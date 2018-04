Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. April 2018

» taz: Entschuldigung zu "Einfach Linus"

Bei Beiträgen in der taz am Wochenende, auf taz.de, Twitter und Facebook haben wir unachtsame Formulierungen benutzt

» Tagesspiegel über Walter Spies: Ein Glückskind auf Bali

Stummfilmpionier, Musiker, Maler: Michael Schindhelm erzählt in einer lange überfälligen Biografie über das glamouröse Leben des Walter Spies.

» Focus Online: Lotte macht sich mit "Farben" für Transsexualität stark

In ihrer Single Farben beschäftigt sich Sängerin Lotte mit Transsexualität. Wie es dazu kam und was sie damit erreichen will, hat sie der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

» Limmattaler Zeitung: Grosses Interesse am Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie

Im Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie besuchen junge Lesben, Schwule und Transmenschen Jugendtreffs. Sie geben Abstraktem ein Gesicht und regen die Jugendlichen zum Nachdenken an.

» watson: Warum wir den 68ern unglaublich viel zu verdanken haben

Das Jahr 1968 brachte der westlichen Welt ein zuvor ungeahntes Mass an Freiheit. 50 Jahre danach darf man stolz darauf zurückblicken.

02. April 2018

» taz über das Buch von Johannes Kram: Ich hab nichts gegen Schwule, aber

Fortschritte in Sachen LGBTI kamen in Deutschland vergleichsweise spät. Das liegt auch an den Linken und Linksliberalen hierzulande.

» FAZ über die LGBT-Bewegung: Zwischen Fortschritt und Zwiespalt

Hat sich in der letzten Zeit die Lage für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender gebessert? Auf jeden Fall. Trotzdem erschreckt die weltweite Lage immer noch.

01. April 2018

» Spiegel Online über Familienmodelle: "Vater ist man nicht. Vater kann man werden"

Zwischen Patchworkfamilie und Scheidungsrate: Die Verwandtschaftsforscherin Christina von Braun erklärt, warum schwule Väter wie Mütter denken und warum Donald Trump so gerne auf sein "deutsches Blut" verweist.

» taz-Hausbesuch bei einem Transmann: Einfach Linus

Es ist so ein langer Weg von der Frau zum Mann. Linus Giese spricht darüber. Warum? Weil es ihn als Transmann selbst betrifft.

» taz: Lesbisches Paar sucht aktiven Vater – Projekt alternative Familie

Zwei Frauen wollen gemeinsam ein Kind. Statt einen anonymen Samenspender suchen sie einen aktiven Vater. Doch dieser Weg ist schwierig.

» tagesschau.de über Costa Rica: Das Thema Ehe für alle entscheidet

» pflegen-online: Ignoriert die Pflege Lesben und Schwule?

Wer lesbisch, schwul, bisexuell oder transsexuell ist, fühlt sich in Pflegeheim und Krankenhaus oft fremd, wenn nicht gar stigmatisiert. Pflegewissenschaftler, Lesben und Schwule fordern jetzt spezielle Konzepte.

» Bunte über Alyson Stoner: So verlief ihre erste lesbische Liebe

Was für ein romantischer Beitrag des Disney-Stars Alyson Stoner. In einem Essay berichtet sie über ihre erste Liebe zu einer anderen Frau. Inklusive einer Menge Details...

31. März 2018

» Schweizer Illustrierte: Das Märchen vom homofreundlichen Istanbul

SI-online-Blogger Onur Ogul ist regelmässig in seiner zweiten Heimat, der Türkei. Er sagt, die angebliche Offenheit der Istanbuler gegenüber Schwulen entstammt einem Irrtum.

» rbb24: Wer ist eigentlich Trans*? Und was soll das Sternchen?

Alljährlich am 31. März ist der Internationale Tag der Sichtbarkeit von trans* Menschen. Über sie wird viel geredet und geschrieben, aber nur wenige wissen, was wirklich hinter den Begriffen steckt. Klaas-Wilhelm Brandenburg hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.

» inforadio über Liane Bednarz: "Die Angstprediger"

Sie wollen das christliche Abendland retten, kämpfen gegen die Ehe für alle, Gender Mainstreaming, Abtreibung und fürchten eine Islamisierung Deutschlands. Die Publizistin Liane Bednarz nennt sie Angstprediger. Fromme Christen, die offen Sympathie für Pegida, AfD und Co. zeigen. Schon lange beschäftigt sich die mit der sogenannten Neuen Rechten, jetzt auch in einem Buch. Ulrike Bieritz hat mit Liane Bednarz über den Vormarsch der rechten Christen gesprochen und warum man mit ihnen, statt über sie diskutieren sollte.

» Nina Queer auf Bild.de: So werden brave Schwule zu bösen Tunten

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star.

30. März 2018

» Noizz.de: Ist Severus Snape eine Transfrau? Die 6 verrücktesten "Harry Potter"-Fan-Theorien

Auf diese Ideen muss man kommen!

» Süddeutsche.de über Maren Kroymann: "Warum sind ältere Frauen nicht auf den Bildschirmen zu sehen?"

Die Schauspielerin Maren Kroymann über das Altern in der Fernsehbranche, die schwierige Zeit nach ihrem Outing und feministische Rollenangebote.

» Kölner Stadt-Anzeiger über eine Familie mit zwei Vätern: "Wir wollten einfach eine Grundsicherheit"

Seit sechs Monaten können schwule und lesbische Paare heiraten.