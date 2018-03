Ausgewählter Artikel:

» (21.03.2018) Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner hat sich verknallt: Lieber Jens Spahn

Sie sind für mich der spannendste Politiker Deutschlands. Zweimal in der Woche trainieren Sie die Muskeln.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. März 2018

» Luzerner Zeitung über einen Polyamourösen: "Ein Gegenentwurf zum Fremdgehen"

Während der internationalen Woche gegen Rassismus bietet die Bibliothek unter dem Motto "Living Library" Kontakte zu ganz besonderen Menschen. Zu Gast sind ein Polyamouröser, eine Borderlinerin, ein Imam, eine Rollstuhlfahrerin und ein Rohstoffhändler.

» derStandard.at: Wäre Michel Foucault Anhänger von #MeToo und Political Correctness gewesen?

Zwei Beispiele zeichnen ein etwas anderes Bild des zum Urvater der Gender-Studies und Politischen Korrektheit stilisierten Philosophen

» Kölner Stadt-Anzeiger über Jens Spahn: Der furchtlose Oberprovokateur

Man kann alles Mögliche über Jens Spahn sagen. Und es wird ja auch alles Mögliche über Jens Spahn gesagt. Eines kann man nicht sagen: Dass der 37-jährige Oberprovokateur der Christlich-Demokratischen Union einer Konfrontation aus dem Weg ginge.

» Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner hat sich verknallt: Lieber Jens Spahn

Sie sind für mich der spannendste Politiker Deutschlands. Zweimal in der Woche trainieren Sie die Muskeln.

20. März 2018

» Spiegel Online: John Oliver ärgert Mike Pence mit einem schwulen Hasen

Der US-Vizepräsident ist erzkonservativ. Auf seine jüngste Buchveröffentlichung reagiert nun Late-Night-Talker John Oliver: Er klaut Mike Pence seinen Protagonisten – und lässt ihn eine Schwulenhochzeit feiern.

» Westfälische Nachrichten: Fremd im eigenen Körper

Der Fachbereich Jugendarbeit und Sexualpädagogik der Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen hat aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens zu einer Veranstaltung zum Thema Transidentität nach Lengerich eingeladen.

» derStandard.at über den VfGH und das Dritte Geschlecht: Nicht selbstverständlich

Die heimischen Verfassungsrichter haben beschlossen, die Frage des dritten Geschlechts amtswegig zu prüfen

» Süddeutsche.de interviewt Sam Vance-Law: "Es gibt keinen spezifisch schwulen Sound" (Registrierung notwendig)

Der kanadische Popstar und Wahlberliner Sam Vance-Law hat mit "Homotopia" ein Album voller kleiner Manifeste über das Schwulsein geschrieben.

» Waiblinger Kreiszeitung: Für Homosexuelle gibt´s nur die heimliche Segnung

Die lesbische Pfafferin Brigitte Straßner wünscht sich mehr Akzeptanz homosexueller Gemeindemitglieder

» Zeit Online über #MeToo aus queerer Sicht: Wir sind fremd in diesem Film

Die #MeToo-Debatte ist ein riesiges feministisches Anliegen. Aber sie behandelt vor allem heterosexuelles Verhalten. Wie stehen eigentlich Lesben und Queers dazu?

» MedienNetzwerk Bayern interviewt Unicorns in Tech: "Wir zwingen die Leute, aus ihrer Comfort Zone herauszukommen"

André Eckert ist Münchner Botschafter für das globale Netzwerk Unicorns in Tech und organisiert die Netzwerk-Treffen in der bayerischen Landeshauptstadt. Im Interview mit dem MedienNetzwerk Bayern erzählt er, wofür die Unicorns stehen und warum Netzwerke so wichtig sind.

» Echo Online: Der Männer-Anteil in den Kitas hat sich verdoppelt / nicht allen Eltern ist das recht

Männer in Kitas sind immer noch keine Selbstverständlichkeit. Nur knapp sechs Prozent aller festangestellten Erzieher in Hessen sind Männer. Zehn Jahre zuvor waren es halb so viele. Quereinsteiger wie Markus Nowak, der zurzeit einzige männliche Erzieher in einem 20-köpfigen Team, werden in Darmstadt besonders gefördert.

19. März 2018

» CSD Deutschland e.V.: Brauchen wir 2018 noch einen CSD?

Die Ehe für alle ist da, die Rehabilitierung der Opfer von §175 beschlossen. Brauceh wir also noch einen CSD? JA! Der CSD Deutschland e.V. erklärt, warum auch 2018 ein CSD noch wichtig ist.

» klatsch-tratsch.de: Gotham-Star Cory Michael Smith ist schwul

Cory Michael Smith hat sich geoutet. Der 'Gotham'-Star, der in der Serie den Riddler mimt, hat seine sexuelle Orientierung bei der Promo-Tour für seinen neuen Film '1985' zum Thema gemacht.

» Tiroler Tageszeitung zum dritten Geschlecht: VfGH prüft Recht auf Bezeichnung

Anlass ist die Beschwerde einer Person, die erfolglos versuchte, ihren Geschlechtseintrag im Zentralen Personenstandsregister (ZPR) auf inter oder eine andere ähnliche Formulierung abändern zu lassen.

» NZZ: "Hoi zäme, ich bin Louis und trans"

Im Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie begegnen Jugendliche direkt Betroffenen und setzen sich mit eigenen Vorurteilen auseinander.

» EiE-Blog über emotionalen Auftritt im TV: Eloy de Jong trauert um verstorbenen Ex-Freund Stephen Gately

Es war DIE Überraschung des Abends. Zur besten Sendezeit lud Schlagerkönig Florian Silbereisen am Samstagabend in seiner Show "Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung" zu einem Stell-dich-ein der deutschen Schlager-Pop-Riege.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Mitbegründer der Homosexuellen-Bewegung soll geehrt werden

Sexualwissenschaftler und jüdischer Arzt war drei Semester in der Neckarstadt - Positive Reaktionen

» desired interviewt trans Frau: "Ich bin kein Mann, der sich als Frau fühlt"

Auch trans Frauen sind Frauen. Sie kämpfen um Anerkennung. Wir haben mit Felicia gesprochen und sie nach ihren Zukunftswünschen gefragt.

» Welt über den Maler Patrick Angus: Und abends ging es in die Sub

Keiner hat die schwule Szene so unverklärt gemalt wie Patrick Angus. Stuttgart widmet dem amerikanischen Neoexpressionisten die erste große Werkschau