Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. März 2018

» Süddeutsche.de über queeres Chorfestival: Mehr als warme Worte

Stadt bezuschusst "Various Voices"-Chorfestival mit 200 000 Euro

» tz: Jogi Löw schwul? Die Antwort auf die ziemlich seltsame Google-Suchanfrage

Was die Leute nicht alles googeln! Bei vielen Stars spielt das Privatleben offenbar eine wichtige Rolle. Wir sind so nett und beantworten hier die gern gestellte Frage Jogi Löw schwul?.

» VICE über lesbische Frau: Ich bin 1.000 Kilometer für das Tinder-Date aus der Hölle gefahren

Als lesbische Frau hast du es in der Pampa wirklich nicht leicht.

» Deutschlandfunk: Uni arbeitet Verfolgung Homosexueller auf

An der Universität Osnabrück befasst sich ein neues Forschungsprojekt mit der Verfolgung von Homosexuellen in der Stadt während der Nachkriegszeit.

» Südwest Presse: Regenbogen-Gemeinden als positives Signal

Läuteten die Glocken?, fragt jemand aus dem Publikum. Ja, antwortet Sabrina Schlee aus Wangen lachend. Die 23-Jährige hat am 14. Oktober letzten Jahres ihre Frau Eyleen standesamtlich und auch kirchlich geheiratet.

» Luzerner Zeitung: Das neue Adoptionsrecht greift

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit Anfang Jahr Kinder adoptieren. Offensichtlich haben einige von ihnen auf diese Möglichkeit gewartet. Denn bereits behandelt der Kanton mehrere Gesuche.

22. März 2018

» Leipziger Volkszeitung; Neues Antidiskriminierungsbüro in Leipzig

Das Antidiskriminierungsbüro (ADB) Sachsen hat gestern in Leipzig seine Hauptgeschäftsstelle eröffnet.

» Ärzte Zeitung: Die HIV-Prävention muss neue Wege gehen!

Um die Zahl der HIV-Neuinfektionen zu senken, bedarf es neuer Ansätze: Die PrEP ist generisch geworden; damit ist der Preis für einen sicheren Schutz gesunken. Experten befürworten zudem den HIV-Test für zu Hause.

» idowa: Gefangen im falschen Körper

Samira M. (Name von der Redaktion geändert) ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt im Landkreis Dingolfing-Landau. Vor zwei Jahren wird ihr bewusst, dass sie in ihrem Leben etwas ändern muss etwas ganz Grundlegendes: ihr Geschlecht.

» NOZ: Arte-Miniserie ?Ich liebe euch? enttäuscht

Im Rahmen des Themenschwerpunkts "Liebe Lust!" zeigt Arte am Donnerstag, den 22.3.2018 ab 21.45 Uhr die dreiteilige Miniserie "Ich liebe euch".

» Nau: Dieser Mann bekämpft Geschlechterstereotypen mit Bauchtanz

Alexandre Paulikevitch ist einer der wenigen Bauchtänzer des mittleren Ostens. Der Libanese hat sich das Tanzen selbst beigebracht und will der Öffentlichkeit zeigen, dass die geschmeidigen Bewegungen von Männern und Frauen gleichermassen ausgeführt werden können.

» evangelisch.de über einen Roman von James Baldwin: Go Tell it

Mit "Von dieser Welt" liegt eine Neuübersetzung des 1953 erschienenen Debüts "Go Tell it on the Mountain" des amerikanischen Schriftstellers und Bürgerrechtlers James Baldwin vor. Ein Roman, den (wieder) zu entdecken, lohnt.

» Stuttgarter Nachrichten: Ricky Martin Mustermann

Kleider machen Leute. Oder auch nicht. Um das herauszufinden, unterziehen wir den Kleidungsstil bekannter Persönlichkeiten einem Stilcheck. Heute: Ricky Martin.

21. März 2018

» taz über Prozess gegen Teilnehmer des CSD: Gay Pride, Police Shame

Dominik B. feierte beim CSD, bis die Polizei ihn festnahm. Ein Richter sprach ihn frei: Die Polizei habe im Prozess ein schreckliches Bild abgegeben.

» Deutschlandfunk über den Umgang mit Hate Speech: Ansprechen statt totschweigen

90 Prozent der Jugendlichen haben laut einer Untersuchung Erfahrungen mit Hass im Internet gemacht. Im Umgang mit dem Thema fühlen sich viele Lehrer aber noch unsicher. Pädagogische Arbeitsmaterialien sollen dabei helfen, "Hate Speech" in den Unterricht zu integrieren, um damit dem Phänomen entgegenzutreten.

» derStandard.de: Verbotsgesetze gegen Homosexuelle in der Karibik

Menschenrechtler weisen auf Unterdrückung und Diskriminierung auf den ostkaribischen Inseln hin

» Heute.at: App findet den passenden Mann zum Kinderkriegen

Eine neue App sucht für Sie den perfekten Partner zum Kinderkriegen. Modamily verbindet Menschen mit Kinderwunsch miteinander.

» Südwest Presse zur Segnung für alle: Riss geht durch Landeskirche

Wir müssen reden: Das war das Motto der Veranstaltung der evangelischen Erwachsenenbildung, die am Montagabend im Paulus-Gemeindezentrum stattfand. Geprächsbedarf gibt es in der evangelischen Landeskirche seit der Landessynode im November

» Kurier: Mehr Hasspostings als erwartet

1716 Fälle gingen in einem Jahr über App BanHate ein. 53 Prozent waren strafrechtlich bedenklich

» Luzerner Zeitung über einen Polyamourösen: "Ein Gegenentwurf zum Fremdgehen"

Während der internationalen Woche gegen Rassismus bietet die Bibliothek unter dem Motto "Living Library" Kontakte zu ganz besonderen Menschen. Zu Gast sind ein Polyamouröser, eine Borderlinerin, ein Imam, eine Rollstuhlfahrerin und ein Rohstoffhändler.