07. April 2018

» Süddeutsche.de über Künstliche Intelligenz und sexuelle Orientierung: Auf der falschen Spur

Angeblich kann moderne Künstliche Intelligenz die sexuelle Orientierung und kriminelle Neigung an Gesichtern ablesen. Doch in der Praxis kann die Technik bislang nur Verkehrsschilder sicher erkennen.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Liane Bednarz: Wie Christen rechte Positionen übernehmen

Abtreibung, Homosexualität, Gender Mainstreaming: Dagegen laufen christliche Fundamentalisten seit langem Sturm. Auch in Deutschland, sagt die Autorin Liane Bednarz, die darüber das Buch "Die Angstprediger" geschrieben hat.

» Spiegel Online über Lena Waithe: Schwarz, lesbisch, subversiv

Einen Emmy für "Master of None", eine Rolle bei Steven Spielberg und die eigene Serie verlängert: Für Schauspielerin und Produzentin Lena Waithe läuft es gut. Dass sie als lesbische Schwarze für Vielfalt sorgt, ist bloß Nebeneffekt.

» Mannheimer Morgen über Patrick Angus: Das schwule Leben in den USA porträtiert

Bilder des viel beachteten Künstlers Patrick Angus sind ab dem 20. April im Bensheimer Museum zu sehen.

» Obwaldner Zeitung über Regenbogenfamilie: Mama arbeitet und Mami ist zuhause

Die Luzernerinnen Miriam (32) und Vanessa (30) sind seit Anfang Jahr Eltern von drei gemeinsamen Kindern – das neue Gesetz macht es möglich. Jetzt haben sie, wovon sie lange träumten: Eine ganz normale Familie.

06. April 2018

» Salto.bz über homophoben Politiker: Der Wahlknecht

Der neue Freiheitliche Shootingstar und Rechts-Anwalt Otto Mahlknecht echauffiert sich über "Kompatschers Anbiederung bei der Homo-Lobby". Ein Stück Wahlkrampf.

» ze.tt über Obdachlose Transfrauen: "Wenn du keinen Job und kein Geld hast, bist du nichts"

In einem Containerprojekt in Hamburg leben Frauen, für die sich niemand zuständig fühlt und die sonst auf der Straße leben müssten. Wie auch die 39-jährige Sarah.

» Frankfurter Rundschau über Job-Diskriminierung: "Stolze" Arbeitgeber schwer zu finden

Hier ein uralter Schwulenwitz, da ein blöder Spruch über Frauen: In vielen Jobs ist das noch immer trauriger Alltag, auch wenn sich die Unternehmen offen und vielfältig geben. Für Bewerber ist es schwer, Theorie und Praxis zu trennen. Oft hilft nur nachzufragen.

» Schweizer Illustrierte: Britney Spears und Rihanna entkommt im Schwulenclub niemand

Egal, wo auch immer auf der Welt SI-online-Blogger Onur Ogul einen Schwulenclub besucht: Die Musik bleibt immer dieselbe. So sieht eine typische Partynacht musikalisch aus.

» taz über die Oper und queere Männer: Das Spiel mit den Geschlechtern

Queere Männer und die Liebe zur Oper angezogen von der Dramatik und den großen Stimmen auf der Bühne. Was steckt hinter dem Klischee?

» Abendzeitung über Martin Haas: So starb der "Frühstücksfernsehen"-Moderator

Bruder spricht über Homosexualität und Schwul sein von Martin Haas. 25 Jahre war er mit Lebensgefährte Markus zusammen. Todesursache von Martin Haas (Frühstücksfernsehen) war Lungenentzündung.

» 20 Minuten: Warum irritiert Schwulen-Anmache Hetero-Männer?

Heterosexuelle Männer reagieren empfindlich, wenn sie von einem schwulen Mann angeflirtet werden. Warum eigentlich?

» GrenzEcho: Belgien vergibt humanitäre Visen an fünf homosexuelle Tschetschenen

Belgien hat fünf schwulen Tschetschenen ein humanitäres Visum ausgestellt. Das berichten die Zeitungen der Sudpresse-Gruppe und De Morgen am Freitag.

» NOZ: Verfolgung Schwuler in Nachkriegsdeutschland

Ein Projekt der Universität Osnabrück untersucht die Verfolgung von homosexuellen Menschen im Osnabrück der Nachkriegszeit.

» Potsdamer Neueste Nachrichten: Babelsberg 03 beteiligt sich am CSD

Im Karl-Liebknecht-Stadion findet zum Potsdamer Christopher Street Day (CSD) eine Lesung des Buches Heteros fragen Homos antworten statt.

» WochenSpiegel: Wenn der eigene Körper fremd wird...

Transidentität oder auch Transgender. Heute gilt es sogar irgendwie als "hip". Zumindest für die Anderen. Denn für die Menschen, die es sich nicht ausgesucht haben, so zu fühlen, ist es alles andere als ein Trend. Wir haben einen dieser Menschen getroffen.

» Nollendorfblog: Nach rassistischem Übergriff in Polen – Berliner Sänger und LGBTI*-Aktivist Shon Abram braucht unsere Hilfe

Er ist einer der Sänger des "Rainbow Flame"-Songs "Love is not for Propaganda": Shon Abram braucht nach einem rassistischen Übergriff mit schweren Verletzungen unsere Hilfe. Am 13. April findet in der Berghain-Kantine ein Unterstützer-Konzert statt.

» Berliner Morgenpost über Homosexuelle in der Moschee: Ein Dialog mit Hindernissen

Schwule und Lesben waren zu Besuch in einer Moschee in Wedding. Das Treffen war eine Zumutung – und eine große Chance.

05. April 2018

» Sueddeutsche über Buch von Johannes Kram: Dabei dürfen die doch jetzt sogar heiraten!

Mit scharfem Witz und wachem Blick attackiert der Journalist Johannes Kram in seinem neuen Buch die "schrecklich nette Homophobie in der Mitte der Gesellschaft".

» Bernd Gaiser: Lesbisch/Schwule Querelen in Berlins Community

Oder ist es nicht an der Zeit, uns nach aller Kritik und notwendigen Auseinandersetzung, im Sinne gemeinsamer Interessen, von überkommenen Vorurteilen zu verabschieden?