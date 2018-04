Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. April 2018

» Abendzeitung: Mutter von Jay-Z ist lesbisch – Freundentränen bei Rapper

Das Coming-Out seiner Mutter hat den US-Rapper Jay-Z (48, 99 Problems) nach eigenen Worten zum Weinen gebracht – vor Freude.

» Frau verrät in der HuffPost: Ich hatte ich Sex mit einer Prostituierten – so war es

Laut der Prostituierten kommen fast so viele Frauen zu ihr wie Männer.

» taz über Streit um Partyreihe nur für Männer: Schwul feiern – aber ohne Lippenstift

Der Veranstalter einer neuen Party will dort keine Frauen, Lippenstift, High Heels und Perücken sehen. Die Clubcommission spricht von Trans*phobie.

» Sumikai: Weitere japanische Stadt erkennt LGBT-Partnerschaften an

Fukuoka erkennt als siebte japanische Gemeinde LGBT-Partnerschaften an. Doch bis zu einer vollständigen Gleichstellung gegenüber heterosexuellen Paaren ist es noch ein langer Weg.

» Verdener Nachrichten über Queer-Stammtisch: Unterm Regenbogen

In Verden gibt es einen neuen Stammtisch für homosexuelle Menschen und ihre Freunde. Sie treffen sich jeweils am zweiten Sonnabend im Monat.

» BuzzFeed: Ein Brief an die Eltern, deren Kinder mich in der Öffentlichkeit anstarren

Oder: Wie ihr mit euren Kindern über nicht genderkonforme Menschen reden könnt.

» Tilllate: Schwuler Blogger will kein schwules Kind

Skandal-Blogger Perez Hilton empört mit bizarren Aussagen über die Sexualität seines fünfjährigen Sohnes. Pure Provokation oder meint er das ernst?

» Tilllate lässt Rentner u.a. Homofilm schauen: Kennen 97-Jährige Yung Hurn?

Wie reagieren Oma und Opa auf Gangster-Rap, Homosex in den Medien und aktuelle Schönheitsideale? In unserer neuen Video-Reihe zeigen wir Senioren das, was uns heute bewegt.

» Süddeutsche.de: Der Verrat von Grindr

Bei der Dating-App können Nutzer ihren HIV-Status angeben und sollen regelmäßig an Tests erinnert werden. Das sorgte für Begeisterung. Bis nun klar wurde: Das Netzwerk gibt die Informationen weiter. S.a.: Grindr gibt Nutzer-Angaben zum HIV-Status an Fremdfirmen weiter (03.04.2018)

» Westdeutsche Zeitung: Aids-Hilfe sucht einen Weg aus der finanziellen Not

Die schwere Krankheit ist nicht mehr so in den Köpfen präsent. Dabei gibt es noch immer 360 HIV-Positive im Tal.

» RP Online: Schwul-lesbischer 'Düssel Cup' lockt 700 Sportler an

Für die Organisatoren war die Veranstaltung auch ein Probelauf für die Eurogames 2020 in Düsseldorf.

» Schwäbische: Keine Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren – Tuttlinger Dekan kritisiert Beschluss

Nicht abgeben möchte sich der Tuttlinger Dekan Sebastian Berghaus mit einem Beschluss der Synode der Evangelischen Landeskirche, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht gesegnet werden sollen. Berghaus sieht die damit verbundene theologische und gesellschaftliche Herausforderung als nicht gelöst. Unsere Mitarbeiterin Valerie Gerards hat mit ihm gesprochen.

» Göttinger Tageblatt: Neues Trans-Café in Göttingen eröffnet

In den Räumen des Queeren Zentrums an der Hannoverschen Straße 80 in Göttingen, wo sich auch die Trans-Beratung Göttingen befindet, hat am Dienstag das Trans-Café eröffnet. Das Queere Zentrum selbst soll am 2. Juni eröffnet werden.

03. April 2018

» taz: Entschuldigung zu "Einfach Linus"

Bei Beiträgen in der taz am Wochenende, auf taz.de, Twitter und Facebook haben wir unachtsame Formulierungen benutzt

» Tagesspiegel über Walter Spies: Ein Glückskind auf Bali

Stummfilmpionier, Musiker, Maler: Michael Schindhelm erzählt in einer lange überfälligen Biografie über das glamouröse Leben des Walter Spies.

» Focus Online: Lotte macht sich mit "Farben" für Transsexualität stark

In ihrer Single Farben beschäftigt sich Sängerin Lotte mit Transsexualität. Wie es dazu kam und was sie damit erreichen will, hat sie der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

» Limmattaler Zeitung: Grosses Interesse am Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie

Im Zürcher Aktionsmonat gegen Homo- und Transphobie besuchen junge Lesben, Schwule und Transmenschen Jugendtreffs. Sie geben Abstraktem ein Gesicht und regen die Jugendlichen zum Nachdenken an.

» watson: Warum wir den 68ern unglaublich viel zu verdanken haben

Das Jahr 1968 brachte der westlichen Welt ein zuvor ungeahntes Mass an Freiheit. 50 Jahre danach darf man stolz darauf zurückblicken.

02. April 2018

» taz über das Buch von Johannes Kram: Ich hab nichts gegen Schwule, aber

Fortschritte in Sachen LGBTI kamen in Deutschland vergleichsweise spät. Das liegt auch an den Linken und Linksliberalen hierzulande.

» FAZ über die LGBT-Bewegung: Zwischen Fortschritt und Zwiespalt

Hat sich in der letzten Zeit die Lage für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender gebessert? Auf jeden Fall. Trotzdem erschreckt die weltweite Lage immer noch.