» (19.03.2018) Rhein-Neckar-Zeitung: Mitbegründer der Homosexuellen-Bewegung soll geehrt werden

Sexualwissenschaftler und jüdischer Arzt war drei Semester in der Neckarstadt - Positive Reaktionen

19. März 2018

» EiE-Blog über emotionalen Auftritt im TV: Eloy de Jong trauert um verstorbenen Ex-Freund Stephen Gately

Es war DIE Überraschung des Abends. Zur besten Sendezeit lud Schlagerkönig Florian Silbereisen am Samstagabend in seiner Show "Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung" zu einem Stell-dich-ein der deutschen Schlager-Pop-Riege.

» desired interviewt trans Frau: "Ich bin kein Mann, der sich als Frau fühlt"

Auch trans Frauen sind Frauen. Sie kämpfen um Anerkennung. Wir haben mit Felicia gesprochen und sie nach ihren Zukunftswünschen gefragt.

» Welt über den Maler Patrick Angus: Und abends ging es in die Sub

Keiner hat die schwule Szene so unverklärt gemalt wie Patrick Angus. Stuttgart widmet dem amerikanischen Neoexpressionisten die erste große Werkschau

18. März 2018

» Bild.de: So schwul machen zehn Bier wirklich

Wissenschaftliche Studien sind ja vor allem dazu da, Dinge zu bestätigen, die man ohnehin schon weiß, oder?

» VICE: Wie Rechtspopulisten die Rechte Homosexueller für sich entdeckten

Und was zur Hölle bringt Menschen wie Alice Weidel, David Berger oder Milo Yiannopoulos dazu, rechte Positionen zu vertreten?

» Kurier über Wiens Rosa Lila Villa: "Wir wollen offen für alle sein"

Mittels Crowdfunding soll das "Lesben- und Schwulenhaus" barrierefrei werden.

» Huffington Post: Wie aus mir ein stolzer und mutiger Mensch wurde, weil meine Mutter lesbisch ist

"Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, das eigene Leben schlicht geschehen zu lassen."

» B.Z. interviewt Georg Uecker: "Ich bin ein echter Leihberliner"

Der erste schwule TV-Kuss machte Georg Uecker berühmt. Jetzt hat der Schauspieler seine Autobiographie veröffentlicht und spricht mit B.Z. über Fassbinder, Berlin und den Tod.

» NZZ: Freunde machen ein Kind kann das gutgehen?

Mit der Liebe will es nicht klappen. Also tun sich allein lebende Frauen und Männer als Co-Eltern zusammen, um ein Kind grosszuziehen – ohne aber ein Paar zu sein. Können solche Zweckgemeinschaften funktionieren?

» Süddeutsche.de: Die politische Korrektheit ist kein Unterdrückungsinstrument

Auch wenn Neu-Rechte das gerade sehr erfolgreich propagieren: Freiheit und politisch korrekte Sprache schließen sich nicht aus.

» NRZ über tierische Liebe im Zoo: Diese Marabus sind homosexuell

Menschliche Probleme in tierischen Beziehungen: Lebenslanges Lieben kann steinerweichende Konsequenzen haben. Schicksale aus dem Duisburger Zoo.

» Sonntagsblatt: Ausstellung über Nazi-Ankläger Fritz Bauer in Nürnberg

Eichmann-Jäger, Nazi-Ankläger unter diesen Begriffen kennt man den früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968). Eine Ausstellung im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände zeigt jetzt auch einige unbekannte Seiten des Juristen.

» Limmattaler Zeitung interviewt LGBTI-Coach:: "Im Teenager-Alter ist Diskriminierung häufiger"

Die Online-Plattform du-bist-du unterstützt den Aktionsmonat "Likeeveryone" und bietet Hilfe beim Coming-out an. Patrick Weber, Experte im Bereich "Coaching für Fachpersonen", erklärt, worauf es ankommt.

17. März 2018

» Allgemeine Zeitung: Der schwule Storch aus Apenburg ist tot

zu Apenburg. Homosexuelle Störche sind eine Laune der Natur, aber nicht ungewöhnlich. Männliche Störche zeigen ein zärtlich-verspieltes Verhalten auf dem Nest, aber kein typisches Paarungsverhalten.

» ORF: Kampf für Gleichheit geht weiter

In Bregenz treffen sich an diesem Wochenende die österreichischen LGBTIQ*-Institutionen zu einem Vernetzungstreffen. Dabei sollen weitere Schritte zur völligen rechtlichen Gleichstellung von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen besprochen werden.

» Abendzeitung über Kendall Jenner: "Ich bin nicht lesbisch"

Seit Jahren gibt es Gerüchte, Kendall Jenner könnte lesbisch sein. Das Model redet nun Klartext und hat sich auch zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

» Kreuz & Queer auf evangelisch.de: "Tempel des Göttlichen"

Wenn das Einsfühlen mit sich selbst erschwert ist, gilt es, die gesellschaftspolitischen Strukturen anzuprangern. Welche Rolle hat Gott dabei?

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Ich hasse euch, liebe Dating-Apps

Nirgends ist es einfacher, Männer kennenzulernen als im Internet. Doch so nützlich die vielen Dating-Apps auch sind – sie machen nicht nur glücklich, schreibt SI-online-Blogger Onur Ogul.

