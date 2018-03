Ausgewählter Artikel:

» (25.03.2018) Deutsche Welle: Tausende Kroaten protestieren gegen drittes Geschlecht und Homo-Ehe

In Kroatien demonstrieren Tausende gegen die Ratifizierung einer Konvention gegen geschlechterbezogene Gewalt. Eigentlich richtet sich ihr Protest aber gegen die Einführung eines drittes Geschlechts und die Homo-Ehe.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. März 2018

» Blick-Sexberaterin Caroline Fux erklärt, was "ganz normale Männer" am Sex mit Transsexuellen fasziniert

Immer mehr Freier suchen in der Schweiz den Sex mit einer Transsexuellen. BLICK-Sex-Expertin Caroline Fux erklärt, was die Gründe sind und warum Transmenschen unter dem Boom leiden.

» nachrichten.at interviewt Ralf König: Der König der Comics

Der "bewegte Mann", Ralf König, über Homophilie und Kirche, Satire und Sternenhimmel von Klaus Buttinger.

» Jungle World interviewt Terre Thaemlitz: "Kunst ist ein Ghetto"

Steffen Greiner: Kreativindustrien und Friseursalons sind die ökonomische Nische für Queers, kritisiert Terre Thaemlitz

24. März 2018

» taz interviewt Frank Schäfer: "Westberlin war langweilig"

Frank Schäfer war schwul und Punk, als es beides in Ostberlin noch nicht geben durfte. Jetzt ist seine Autobiografie erschienen.

» derStandard.at: Eine Frage von Leben und Tod für LGBT-Flüchtlinge

Ausgestoßen, missbraucht, ermordet: Für viele LGBT-Asylsuchende in der Türkei und Griechenland ist jeder Tag ein Kampf ums Überleben

» Schweizer-Illustrierte-Blog "Voll schwul!": Lieber glückliches Entlein als frustrierter Schwan

Wenn es etwas gibt, das SI-online-Blogger Onur Ogul in Rage bringt, dann ist es der Schönheitswahn. Unter den Schwulen grassiert der besonders heftig. Es ist Zeit, den Makeln unsere Liebe zu erklären!

» Frankfurter Neue Presse: Regenbogenadler sind der einzige schwul-lesbische Fanclub der Eintracht

Seit Sommer 2013 hat die Frankfurter Eintracht einen schwul-lesbischen Fanclub, die es mittlerweile an den meisten Bundesliga-Standorten gibt. Die "Regenbogenadler" haben ihren Platz in der Frankfurter Szene gefunden.

» Tiroler Tageszeitung über Coming-Out am Land: Die Angst vor dem Anderssein

Zwei Zillertaler erzählen davon, wie schwierig es für viele schwule Männer vor allem auf dem Land ist, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen. Das macht die Suche nach einem Partner fürs Leben um so schwieriger.

» hessenschau: Schwul-lesbische Fußball-Fanclubs treffen sich in Frankfurt

Die schwul-lesbischen Fanclubs sind an diesem Wochenende beim Frankfurter Verein Regenbogenadler zu Gast. Gemeinsam kämpfen sie gegen Ausgrenzung und wollen nun sogar die Trainerausbildung nachhaltig verändern.

23. März 2018

» Nina Queer auf Bild.de: So masturbiert man heute

Nina Queer ist Berlins bekannteste Dragqueen und Partyveranstalterin und schreibt wöchentlich für BILD.

» ProSieben über "neuen Sex-Trend": Warum "Barebacking" lebensgefährlich ist

Neugier und Abenteuerlust sind ein natürlicher Bestandteil von Sex. Doch Vorsicht sollte bei allen Sexpraktiken vorherrschen, sonst könnte es lebensgefährlich werden. Vor allem beim neuen Sex-Trend "Barebacking" ist das der Fall!

» Die Presse: Kanadas Beamten dürfen nicht mehr "Monsieur" und "Madame" sagen

"Vater", "Mutter", "Herr" und "Frau": Diese Begriffe sollen die öffentliche Dienste Kanadas aus ihrem Vokabular streichen.

» Börsenblatt über 40 Jahre Konkursbuch Verlag; Kulturgeschichtliches Archiv

Am 1. April feiert der Tübinger Konkursbuch Verlag von Claudia Gehrke seinen 40. Geburtstag 666 Bücher wurden seit 1978 verlegt. Bekannt wurde der Verlag unter anderem durch das erotische Jahrbuch "Mein heimliches Auge".

» Süddeutsche.de über queeres Chorfestival: Mehr als warme Worte

Stadt bezuschusst "Various Voices"-Chorfestival mit 200 000 Euro

» tz: Jogi Löw schwul? Die Antwort auf die ziemlich seltsame Google-Suchanfrage

Was die Leute nicht alles googeln! Bei vielen Stars spielt das Privatleben offenbar eine wichtige Rolle. Wir sind so nett und beantworten hier die gern gestellte Frage Jogi Löw schwul?.

» VICE über lesbische Frau: Ich bin 1.000 Kilometer für das Tinder-Date aus der Hölle gefahren

Als lesbische Frau hast du es in der Pampa wirklich nicht leicht.

» Deutschlandfunk: Uni arbeitet Verfolgung Homosexueller auf

An der Universität Osnabrück befasst sich ein neues Forschungsprojekt mit der Verfolgung von Homosexuellen in der Stadt während der Nachkriegszeit.

» Südwest Presse: Regenbogen-Gemeinden als positives Signal

Läuteten die Glocken?, fragt jemand aus dem Publikum. Ja, antwortet Sabrina Schlee aus Wangen lachend. Die 23-Jährige hat am 14. Oktober letzten Jahres ihre Frau Eyleen standesamtlich und auch kirchlich geheiratet.

» Luzerner Zeitung: Das neue Adoptionsrecht greift

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen seit Anfang Jahr Kinder adoptieren. Offensichtlich haben einige von ihnen auf diese Möglichkeit gewartet. Denn bereits behandelt der Kanton mehrere Gesuche.