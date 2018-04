Ausgewählter Artikel:

17. April 2018

» Nollendorfblog: Antisemitischer und homophober Musikpreis Echo – Die Verlogenheit von Florian Drücke, Peter Maffay & Co.

Musikverbandspräsident Florian Drücke formuliert es besonders dreist: Der Echo sei in ein falsches Lich gerückt worden. Dabei steht er genau da, wo er hingehört.

» BuzzFeed: Grindr verrät nicht, von wie vielen deutschen Nutzern HIV-Daten weitergegeben wurden

Dabei ist Datenschutz für Lesben und Schwule besonders wichtig.

» bento: Das ist die queere Version von Google Maps

User markieren queere Orte auf der ganzen Welt.

» brand eins über Billig-PrEP: Der Preisbrecher

Ein Kölner Apotheker packt Tabletten zur HIV-Prophylaxe um – und macht sie damit erschwinglich.

» Zeit Online über schwulen Flüchtling aus Syrien: Ayham tanzt

Seine Eltern weinen, als Ayham sagt: Ich bin schwul. In Syrien droht ihm Gefängnis. In Berlin ist für den 22-Jährigen plötzlich erlaubt, was er lange verstecken musste.

» Rhein Neckar Zeitung über schwulen Autor: Walt Whitmans kurioser Gesundheitsratgeber

Gesunde Männer für ein starkes Amerika: Ein wiederentdeckter Ratgeber zeigt Whitmans Vorliebe für schöne, starke Männer und sein darwinistisches Menschenbild.

» Der Bund über das Transgender-Musical "Coco": Tanz der Genderidentitäten

Betritt man diese Tage die Vidmar 1,wähnt man sich in den späten Achtzigern: Ein riesiger, grünglänzender Stern nimmt die Bühnenmitte ein, die Protagonistin trägt eine Lederkluft mit Bikershorts, Corsage und Fransenjacke. Coiffeurstühle und Perückenköpfe säumen den Bühnenrand, die Seitenwände sind mit Spiegeln versehen; der ganze Raum schafft eine Anlage von Verkleidung und Travestie. Wo ausgefallene Frisuren auf rollbare Sitzgelegenheiten treffen, ist das Musical nicht weit: Geprobt wird "Coco", geschrieben von Alexander Seibt, komponiert von Marcus Schönholzer.

» profil.at: "Nicht länger allein" – Gegen Homophobie in der arabischen Welt

Schwule, lesbische, bisexuelle und transgender Aktivisten und Aktivistinnen (LGBT) aus dem Nahem Osten melden sich in einem Video von "Human Rights Watch" mit ihren Geschichten zu Wort.

» Mittelbayerische Zeitung: Bunt und kreativ gegen LGBT-Hass

Mit dem Hashtag #SayNoToHate wollen die Veranstalter der Candylicious-Pride-Partys dem Sänger Bounty Killer entgegentreten.

» 20 Minuten über trans Menschen in Haft: "Das Personal nahm ihnen die Schminke weg"

Manche Transmenschen in Haft dürfen laut einem Rechtsberater ihr Geschlecht nicht leben und werden attackiert. Das ruft die Politik auf den Plan.

16. April 2018

» Süddeutsche.de: HIV ist der Schrecken genommen, nicht aber das Stigma

Conchita Wursts öffentliches Statement, HIV-positiv zu sein, entlarvt längst überwunden geglaubte Diskriminierung. Doch gerade durch Stigmatisierung drohen neue Infektionen.

» kultur-port: 25 Jahre Schmidt Theater – Ein Interview mit Corny Littmann

Im Christentum ist die Acht eine heilige Zahl, in China der absolute Glücksbringer. Am 8. 8. 1988, um 8. 08 Uhr eröffnete Corny Littmann das Schmidt am Spielbudenplatz. Was Wunder, dass sich sein Haus zum erfolgreichsten Privattheater Deutschlands entwickelte. Nun feiert es 25. Geburtstag. Ein Gespräch

» B.Z. Berlin: Keine Liebe ist "ekelhaft" oder "widerlich"

Ein Plakat zeigt zwei küssende Männer, die vermutlich nicht mal schwul sind, und viele in der Internetgemeinde drehen durch. Wieso eigentlich? Unser B.Z.-Kollege Kriss Rudolph stellt ein paar Dinge klar.

» taz über Debütroman von Garth Greenwell: Komplizierte Wesen im Untergrund

In "Was zu dir gehört" erzählt Garth Greenwell eine Geschichte schwulen Begehrens im postkommunistischen Bulgarien.

» Frankfurter Rundschau: Professor Amendt und die Frauenbewegung

Den Kongress Familienkonflikte gewaltfrei austragen an der Frankfurter Goethe-Universität eröffnete Professor Amendt. Mit seinen Thesen vermochte er einige Zuhörer*innen zu irritieren. Ein analytischer Kommentar.

» der Freitag über Grindr und sensbile Daten: Zu mir oder zum Arzt?

Die Dating-App Grindr hat sensible Daten ihrer Nutzer herausgegeben. Jetzt droht ein Rückschlag im Umgang mit Aids

» Frankfurter Rundschau zum Kongress mit Amendt: Und Gerhard ging zum Regenbogen

Die umstrittene Tagung Familienkonflikte gewaltfrei austragen führt zu einem bunten Protest auf dem Campus Westend. Kritik gibt es auch an der Uni-Leitung.

» haGalil: Israel treibt es bunt

Sexuelle Vielfalt wird in Israel nicht nur toleriert, sondern auch gesetzlich geschützt. Tel Aviv hat sich deshalb in den vergangenen 20 Jahren zu einem Mekka der LGBT-Community entwickelt.

» Luzerner Zeitung über LGBT-Jugendliche: "Wir sind stolz darauf, 'falsch' zu sein"

Für homo-, bi- oder transsexuelle Jugendliche war es bisher schwierig, in einem geschützten Rahmen Kontakte zu knüpfen. Ein neues Angebot im Jugendzentrum Treibhaus soll dies ändern.