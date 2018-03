Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. März 2018

» Broadly: Wie ich erst als Transmann lernte, meine Vagina zu lieben

Porno-Star Buck Angel hat sich beim Sex als "Frau" nie wohlgefühlt. Trotzdem entschied er sich gegen eine geschlechtsangleichende Operation.

» taz über Jens Spahn und §219a: Er verrät seine Mütter

Die Frauenbewegung hat auch für Schwulenrechte gekämpft. Nun wären schwule Männer dran, solidarisch zu sein. Spahn tut das Gegenteil.

» Berliner Zeitung über schwulen Politiker in Polen: Ein Kleinstadt-Bürgermeister als liberaler Hoffnungsträger

Der LGBT-Aktivist scheint schon für die Präsidentschaftswahl 2020 zu trainieren. Kein polnischer Kleinstadt-Bürgermeister ist prominenter als der linke Politiker.

» taz über Jens Spahn: Geil auf den Gesundheitsminister

Für Abtreibungsgegner wie Jens Spahn ist alles akzeptabler als eine Frau, die selbst über ihren Körper bestimmt. Keine Liebeserklärung.

» taz über RuPaul's Drag Race: Queen, please!

Die Kult-Dragshow RuPauls Drag Race ist in die 10. Staffel gestartet. Nach jüngsten Kontroversen stellen sich die Fans neue Fragen.

» Akademie Waldschlösschen: Michael Bochow wird 70

Das Team des Waldschlösschens gratuliert seinem langjährigen Haussoziologen, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Akademie Waldschlösschen und Freund! Und wir schließen uns an.

» news38.de über "Schwule Kunst": Bunte Collagen in der Welfen-Akademie

Sexuelle Anspielungen, zerrissene Identitäten und ein wenig "schwule Ikonografie" – dies zeigen 78 Collagen des Künstlers Jean Lucs in der Welfen-Akademie. Auf zwei Etagen können Kunstinteressierte bis zum 1. August seine Werke betrachten.

» Abendzeitung: Gleichgeschlechtliche Tanzpaare tanzen beim Equality-Turnier in München

Beim Equality-Tanzturnier tanzen ausschließlich gleichgeschlechtliche Tanzpaare. Zwei amtierende deutsche und europäische Meister kommen aus München.

26. März 2018

» katholisch.de über Heiner Koch: Kirchliches Eheverständnis mutiger vertreten

Berliner Erzbischof über die "Ehe für alle" und den christlichen Glauben

» derStandard.de: Pekinger Festival zieht Schwulenromanze "Call Me By Your Name" zurück

Politik bezüglich Homosexualität unklar

» FIFA.com über Pascal Erlachner: Raus aus dem falschen Film

Der 37-jährige Pascal Erlachner steht als erster Spitzenschiedsrichter der Schweiz zu seiner Homosexualität.

» Bild.de: Was will der Gleichstellungs-Ausschuss in Palermo?

Der Bund der Steuerzahler kritisiert den Italien-Trip des Düsseldorfer Gleichstellungs-Ausschusses mit acht Personen.

» Pforzheimer Zeitung: "Käfig voller Narren" begeistert durch temporeiche Inszenierung im Stadttheater

Willkommen, bienvenue, welcome" – nein, nicht im "Cabaret", wie die Anfangssequenz vermuten lassen konnte, sondern im "Käfig voller Narren" (La Cage aux Folles), der mit einer umjubelten Premiere im Theater Pforzheim seine Pforten öffnete.

» Westdeutsche Zeitung: Generalprobe für Eurogames geglückt

Der Düssel-Cup am Wochenende war Vorbild für Europas größtes Sportevent für Schwule und Lesben, das 2020 am Rhein stattfindet.

» Inter:Culture:Capital: Homosexualität in China – konfuzianische, daoistische und buddhistische Sichtweisen

In China heißt es: Die Familie kommt an erster Stelle!

25. März 2018

» Blick-Sexberaterin Caroline Fux erklärt, was "ganz normale Männer" am Sex mit Transsexuellen fasziniert

Immer mehr Freier suchen in der Schweiz den Sex mit einer Transsexuellen. BLICK-Sex-Expertin Caroline Fux erklärt, was die Gründe sind und warum Transmenschen unter dem Boom leiden.

» nachrichten.at interviewt Ralf König: Der König der Comics

Der "bewegte Mann", Ralf König, über Homophilie und Kirche, Satire und Sternenhimmel von Klaus Buttinger.

» Deutsche Welle: Tausende Kroaten protestieren gegen drittes Geschlecht und Homo-Ehe

In Kroatien demonstrieren Tausende gegen die Ratifizierung einer Konvention gegen geschlechterbezogene Gewalt. Eigentlich richtet sich ihr Protest aber gegen die Einführung eines drittes Geschlechts und die Homo-Ehe.

» Jungle World interviewt Terre Thaemlitz: "Kunst ist ein Ghetto"

Steffen Greiner: Kreativindustrien und Friseursalons sind die ökonomische Nische für Queers, kritisiert Terre Thaemlitz

24. März 2018

» taz interviewt Frank Schäfer: "Westberlin war langweilig"

Frank Schäfer war schwul und Punk, als es beides in Ostberlin noch nicht geben durfte. Jetzt ist seine Autobiografie erschienen.