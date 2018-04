Ausgewählter Artikel:

» (15.04.2018) Luzerner Zeitung: Weder Mann noch Frau – Wird bald ein drittes Geschlecht eingeführt?

Der Bundesrat will die Änderung des rechtlichen Geschlechts vereinfachen. Ausserdem arbeitet die Landesregierung an einem Bericht zur Einführung eines dritten Geschlechts, wie sie in Deutschland ansteht.

15. April 2018

» Schweizer Illustrierte: Es ist Zeit für einen Gay Bachelor!

Ab Montag sucht sich wieder einmal eine Frau ihre bessere Hälfte in einer Reality-TV-Sendung. Selbstverständlich einen Mann! Blogger Onur Ogul sieht verschiedene Gründe, weshalb die Zeit für einen schwulen Bachelor gekommen ist.

» Primavera24 enpört sich über Klappensex: Das Männerklo der Sünden!

. Helllichter Tag in der Aschaffenburger Innenstadt: Am Herstallturm trinken Paare Kaffee, Familien bummeln und Freunde kaufen ein. Was keiner ahnt: Mitten in der Kleinstadt-Idylle geht es anscheinend richtig schmutzig zu. Grund: Unweit zweier vielbefahrener Straßen findet wohl noch ganz anderer Verkehr statt

14. April 2018

» Nollendorfblog zu Gloria von Thurn und Taxis: Können auch Frauen schwulen Selbsthass haben?

Schwuler Selbsthass ist eine schlimme Sache, meint Johannes Kram. Der öffentliche Umgang der Fürstin von Thurn und Taxis mit dem Thema Schwulsein stellt ein mustergültiges Anschauungsmaterial zu diesem Phänomen dar.

» Augsburger Allgemeine: Sie wollen Transsexuellen in Augsburg helfen

Jasmine Weber und Ann-Kathrin Bürger sprechen offen darüber, wie steinig der Weg zum anderen Geschlecht ist. Die beiden haben eine Selbsthilfegruppe gegründet.

» Göttinger Tageblatt: Wie ein Historiker Hannovers homosexuelle Geschichte erforscht

Mehr als 13000 Zeitschriften und 5000 Bücher zum Thema Homosexualität hat Geschichtsforscher Rainer Hoffschildt in seinem Schwullesbischen Archiv in Hannover aufbewahrt. Auf einem Stadtspaziergang mit der HAZ findet er an allen möglichen Ecken und Enden Hannovers Spuren schwulen Lebens.

» Sonntagsblatt: Oberkirchenrat Martin über die Segnung homosexueller Paare

Eine Arbeitsgruppe innerhalb der bayerischen evangelischen Landeskirche hat in den vergangenen Monaten über mögliche Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren beraten. Herausgekommen ist ein Abschlussbericht, der nun der Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung in Schwabach (15. bis 19. April) zum Beschluss vorliegt. Der Leiter der Arbeitsgruppe, Oberkirchenrat Michael Martin, erläutert im Gespräch die Details.

» taz über Johannes Krams Buchpremiere: Kunst kann Aufklärung schaffen

Vollversammlung im Tipi am Kanzleramt: Johannes Kram feiert am Mittwoch sein Buch "Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber"

» RP Online: Klaus Bouvelet zu Grabe getragen

Unter großer Beteiligung vieler Dormagener, darunter Schützen und Karnevalisten, wurde Klaus Bouvelet auf dem Dormagener Friedhof beerdigt. Er war am 16. März im Alter von 71 Jahren gestorben. Mit seinem Mann Ingo, der 2009 König wurde, bildete er als Adjutant das Königspaar des BSV 2009/10. Sie waren 2001 die erste homosexuelle Lebenspartnerschaft, die im Dormagener Rathaus geschlossen wurde, im Dezember 2017 heirateten sie dort erneut.

» Main-Spitze: Beim Projekt "Offen und bunt" erstellen Heisenbergschüler Grundschulmaterial über sexuelle Orientierungen

Die Jugendbildungswerke in Rüsselsheim und Groß-Gerau haben gemeinsam ein ganz besonderes Projekt erfolgreich vorbereitet. Offen und bunt wurde unlängst dem Sozial- ...

» buten un binnen: Bremer Bäder sucht Mitarbeiter – auch mit drittem Geschlecht

"Mediengestalter (m/w/divers)" gesucht so heißt es jetzt in einer Stellenanzeige der Bremer Bäder. Das dritte Geschlecht könnte nicht nur die Arbeitswelt umkrempeln.

» Yahoo: Dieses Trans-Model möchte Geschichte schreiben, indem es ein Victoria's-Secret-Engel wird

Ich versuche, das erste farbige Trans-Model zu werden, das bei einer #VictoriaSecret Fashion Show läuft. #transisbeautiful #LeynaBloom, twitterte Bloom am Montag mit zwei Portfolio-artigen Fotos. Ihr Wunsch erhielt fast 30.000 Likes und über 8.000 Retweets. Trying to be the 1st Trans model of color

» euronews: Für Männer verboten? Statement Festival in Göteborg

Ende August findet im schwedischen Göteborg das Statement Festival statt, eine "cis-männerfreie" Veranstaltung, oder besser gesagt: ein Festival nur für Frauen, Trans- und nicht-binäre Menschen.

» Deutschlandfunk über Sure 24 Vers 31: Von Frauen, Sklaven, Eunuchen und Transsexuellen

Ein großes (Streit-)-Thema unter Muslimen und Nicht-Muslimen sind die religiösen Bekleidungsvorschriften für Frauen. Einer der zentralen Verse dazu ist Sure 24 Vers 31. In dem Vers steckt aber noch mehr. So verweisen zum Beispiel auch Verfechter von Trans-Rechten im Islam auf diese Worte.

» katholisch.de: Endlich! Das ist die Lobby des heterosexuellen Mannes

Ein satirischer Wochenrückblick von Steffen Zimmermann

» Landeszeitung: Zwei Jungs wollen König werden

Stefan Mensch und Finn Lux treten am Freitag an bei der Wahl zum Schwulen Heidekönig.

» Potsdamer Neueste Nachrichten zum Echo: Das wird man ja wohl noch singen dürfen?

Hier Merkel-Deutschland, dort provokante Populisten: Der Echo-Schlagabtausch zwischen Campino und Kollegah zeigt die Bruchstellen der Gesellschaft. Ein Kommentar.

» Frankfurter Rundschau: Massive Störungen bei Amendt-Kongress

Feueralarm an der Goethe-Universität: Die Eröffnung des umstrittenen Kongresses Familienkonflikte gewaltfrei austragen musste unterbrochen werden.

» NZZ: Katholisch-Konservative in Kroatien fürchten, dass eine Konvention gegen häusliche Gewalt die "naturgegebene Geschlechterordnung" unterwandert

Das kroatische Parlament hat sich für die Ratifizierung der "Istanbul-Konvention" ausgesprochen.

» Oberbayerisches Volksblatt: Debatte um Segnung homosexueller Paare

Eine Arbeitsgruppe innerhalb der bayerischen evangelischen Landeskirche hat in den vergangenen Monaten über mögliche Segnungen von homosexuellen Paaren beraten.