Ausgewählter Artikel:

» (01.04.2018) taz: Lesbisches Paar sucht aktiven Vater – Projekt alternative Familie

Zwei Frauen wollen gemeinsam ein Kind. Statt einen anonymen Samenspender suchen sie einen aktiven Vater. Doch dieser Weg ist schwierig.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. April 2018

» Spiegel Online über Familienmodelle: "Vater ist man nicht. Vater kann man werden"

Zwischen Patchworkfamilie und Scheidungsrate: Die Verwandtschaftsforscherin Christina von Braun erklärt, warum schwule Väter wie Mütter denken und warum Donald Trump so gerne auf sein "deutsches Blut" verweist.

» taz-Hausbesuch bei einem Transmann: Einfach Linus

Es ist so ein langer Weg von der Frau zum Mann. Linus Giese spricht darüber. Warum? Weil es ihn als Transmann selbst betrifft.

» tagesschau.de über Costa Rica: Das Thema Ehe für alle entscheidet

» pflegen-online: Ignoriert die Pflege Lesben und Schwule?

Wer lesbisch, schwul, bisexuell oder transsexuell ist, fühlt sich in Pflegeheim und Krankenhaus oft fremd, wenn nicht gar stigmatisiert. Pflegewissenschaftler, Lesben und Schwule fordern jetzt spezielle Konzepte.

» Bunte über Alyson Stoner: So verlief ihre erste lesbische Liebe

Was für ein romantischer Beitrag des Disney-Stars Alyson Stoner. In einem Essay berichtet sie über ihre erste Liebe zu einer anderen Frau. Inklusive einer Menge Details...

31. März 2018

» Schweizer Illustrierte: Das Märchen vom homofreundlichen Istanbul

SI-online-Blogger Onur Ogul ist regelmässig in seiner zweiten Heimat, der Türkei. Er sagt, die angebliche Offenheit der Istanbuler gegenüber Schwulen entstammt einem Irrtum.

» rbb24: Wer ist eigentlich Trans*? Und was soll das Sternchen?

Alljährlich am 31. März ist der Internationale Tag der Sichtbarkeit von trans* Menschen. Über sie wird viel geredet und geschrieben, aber nur wenige wissen, was wirklich hinter den Begriffen steckt. Klaas-Wilhelm Brandenburg hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.

» inforadio über Liane Bednarz: "Die Angstprediger"

Sie wollen das christliche Abendland retten, kämpfen gegen die Ehe für alle, Gender Mainstreaming, Abtreibung und fürchten eine Islamisierung Deutschlands. Die Publizistin Liane Bednarz nennt sie Angstprediger. Fromme Christen, die offen Sympathie für Pegida, AfD und Co. zeigen. Schon lange beschäftigt sich die mit der sogenannten Neuen Rechten, jetzt auch in einem Buch. Ulrike Bieritz hat mit Liane Bednarz über den Vormarsch der rechten Christen gesprochen und warum man mit ihnen, statt über sie diskutieren sollte.

» Nina Queer auf Bild.de: So werden brave Schwule zu bösen Tunten

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star.

30. März 2018

» Noizz.de: Ist Severus Snape eine Transfrau? Die 6 verrücktesten "Harry Potter"-Fan-Theorien

Auf diese Ideen muss man kommen!

» Süddeutsche.de über Maren Kroymann: "Warum sind ältere Frauen nicht auf den Bildschirmen zu sehen?"

Die Schauspielerin Maren Kroymann über das Altern in der Fernsehbranche, die schwierige Zeit nach ihrem Outing und feministische Rollenangebote.

» Kölner Stadt-Anzeiger über eine Familie mit zwei Vätern: "Wir wollten einfach eine Grundsicherheit"

Seit sechs Monaten können schwule und lesbische Paare heiraten.

» taz über erste männliche Cheerleader in der NFL: Botschafter für die Community

Die LA Rams nehmen erstmals zwei männliche Cheerleader in ihr Team auf. Die performen die gleiche Choreo wie ihre Kolleginnen.

» 90minuten.at: Schwuler Fußball?!

Homophobie im Fußball: In den vergangenen Wochen und Monate hat dieses Themen Österreichs Medien verstärkt beschäftigt. 90minuten.at beleuchtet in einem Themenschwerpunkt aktuelle Fragenstellungen zu dieser Thematik.

» Frankfurter Rundschau über "Friends": Ein bisschen viel Penis für das Kleid

Die Serie "Friends" ist homophob, transphob und will, dass Männer noch echte Männer sind. Trotzdem will man sie nicht so einfach aufgeben. Der 16. Teil unserer Kolumne "Nächste Folge".

29. März 2018

» wochenblatt zu Bounty Killer: Streit um homophoben Sänger – Plattenfirma sagt zu, Textpassagen werden nicht gesungen

Der umstrittene Sänger Bounty Killer will am 11. Mai im Mischwerk ein Konzert geben. Früher fiel er durch homophobe Textpassagen auf. Diese wird er nicht mehr zum Besten geben, sagt seine Plattenfirma jetzt. Nun stellt sich die Frage: Geben sich die Kritiker mit der Reue des Sängers zufrieden, oder sind sie nicht nur Kritiker, sondern unversöhnliche Ankläger?

» Vice: Queere Menschen beschreiben ihr erstes Mal in einem LGBTQ-Club

"Da habe ich verstanden, wie Freiheit aussieht."

» vorwärts interviewt SPDqueer-Aktivist Guy Ramon: "Die Vielfalt ist überall"

Anfang des Jahres haben Sie den Arbeitskreis SPDqueer Heilbronn gegründet. Was machen Sie da?

» 20 Minuten: Tamynique haben jetzt ein gemeinsames Insta-Profil

Seit 2016 sind Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser unzertrennlich. Gemeinsam geht das Paar durch dick und dünn. Jetzt auch auf Instagram.