» (05.04.2018) n-tv: Als schwuler Fan zur WM nach Russland?

Homosexuelle werden in Russland durch Gesetze diskriminiert, Homophobie ist weit verbreitet. Frage also: Sollten Fans, die LGBT sind, die Fußball-WM besser meiden? Sechs Moskauer, alle selbst schwul oder lesbisch, antworten.

05. April 2018

» Bernd Gaiser: Lesbisch/Schwule Querelen in Berlins Community

Oder ist es nicht an der Zeit, uns nach aller Kritik und notwendigen Auseinandersetzung, im Sinne gemeinsamer Interessen, von überkommenen Vorurteilen zu verabschieden?

» Stuttgarter Nachrichten: Schwulen-Mutter Laura Halding-Hoppenheit eröffnet Bar

Erneut geht in Stuttgart rotes Licht aus. Die Clublegende Laura Halding-Hoppenheit zieht es in die Altstadt. Aus der Olga Bar, einem alten Animierlokal, will die Mutter der Schwulen Anfang Mai eine Bar mit Niveau machen.

» Frankfurter Rundschau: Homosexueller Nigerianer war "ausreisepflichtig"

Das Regierungspräsidium Gießen nimmt Stellung zu der gescheiterten Abschiebung. Der Pilot des Linienflugs verhinderte die Abschiebung des homosexuellen Nigerianers, der nicht freiwillig mitfliegen wollte. S.a.: Schwuler Nigerianer wehrt sich erfolgreich gegen Abschiebung (03.04.2018)

» Deutschlandfunk interviewt Christopher Wurmdobler: "Es braucht Stoffe, die einem Mut machen"

Sex-Apps, Fitnessstudios und Selfies auf Partys: Die queere Clique im Roman "Solo" lebt als Großstadtbohème in der digitalen Filterblase. "Es gibt einen Attraktivitätsmarkt, auf dem man bestehen muss", sagte Autor Christopher Wurmdobler im Dlf. Dennoch zeige er ein lebensfrohes Bild vom schwulen Alltag.

» neues deutschland über Transgender: Eine Verwandlung, die nicht nur Freiheit bedeutet

Naomi und Henry haben frühzeitig bemerkt, dass sie eine sexuelle Identität haben, die nicht zu ihrem Körper passt. Ihre Transformation war auch im liberalen Deutschland weder für sie noch ihr Umfeld eine Selbstverständlichkeit.

» 20 Minuten: Unwohlsein bei Heteros, wenn Schwule flirten?

Werden heterosexuelle Männer von Homosexuellen angeflirtet, ist dies offenbar vielen unangenehm. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

04. April 2018

» der Freitag über Diether Dehm: Die gute alte Homophobie

Heiko Maas wurde von dem Linke-Bundestagsabgeordneten Diether Dehm als NATO-Strichjunge beschimpft. Der Friedensbewegung wird dieser Ausfall nicht gerade nutzen

» magazin.hiv: Die kulturelle Kompetenz im Umgang mit Chemsex verbessern

Drugreporter sprach mit David Stuart, der den Begriff Chemsex prägte und das European Chemsex Forum mitbegründete

» Abendzeitung: Mutter von Jay-Z ist lesbisch – Freundentränen bei Rapper

Das Coming-Out seiner Mutter hat den US-Rapper Jay-Z (48, 99 Problems) nach eigenen Worten zum Weinen gebracht – vor Freude.

» Frau verrät in der HuffPost: Ich hatte ich Sex mit einer Prostituierten – so war es

Laut der Prostituierten kommen fast so viele Frauen zu ihr wie Männer.

» taz über Streit um Partyreihe nur für Männer: Schwul feiern – aber ohne Lippenstift

Der Veranstalter einer neuen Party will dort keine Frauen, Lippenstift, High Heels und Perücken sehen. Die Clubcommission spricht von Trans*phobie.

» Sumikai: Weitere japanische Stadt erkennt LGBT-Partnerschaften an

Fukuoka erkennt als siebte japanische Gemeinde LGBT-Partnerschaften an. Doch bis zu einer vollständigen Gleichstellung gegenüber heterosexuellen Paaren ist es noch ein langer Weg.

» Verdener Nachrichten über Queer-Stammtisch: Unterm Regenbogen

In Verden gibt es einen neuen Stammtisch für homosexuelle Menschen und ihre Freunde. Sie treffen sich jeweils am zweiten Sonnabend im Monat.

» BuzzFeed: Ein Brief an die Eltern, deren Kinder mich in der Öffentlichkeit anstarren

Oder: Wie ihr mit euren Kindern über nicht genderkonforme Menschen reden könnt.

» Tilllate: Schwuler Blogger will kein schwules Kind

Skandal-Blogger Perez Hilton empört mit bizarren Aussagen über die Sexualität seines fünfjährigen Sohnes. Pure Provokation oder meint er das ernst?

» Tilllate lässt Rentner u.a. Homofilm schauen: Kennen 97-Jährige Yung Hurn?

Wie reagieren Oma und Opa auf Gangster-Rap, Homosex in den Medien und aktuelle Schönheitsideale? In unserer neuen Video-Reihe zeigen wir Senioren das, was uns heute bewegt.

» Süddeutsche.de: Der Verrat von Grindr

Bei der Dating-App können Nutzer ihren HIV-Status angeben und sollen regelmäßig an Tests erinnert werden. Das sorgte für Begeisterung. Bis nun klar wurde: Das Netzwerk gibt die Informationen weiter. S.a.: Grindr gibt Nutzer-Angaben zum HIV-Status an Fremdfirmen weiter (03.04.2018)

» Westdeutsche Zeitung: Aids-Hilfe sucht einen Weg aus der finanziellen Not

Die schwere Krankheit ist nicht mehr so in den Köpfen präsent. Dabei gibt es noch immer 360 HIV-Positive im Tal.

» RP Online: Schwul-lesbischer 'Düssel Cup' lockt 700 Sportler an

Für die Organisatoren war die Veranstaltung auch ein Probelauf für die Eurogames 2020 in Düsseldorf.