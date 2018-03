Ausgewählter Artikel:

» (30.03.2018) 90minuten.at: Schwuler Fußball?!

Homophobie im Fußball: In den vergangenen Wochen und Monate hat dieses Themen Österreichs Medien verstärkt beschäftigt. 90minuten.at beleuchtet in einem Themenschwerpunkt aktuelle Fragenstellungen zu dieser Thematik.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. März 2018

» Kölner Stadt-Anzeiger über eine Familie mit zwei Vätern: "Wir wollten einfach eine Grundsicherheit"

Seit sechs Monaten können schwule und lesbische Paare heiraten.

» taz über erste männliche Cheerleader in der NFL: Botschafter für die Community

Die LA Rams nehmen erstmals zwei männliche Cheerleader in ihr Team auf. Die performen die gleiche Choreo wie ihre Kolleginnen.

» Frankfurter Rundschau über "Friends": Ein bisschen viel Penis für das Kleid

Die Serie "Friends" ist homophob, transphob und will, dass Männer noch echte Männer sind. Trotzdem will man sie nicht so einfach aufgeben. Der 16. Teil unserer Kolumne "Nächste Folge".

29. März 2018

» wochenblatt zu Bounty Killer: Streit um homophoben Sänger – Plattenfirma sagt zu, Textpassagen werden nicht gesungen

Der umstrittene Sänger Bounty Killer will am 11. Mai im Mischwerk ein Konzert geben. Früher fiel er durch homophobe Textpassagen auf. Diese wird er nicht mehr zum Besten geben, sagt seine Plattenfirma jetzt. Nun stellt sich die Frage: Geben sich die Kritiker mit der Reue des Sängers zufrieden, oder sind sie nicht nur Kritiker, sondern unversöhnliche Ankläger?

» Vice: Queere Menschen beschreiben ihr erstes Mal in einem LGBTQ-Club

"Da habe ich verstanden, wie Freiheit aussieht."

» vorwärts interviewt SPDqueer-Aktivist Guy Ramon: "Die Vielfalt ist überall"

Anfang des Jahres haben Sie den Arbeitskreis SPDqueer Heilbronn gegründet. Was machen Sie da?

» 20 Minuten: Tamynique haben jetzt ein gemeinsames Insta-Profil

Seit 2016 sind Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser unzertrennlich. Gemeinsam geht das Paar durch dick und dünn. Jetzt auch auf Instagram.

» oe24.at: Zahlreiche Delikte in Wiener Stricher-Szene geklärt

Die Wiener Polizei hat zwölf teils schwere Raubüberfälle und weitere Eigentumsdelikte geklärt.

» der Freitag über "Queer Eye": Schwule des Lebens

Über die Wirklichkeit von Reality-TV und Queer Eye, das die unterschiedlichen Männlichkeitsmodelle effektvoll aufeinanderstoßen lässt. Spoiler-Anteil: 5 Prozent

» inforadio über Costa Rica: Schwulenhass als Wahlkampfschlager

Der Streit um die Einführung der Homo-Ehe hat sich in Costa Rica zum wahlentscheidenden Thema entwickelt: Anhänger des evangelikalen Predigers und Präsidentschaftskandidaten Fabricio Alvarado ziehen gegen Homosexuelle zu Felde, nennen sie Sünder, die sich gegen die Natur verhielten und deshalb bestraft werden sollten. Schwule und Lesben berichten von zunehmendem Hass und Gewalt. Die Besitzerin des ältesten Homosexuellen-Clubs in der Hauptstadt erhält sogar Morddrohungen, wie ARD-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann berichtet.

» evangelisch.de: Qu(e)er gelesen – David und Jonathan

Es ging um Macht und Einfluss, um Ruhm und Ehre und um die Nachfolge als König. Aber es ging noch um mehr: um eine außergewöhnliche Männerfreundschaft.

28. März 2018

» Bild.de: GNTM-Transgender-Model lässt sich die Zehen kürzen

Pari Roehi (28) wurde als erstes Transgender-Model bei Germany's next Topmodel bekannt. Nun hat sie sich die Zehen verkürzen lassen.

» Kurier: Dating-App Grindr erinnert künftig an HIV-Tests

Die Entwickler wollen Infektionen weltweit senken und auch Kliniken werben lassen.

» 20 Minuten: Das ist die erste Trans-Moderatorin Pakistans

Mit 15 warf sie ihre Familie raus, heute kann die 21-jährige Marvia Malik stolz auf sich sein: Sie präsentiert als erste Transgender-Moderatorin die Nachrichten in Pakistan.

» Tiroler Tageszeitung: Vater des Attentäters von Orlando war FBI-Informant

Der Sohn des gebürtigen Afghanen hatte im Juni 2016 das Feuer auf die Gäste des Homosexuellen-Clubs Pulse in Orlando (Florida) eröffnet und 49 Menschen getötet, bevor die Polizei ihn erschoss.

» Welt: Gehäufte Angriffe auf transsexuelle Prostituierte in Berlin

Das Nachtleben in Berlin ist weitgehend tolerant. Trotzdem gibt es immer wieder Angriffe auf Schwule und Transsexuelle. Der Bezirk Mitte ist besorgt wegen aggressiver Männergruppen.

» Vorarlberger Nachrichten über älteren Schwulen: "Ich war immer auf der Hut"

Manfred Stadelmann liebt einen Mann. Er erlebte noch die Zeit, als die Polizei Jagd auf Homosexuelle machte.

» Tagesspiegel zur Debatte um Eugen Gomringer: Differenz und Double Bind

Gomringer? Gedichte? Gender? Die Spaltung der Gesellschaft geht immer tiefer.

27. März 2018

» Broadly: Wie ich erst als Transmann lernte, meine Vagina zu lieben

Porno-Star Buck Angel hat sich beim Sex als "Frau" nie wohlgefühlt. Trotzdem entschied er sich gegen eine geschlechtsangleichende Operation.