» (13.04.2018) Rhein Neckar Zeitung: Heidelberg zeigt wieder bunte Flagge

Zehnte Auflage des "Queer Festival" ab 18. April im Karlstorbahnhof – Immer mehr Besucher – Große Namen dabei

13. April 2018

» Mitteldeutsche Zeitung zum Kita-Koffer: Ein Schritt zu mehr Toleranz

Mutter, Mutter, Kind. Ob man sich bei dieser Familie verwundert die Augen reibt oder sie schulterzuckend als normal hinnimmt, ist auch eine Generationsfrage. Deutschland wird immer toleranter – das ist ein Verdienst vieler Pädagogen und Gruppen, die über Jahrzehnte für die Gleichbehandlung von Minderheiten kämpften. S.a.: LGBTI-Aufklärung jetzt auch für Kitas in Sachsen-Anhalt (07.03.2018)

» BR.de über 50 Jahre nach 1968: Die rechte Konterrevolution

50 Jahre nach Beginn der 68er Bewegung bläst der Zeitgeist von rechts. Wir stecken mitten in einer Kulturrevolution. Gesellschaft, Sexualität, Demokratie und Staat werden neu vermessen. Egal ob bei einer GenderGaga-Veranstaltung der CSU in Augsburg, beim AfD-Stammtisch in Pforzheim oder in Sachsen-Anhalt auf dem Rittergut des neurechten Verlegers und Aktivisten Götz Kubitschek: Susanne Betz traf überall auf Konterrevolutionäre.

» BR.de: Fürstin Gloria sorgt sich um das Ansehen des heterosexuellen Manns

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis macht wieder von sich reden: Sie sorgt sich um das Ansehen des heterosexuellen Mannes. Auf den normalen Mann sehe man herab als sei er ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Schwule Männer seien hingegen durch den Zeitgeist quasi geadelt worden.

» Blick: Kanadischer Schwulen-Mörder eines siebten Mordes angeklagt

Der mutmassliche Serienmörder Bruce McArthur aus Toronto ist eines siebten Mordes angeklagt worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der kanadischen Metropole am Mittwoch.

12. April 2018

» Tagesspiegel: TV-Show macht sich über Dicke, Behinderte, Homosexuelle lustig

Jeder hat das Recht, verarscht zu werden: Belgische TV-Show feiert Quotenerfolge mit Witzen über Behinderte und Übergewichtige. "Taboe" wird Exportschlager

» derwesten über das "Orlando" in Bochum-Ehrenfeld: Warum wurde die Kult-Gaststätte geschlossen?

In Bochum-Ehrenfeld war das Orlando lange Zeit eine Instanz. Treffpunkt für die schwul-lesbische Szene seit den 90ern, mitverantwortlich dafür, dass der Stadtteil heute hip und offen ist.

» neues deutschland über Trans-Sexarbeiterinnen: Transpersonen ohne Lobby

Johanna Treblin über Übergriffe auf Trans-Sex-Arbeiterinnen

» Limmattaler Zeitung über Engagement auf "Trans welcome": Die Stadt Zürich macht sich für Transmenschen stark

Das neue Informationsportal "Trans welcome" wird nach einem Monat bereits von zahlreichen Firmen und Non-Profit-Organisation unterstützt. Auch die Verwaltung der Stadt Zürich zählt dazu.

» InTouch über Jogi Löw: Ist er schwul?

Wenn man den Namen "Jogi Löw (58)" hört, denkt man an Fußball, Erfolg, nervöses Auf- und Abgehen, satter Rasen und vielleicht noch an das Kratzen am eigenen Hintern. Seit vielen Jahren schwirrt seinen zahlreichen Fans aber noch ein anderes Wort durch den Kopf: "schwul". Ist er es oder ist er es nicht? Die Hinweise verdichten sich zumindest in eine ganz bestimmte Richtung...

» Schweizer Illustrierte: Die Schwester der neuen Bachelorette liebt eine Frau

Ab nächsten Montag sucht Adela Smajic die grosse Liebe am TV. Ihre kleine Schwester hat sie bereits gefunden – in einer Frau. Die neue Bachelorette über das Comingout von Samra und die Reaktionen ihrer Eltern darauf.

11. April 2018

» mena-watch: Der Kampf der Transgender-Community in Ägypten

Es ist nicht einfach, die Genehmigung der Ärztekammer zu erlangen. Dies liegt in erster Linie daran, dass dem Ausschuss ein Vertreter der sunnitischen Al-Azhar-Universität angehört. [Al-Azhar] legt dem Vorgang etliche Hindernisse in den Weg. Entweder zögern sie die Genehmigung jahrelang hinaus oder sie verweigern sie gänzlich, so Hashem Bahary, ein Professor der Psychiatrie, der seit 25 Jahren mit Transgendermenschen arbeitet, Al-Monitor gegenüber. Es ergibt keinen Sinn, dass eine islamische [Institution] dem Ausschuss []

» VICE: Die Rapperin Young M.A hat einen Porno nur mit Frauen gedreht

Und dafür direkt die Crème de la Crème der Pornhub-Riege zusammengetrommelt.

» Yahoo über ClexaCon in Las Vegas: Willkommen in der LGBTQ-Promiwelt!

Am Wochenende fand die ClexaCon in Las Vegas statt. Auf dieser Convention dreht sich alles um queere Film- und Seriencharaktere und die Menschen, die queeren Geschichten ein Gesicht geben. Unsere Bilder sind der Beweis: Wo die LGBTQ-Szene diskutiert, Farbe bekennt und feiert, wird's wild!

» schwäbische: Gott hat nichts gegen Schwule

Man kann die Bibel wörtlich nehmen oder ernst nehmen beides zusammen geht nicht. Der ehemalige baptistische Pastor Wolf Bruske hat diesen Satz bereits vor zehn Jahren geschrieben. Nun kann man ihn erneut nachlesen, in seinem neuen Buch Das Kreuz mit dem Regenbogen. Es versammelt Aufsätze aus den Jahren 2008 bis 2017, die eines verbindet: sie kreisen um das Thema Homosexualität und christlicher Glaube.

» Frankfurter Rundschau über queeres Festival Im*possible Bodies: Abseits weißen, männlichen Mainstreams

Das queere Festival Im*possible Bodies im Frankfurter Mousonturm feiert vom 17. April an mit Tanz, Performance, Musik und Gesprächen einen anderen Blick auf den Körper.

» Tagesspiegel interviewt Dragqueen: "Schwuchtel und Ficki-Ficki sind noch harmlose Beschimpfungen"

Gaby Tupper ist eine Berliner Drag Queen. Hier erzählt sie, wie eine U-Bahn-Fahrt im Fummel zum Spießrutenlauf werden kann – und warum sie sich dennoch nicht aus der BVG vertreiben lassen will.

» TAG24: Weil er bei seinem Traummann abblitzte, wurde er zur Frau – Jetzt sind sie ein Paar!

Aaron Anderson aus Owensboro in Kentucky hatte als Mann keine Chance bei seinem Schwarm. Dann wurde er zu Erin, und sie kamen zusammen.

» stern.de über Kim Petras: Als Junge geboren, als Frau auf dem Weg zum Popstar

Sie zählt weltweit zu den jüngsten Transsexuellen: Kim Petras (25) kam als Junge auf die Welt. Heute ist sie in den USA als Sängerin auf dem Weg zum Popstar.

» Luzerner Zeitung: "Gliich" – es waren die Jungen Grünen

Der Schriftzug "Gliich" war am Montag an mehreren Orten in der Innenstadt zu sehen. Hinter der Aktion stecken die Jungen Grünen des Kantons Luzern. Die Stadt prüft nun allfällige Massnahmen.