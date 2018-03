Ausgewählter Artikel:

» (19.03.2018) klatsch-tratsch.de: Gotham-Star Cory Michael Smith ist schwul

Cory Michael Smith hat sich geoutet. Der 'Gotham'-Star, der in der Serie den Riddler mimt, hat seine sexuelle Orientierung bei der Promo-Tour für seinen neuen Film '1985' zum Thema gemacht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. März 2018

» CSD Deutschland e.V.: Brauchen wir 2018 noch einen CSD?

Die Ehe für alle ist da, die Rehabilitierung der Opfer von §175 beschlossen. Brauceh wir also noch einen CSD? JA! Der CSD Deutschland e.V. erklärt, warum auch 2018 ein CSD noch wichtig ist.

» klatsch-tratsch.de: Gotham-Star Cory Michael Smith ist schwul

Cory Michael Smith hat sich geoutet. Der 'Gotham'-Star, der in der Serie den Riddler mimt, hat seine sexuelle Orientierung bei der Promo-Tour für seinen neuen Film '1985' zum Thema gemacht.

» Tiroler Tageszeitung zum dritten Geschlecht: VfGH prüft Recht auf Bezeichnung

Anlass ist die Beschwerde einer Person, die erfolglos versuchte, ihren Geschlechtseintrag im Zentralen Personenstandsregister (ZPR) auf inter oder eine andere ähnliche Formulierung abändern zu lassen.

» NZZ: "Hoi zäme, ich bin Louis und trans"

Im Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie begegnen Jugendliche direkt Betroffenen und setzen sich mit eigenen Vorurteilen auseinander.

» EiE-Blog über emotionalen Auftritt im TV: Eloy de Jong trauert um verstorbenen Ex-Freund Stephen Gately

Es war DIE Überraschung des Abends. Zur besten Sendezeit lud Schlagerkönig Florian Silbereisen am Samstagabend in seiner Show "Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung" zu einem Stell-dich-ein der deutschen Schlager-Pop-Riege.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Mitbegründer der Homosexuellen-Bewegung soll geehrt werden

Sexualwissenschaftler und jüdischer Arzt war drei Semester in der Neckarstadt - Positive Reaktionen

» desired interviewt trans Frau: "Ich bin kein Mann, der sich als Frau fühlt"

Auch trans Frauen sind Frauen. Sie kämpfen um Anerkennung. Wir haben mit Felicia gesprochen und sie nach ihren Zukunftswünschen gefragt.

» Welt über den Maler Patrick Angus: Und abends ging es in die Sub

Keiner hat die schwule Szene so unverklärt gemalt wie Patrick Angus. Stuttgart widmet dem amerikanischen Neoexpressionisten die erste große Werkschau

18. März 2018

» Bild.de: So schwul machen zehn Bier wirklich

Wissenschaftliche Studien sind ja vor allem dazu da, Dinge zu bestätigen, die man ohnehin schon weiß, oder?

» VICE: Wie Rechtspopulisten die Rechte Homosexueller für sich entdeckten

Und was zur Hölle bringt Menschen wie Alice Weidel, David Berger oder Milo Yiannopoulos dazu, rechte Positionen zu vertreten?

» Kurier über Wiens Rosa Lila Villa: "Wir wollen offen für alle sein"

Mittels Crowdfunding soll das "Lesben- und Schwulenhaus" barrierefrei werden.

» Huffington Post: Wie aus mir ein stolzer und mutiger Mensch wurde, weil meine Mutter lesbisch ist

"Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, das eigene Leben schlicht geschehen zu lassen."

» B.Z. interviewt Georg Uecker: "Ich bin ein echter Leihberliner"

Der erste schwule TV-Kuss machte Georg Uecker berühmt. Jetzt hat der Schauspieler seine Autobiographie veröffentlicht und spricht mit B.Z. über Fassbinder, Berlin und den Tod.

» NZZ: Freunde machen ein Kind kann das gutgehen?

Mit der Liebe will es nicht klappen. Also tun sich allein lebende Frauen und Männer als Co-Eltern zusammen, um ein Kind grosszuziehen – ohne aber ein Paar zu sein. Können solche Zweckgemeinschaften funktionieren?

» Süddeutsche.de: Die politische Korrektheit ist kein Unterdrückungsinstrument

Auch wenn Neu-Rechte das gerade sehr erfolgreich propagieren: Freiheit und politisch korrekte Sprache schließen sich nicht aus.

» NRZ über tierische Liebe im Zoo: Diese Marabus sind homosexuell

Menschliche Probleme in tierischen Beziehungen: Lebenslanges Lieben kann steinerweichende Konsequenzen haben. Schicksale aus dem Duisburger Zoo.

» Sonntagsblatt: Ausstellung über Nazi-Ankläger Fritz Bauer in Nürnberg

Eichmann-Jäger, Nazi-Ankläger unter diesen Begriffen kennt man den früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968). Eine Ausstellung im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände zeigt jetzt auch einige unbekannte Seiten des Juristen.

» Limmattaler Zeitung interviewt LGBTI-Coach:: "Im Teenager-Alter ist Diskriminierung häufiger"

Die Online-Plattform du-bist-du unterstützt den Aktionsmonat "Likeeveryone" und bietet Hilfe beim Coming-out an. Patrick Weber, Experte im Bereich "Coaching für Fachpersonen", erklärt, worauf es ankommt.

17. März 2018

» Allgemeine Zeitung: Der schwule Storch aus Apenburg ist tot

zu Apenburg. Homosexuelle Störche sind eine Laune der Natur, aber nicht ungewöhnlich. Männliche Störche zeigen ein zärtlich-verspieltes Verhalten auf dem Nest, aber kein typisches Paarungsverhalten.

» ORF: Kampf für Gleichheit geht weiter

In Bregenz treffen sich an diesem Wochenende die österreichischen LGBTIQ*-Institutionen zu einem Vernetzungstreffen. Dabei sollen weitere Schritte zur völligen rechtlichen Gleichstellung von homo-, bi-, trans- und intersexuellen Personen besprochen werden.