22. März 2018

» idowa: Gefangen im falschen Körper

Samira M. (Name von der Redaktion geändert) ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt im Landkreis Dingolfing-Landau. Vor zwei Jahren wird ihr bewusst, dass sie in ihrem Leben etwas ändern muss etwas ganz Grundlegendes: ihr Geschlecht.

» NOZ: Arte-Miniserie ?Ich liebe euch? enttäuscht

Im Rahmen des Themenschwerpunkts "Liebe Lust!" zeigt Arte am Donnerstag, den 22.3.2018 ab 21.45 Uhr die dreiteilige Miniserie "Ich liebe euch".

» Nau: Dieser Mann bekämpft Geschlechterstereotypen mit Bauchtanz

Alexandre Paulikevitch ist einer der wenigen Bauchtänzer des mittleren Ostens. Der Libanese hat sich das Tanzen selbst beigebracht und will der Öffentlichkeit zeigen, dass die geschmeidigen Bewegungen von Männern und Frauen gleichermassen ausgeführt werden können.

» evangelisch.de über einen Roman von James Baldwin: Go Tell it

Mit "Von dieser Welt" liegt eine Neuübersetzung des 1953 erschienenen Debüts "Go Tell it on the Mountain" des amerikanischen Schriftstellers und Bürgerrechtlers James Baldwin vor. Ein Roman, den (wieder) zu entdecken, lohnt.

» Stuttgarter Nachrichten: Ricky Martin Mustermann

Kleider machen Leute. Oder auch nicht. Um das herauszufinden, unterziehen wir den Kleidungsstil bekannter Persönlichkeiten einem Stilcheck. Heute: Ricky Martin.

21. März 2018

» taz über Prozess gegen Teilnehmer des CSD: Gay Pride, Police Shame

Dominik B. feierte beim CSD, bis die Polizei ihn festnahm. Ein Richter sprach ihn frei: Die Polizei habe im Prozess ein schreckliches Bild abgegeben.

» Deutschlandfunk über den Umgang mit Hate Speech: Ansprechen statt totschweigen

90 Prozent der Jugendlichen haben laut einer Untersuchung Erfahrungen mit Hass im Internet gemacht. Im Umgang mit dem Thema fühlen sich viele Lehrer aber noch unsicher. Pädagogische Arbeitsmaterialien sollen dabei helfen, "Hate Speech" in den Unterricht zu integrieren, um damit dem Phänomen entgegenzutreten.

» derStandard.de: Verbotsgesetze gegen Homosexuelle in der Karibik

Menschenrechtler weisen auf Unterdrückung und Diskriminierung auf den ostkaribischen Inseln hin

» Heute.at: App findet den passenden Mann zum Kinderkriegen

Eine neue App sucht für Sie den perfekten Partner zum Kinderkriegen. Modamily verbindet Menschen mit Kinderwunsch miteinander.

» Südwest Presse zur Segnung für alle: Riss geht durch Landeskirche

Wir müssen reden: Das war das Motto der Veranstaltung der evangelischen Erwachsenenbildung, die am Montagabend im Paulus-Gemeindezentrum stattfand. Geprächsbedarf gibt es in der evangelischen Landeskirche seit der Landessynode im November

» Kurier: Mehr Hasspostings als erwartet

1716 Fälle gingen in einem Jahr über App BanHate ein. 53 Prozent waren strafrechtlich bedenklich

» Luzerner Zeitung über einen Polyamourösen: "Ein Gegenentwurf zum Fremdgehen"

Während der internationalen Woche gegen Rassismus bietet die Bibliothek unter dem Motto "Living Library" Kontakte zu ganz besonderen Menschen. Zu Gast sind ein Polyamouröser, eine Borderlinerin, ein Imam, eine Rollstuhlfahrerin und ein Rohstoffhändler.

» derStandard.at: Wäre Michel Foucault Anhänger von #MeToo und Political Correctness gewesen?

Zwei Beispiele zeichnen ein etwas anderes Bild des zum Urvater der Gender-Studies und Politischen Korrektheit stilisierten Philosophen

» Kölner Stadt-Anzeiger über Jens Spahn: Der furchtlose Oberprovokateur

Man kann alles Mögliche über Jens Spahn sagen. Und es wird ja auch alles Mögliche über Jens Spahn gesagt. Eines kann man nicht sagen: Dass der 37-jährige Oberprovokateur der Christlich-Demokratischen Union einer Konfrontation aus dem Weg ginge.

» Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner hat sich verknallt: Lieber Jens Spahn

Sie sind für mich der spannendste Politiker Deutschlands. Zweimal in der Woche trainieren Sie die Muskeln.

20. März 2018

» Spiegel Online: John Oliver ärgert Mike Pence mit einem schwulen Hasen

Der US-Vizepräsident ist erzkonservativ. Auf seine jüngste Buchveröffentlichung reagiert nun Late-Night-Talker John Oliver: Er klaut Mike Pence seinen Protagonisten – und lässt ihn eine Schwulenhochzeit feiern.

» Westfälische Nachrichten: Fremd im eigenen Körper

Der Fachbereich Jugendarbeit und Sexualpädagogik der Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen hat aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens zu einer Veranstaltung zum Thema Transidentität nach Lengerich eingeladen.

» derStandard.at über den VfGH und das Dritte Geschlecht: Nicht selbstverständlich

Die heimischen Verfassungsrichter haben beschlossen, die Frage des dritten Geschlechts amtswegig zu prüfen

» Süddeutsche.de interviewt Sam Vance-Law: "Es gibt keinen spezifisch schwulen Sound" (Registrierung notwendig)

Der kanadische Popstar und Wahlberliner Sam Vance-Law hat mit "Homotopia" ein Album voller kleiner Manifeste über das Schwulsein geschrieben.

» Waiblinger Kreiszeitung: Für Homosexuelle gibt´s nur die heimliche Segnung

Die lesbische Pfafferin Brigitte Straßner wünscht sich mehr Akzeptanz homosexueller Gemeindemitglieder