch immer ein Lobgesang auf die gestählte, heterosexuelle Maskulinität. Ein Problem, das oft schon im Dorfverein beginnt. Ein Kommentar.

15. März 2018

» katholisch.de: Vatikan plant kritisches Dokument zur Gender-Theorie

Papst Franziskus hat bereits mehrfach scharfe Kritik an der Gender-Theorie geäußert, sprach sogar von einer "ideologischen Kolonisierung". Nun plant der Vatikan gleich zwei entsprechende Schreiben.

» ze.tt: Coming-out in Südkoreas homophober Musikindustrie

Marshall Bang zählt zu den wenigen Musiker*innen der koreanischen Popmusik, die sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt haben. Während die Musikbranche mit homoerotischen Momenten spielt, ist Homosexualität in Wirklichkeit kaum geduldet.

» taz über fünf Jahre Regenbogen-Familienzentrum: Bullerbü für alle

Wie bekommen zwei Lesben oder Schwule ein Kind? Der Beratungsbedarf ist groß. Doch es gibt auch Angst vor einem gesellschaftlichen Rollback.

» Welt über Cynthia Nixon: "Sieht ganz so aus, als ob sie Gouverneurin werden will"

Schauspielerin Cynthia Nixon (Sex and The City) scheint New Yorks Regierungschef Andrew Cuomo herausfordern zu wollen. Auf Fragen von Journalisten antwortet Nixon vielsagend mit Worten wie wir werden sehen oder vielleicht.

» Augsburger Allgemeine: Neu-Ulm wehrt sich gegen Sex-Parkplatz

Ein Parkplatz, liebestolle Gäste und ein verärgerter Kleingärtner – wie diese Konstellation in Neu-Ulm und darüber hinaus für Gesprächsstoff sorgt.

» Deutschlandfunk Kultur über Nakhane: Frei und ohne Angst

Die Platte "You Will Not Die" des südafrikanischen Künstlers Nakhane zeugt von den Schmerzen, die ihm zugefügt wurden: Als Homosexueller wuchs er in einer streng christlichen Gemeinde auf und litt unter Angststörungen. Sein Album ist ein Tribut an die Liebe.