» (28.03.2018) Tiroler Tageszeitung: Vater des Attentäters von Orlando war FBI-Informant

Der Sohn des gebürtigen Afghanen hatte im Juni 2016 das Feuer auf die Gäste des Homosexuellen-Clubs Pulse in Orlando (Florida) eröffnet und 49 Menschen getötet, bevor die Polizei ihn erschoss.

28. März 2018

» Welt: Gehäufte Angriffe auf transsexuelle Prostituierte in Berlin

Das Nachtleben in Berlin ist weitgehend tolerant. Trotzdem gibt es immer wieder Angriffe auf Schwule und Transsexuelle. Der Bezirk Mitte ist besorgt wegen aggressiver Männergruppen.

» Vorarlberger Nachrichten über älteren Schwulen: "Ich war immer auf der Hut"

Manfred Stadelmann liebt einen Mann. Er erlebte noch die Zeit, als die Polizei Jagd auf Homosexuelle machte.

» Tagesspiegel zur Debatte um Eugen Gomringer: Differenz und Double Bind

Gomringer? Gedichte? Gender? Die Spaltung der Gesellschaft geht immer tiefer.

27. März 2018

» Broadly: Wie ich erst als Transmann lernte, meine Vagina zu lieben

Porno-Star Buck Angel hat sich beim Sex als "Frau" nie wohlgefühlt. Trotzdem entschied er sich gegen eine geschlechtsangleichende Operation.

» taz über Jens Spahn und §219a: Er verrät seine Mütter

Die Frauenbewegung hat auch für Schwulenrechte gekämpft. Nun wären schwule Männer dran, solidarisch zu sein. Spahn tut das Gegenteil.

» Berliner Zeitung über schwulen Politiker in Polen: Ein Kleinstadt-Bürgermeister als liberaler Hoffnungsträger

Der LGBT-Aktivist scheint schon für die Präsidentschaftswahl 2020 zu trainieren. Kein polnischer Kleinstadt-Bürgermeister ist prominenter als der linke Politiker.

» taz über Jens Spahn: Geil auf den Gesundheitsminister

Für Abtreibungsgegner wie Jens Spahn ist alles akzeptabler als eine Frau, die selbst über ihren Körper bestimmt. Keine Liebeserklärung.

» taz über RuPaul's Drag Race: Queen, please!

Die Kult-Dragshow RuPauls Drag Race ist in die 10. Staffel gestartet. Nach jüngsten Kontroversen stellen sich die Fans neue Fragen.

» Akademie Waldschlösschen: Michael Bochow wird 70

Das Team des Waldschlösschens gratuliert seinem langjährigen Haussoziologen, Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Akademie Waldschlösschen und Freund! Und wir schließen uns an.

» news38.de über "Schwule Kunst": Bunte Collagen in der Welfen-Akademie

Sexuelle Anspielungen, zerrissene Identitäten und ein wenig "schwule Ikonografie" – dies zeigen 78 Collagen des Künstlers Jean Lucs in der Welfen-Akademie. Auf zwei Etagen können Kunstinteressierte bis zum 1. August seine Werke betrachten.

» Abendzeitung: Gleichgeschlechtliche Tanzpaare tanzen beim Equality-Turnier in München

Beim Equality-Tanzturnier tanzen ausschließlich gleichgeschlechtliche Tanzpaare. Zwei amtierende deutsche und europäische Meister kommen aus München.

26. März 2018

» katholisch.de über Heiner Koch: Kirchliches Eheverständnis mutiger vertreten

Berliner Erzbischof über die "Ehe für alle" und den christlichen Glauben

» derStandard.de: Pekinger Festival zieht Schwulenromanze "Call Me By Your Name" zurück

Politik bezüglich Homosexualität unklar

» FIFA.com über Pascal Erlachner: Raus aus dem falschen Film

Der 37-jährige Pascal Erlachner steht als erster Spitzenschiedsrichter der Schweiz zu seiner Homosexualität.

» Bild.de: Was will der Gleichstellungs-Ausschuss in Palermo?

Der Bund der Steuerzahler kritisiert den Italien-Trip des Düsseldorfer Gleichstellungs-Ausschusses mit acht Personen.

» Pforzheimer Zeitung: "Käfig voller Narren" begeistert durch temporeiche Inszenierung im Stadttheater

Willkommen, bienvenue, welcome" – nein, nicht im "Cabaret", wie die Anfangssequenz vermuten lassen konnte, sondern im "Käfig voller Narren" (La Cage aux Folles), der mit einer umjubelten Premiere im Theater Pforzheim seine Pforten öffnete.

» Westdeutsche Zeitung: Generalprobe für Eurogames geglückt

Der Düssel-Cup am Wochenende war Vorbild für Europas größtes Sportevent für Schwule und Lesben, das 2020 am Rhein stattfindet.

» Inter:Culture:Capital: Homosexualität in China – konfuzianische, daoistische und buddhistische Sichtweisen

In China heißt es: Die Familie kommt an erster Stelle!

25. März 2018

» Blick-Sexberaterin Caroline Fux erklärt, was "ganz normale Männer" am Sex mit Transsexuellen fasziniert

Immer mehr Freier suchen in der Schweiz den Sex mit einer Transsexuellen. BLICK-Sex-Expertin Caroline Fux erklärt, was die Gründe sind und warum Transmenschen unter dem Boom leiden.