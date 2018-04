Ausgewählter Artikel:

» (11.04.2018) Luzerner Zeitung: "Gliich" – es waren die Jungen Grünen

Der Schriftzug "Gliich" war am Montag an mehreren Orten in der Innenstadt zu sehen. Hinter der Aktion stecken die Jungen Grünen des Kantons Luzern. Die Stadt prüft nun allfällige Massnahmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. April 2018

» TAG24: Weil er bei seinem Traummann abblitzte, wurde er zur Frau – Jetzt sind sie ein Paar!

Aaron Anderson aus Owensboro in Kentucky hatte als Mann keine Chance bei seinem Schwarm. Dann wurde er zu Erin, und sie kamen zusammen.

» stern.de über Kim Petras: Als Junge geboren, als Frau auf dem Weg zum Popstar

Sie zählt weltweit zu den jüngsten Transsexuellen: Kim Petras (25) kam als Junge auf die Welt. Heute ist sie in den USA als Sängerin auf dem Weg zum Popstar.

» Luzerner Zeitung: "Gliich" – es waren die Jungen Grünen

Der Schriftzug "Gliich" war am Montag an mehreren Orten in der Innenstadt zu sehen. Hinter der Aktion stecken die Jungen Grünen des Kantons Luzern. Die Stadt prüft nun allfällige Massnahmen.

» Die Freiheitsliebe über Dieter Dehm: Maulkorb-Mentalität und Selbstreflexion

Die Debatte um Dieter Dehm hat sich in den letzten Tagen wieder etwas beruhigt. Was bleibt? Für normale Mitglieder der Partei wohl vor allem die Frage, ob sie jetzt auf jedes gesagte Wort aufpassen müssen. Manche sprechen gar von einer neuen "Maulkorb-Mentalität."

10. April 2018

» LSBTTIQ in Baden und Württemberg: Erinnerung an Magnus Hirschfeld in Heidelberg

Als der spätere Sexualforscher Magnus Hirschfeld (1868-1935) aus München kommend, zum Sommersemester 1890 als Student in Heidelberg eintraf, schrieb er sich an der dortigen Universität erneut für Medizin ein. Hirschfeld studierte insgesamt drei Semester bis 1891 in Heidelberg und lebte in der Altstadt in der Sandgasse 10 bei einem Lehrer und dessen Frau zur Untermiete.

» RP Online: Diana Kinnert – jung, lesbisch, CDU

Wohin steuert die Union nach Merkel? Das wird auch davon abhängen, ob Frauen wie die 27-jährige Diana Kinnert gehört werden.

» Nina Queer auf Bild.de: Hollywood ruft mich jeden Tag

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal geht es aber um Hollywood.

» ze.tt über Transgender-Beziehung: Mit Daniel kam Steffi zusammen, mit Dana stand sie vor dem Altar

Frau trifft Mann. Mann trifft Frau. Aber was, wenn der Mann im Lauf der Beziehung zur Frau wird? Über das Auf und Ab einer bewegten Liebesgeschichte.

» IKZ: Christopher-Street-Day hat in Iserlohn keine Zukunft

Die Schwul- Lesbische Initiative Märkischer Kreis (SLIMK) löst sich auf. Monatliches Treffen der Gruppe bleibt aber bestehen.

» WDR: Junge oder Mädchen? Warum es mehr als zwei Geschlechter gibt

Wir lassen uns einfach in "männlich" und "weiblich" einteilen? Das denken wir stimmt aber nicht! Was unser Geschlecht ausmacht, ist vielfältig: Hormone, Chromosomen, Anatomie, Geschlechtsorgane oder unser Gehirn. Dabei gibt es Variationen so häufig, dass immer mehr Forscher das Geschlecht als Kontinuum betrachten, auf dem "weiblich" und "männlich" nur die Endpole sind. Aber was bedeutet das für uns?

» HuffPost Deutschland: US-Pfarrer hält Masturbation für eine Sünde – seine Begründung ist absurd

Auch wenn es schwer ist: Ihr müsst darauf verzichten.

» neues deutschland: Wo kommt er nur her, dieser Hass?

"Rechts gewinnt, weil Links versagt" von Roberto J. De Lapuente könnte das Buch der Stunde sein. Versucht es doch, in Zeiten des Aufstiegs der AfD die Gemengelage innerhalb der Linken aufzuklären. Doch gelingt ihm das auch?

» watson: Stehen ein Schwuler, ein Jude, ein Moslem und zwei Flüchtlinge in einer Bäckerei...

Mit diesem Video will eine polnische Initiative gegen Diskriminierung kämpfen.

09. April 2018

» Wiener Zeitung über "Die Argonauten": Das Leben als "queere" Familie

Zwischen Essay und Autobiografie: "Die Argonauten" der US-Autorin Maggie Nelson.

» Allgemeine Zeitung: Fußballer outet sich mit Bewerbung

Finn Lux ist 26, und er tut das, was die meisten jungen Leute gerne tun. Der Lüneburger ist gerne unterwegs, lernt interessante Menschen kennen. Und er spielt Fußball. Dass er schwul ist, wissen seine Mannschaftskameraden nicht.

» 120minuten.net über Fußball und Menschenrechte: Offensive im Verborgenen

In vielen Ländern ist die Zivilgesellschaft eine geachtete Partnerin des Rechtsstaates in Russland gilt sie als Gegenbewegung. Seit Jahren werden dort Grundrechte von Organisationen eingeschränkt

08. April 2018

» Spiegel Online über einen trans Mann im Internet: "Die Angriffsfläche ist mein Leben"

Linus Giese erzählt online von seinem Alltag als Transmann. Jetzt bekommt er jeden Tag Hassnachrichten. Seine Identität zu verstecken, kommt für ihn trotzdem nicht infrage.

» BR.de: Familie ist mehr als Blutsbande

Mit einem Blick in die Geschichte erklärt die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun in "Blutsbande" unseren gegenwärtigen – neuen – Blick auf Verwandtschaft und wie er mit dem Verständnis von Gesellschaft einhergeht.

» Noizz.de: Schwulenfeindliche Chickenburger erobern gerade die USA

Chick-fil-A scheint unaufhaltbar.

» Landeszeitung: Queere Kreuzzüge

Die Kulturstiftung des Bundes fördert ein Bühnenprojekt zwischen Berlin, Hamburg und Lüneburg.