» (18.04.2018) Frankfurter Rundschau über die AfD im Frankfurter Römer: Mit rassistischer Hetze gegen Frauenförderung

Die AfD will zahlreichen Frauenprojekten in Frankfurt die Zuschüsse streichen und begründet das mit Gewalt durch "Südländer". Das ist schlicht perfide. Ein Kommentar.

18. April 2018

» Stuttgarter Nachrichten: Hasskriminalität kommt meistens von rechts

Wenn ein Mensch wegen seiner Religion, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung angegriffen wird, spricht man von Hasskriminalität. Nun liegen die Zahlen für 2017 für den Südwesten vor.

» kosmo.at: Ehe und eingetragene Partnerschaft für alle

Durch das salomonische Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom Dezember 2017 werden spätestens ab 2019 alle Paare zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft (EP) wählen können.

» Mitteldeutsche Zeitung: Transsexuelle Sängerin Kim Petras berichtet über ihren Selbsthass

Kim Petras berichtet in Halle Saale von ihrer Wandlung vom Jungen zum Mädchen

» woman.at über trans Mann: "Frau-sein war mir zu emotional!"

Wie ist das, wenn man schon als Kind weiß, im falschen Körper geboren zu sein? Sam hieß früher Sabine. 9 Operationen später lebt er als Mann – glücklich!

» Leo Watch: Seminarunterlagen zeigen: So will ein Pfarrer Homosexualität heilen

Noch bis zum Sonntag (21. April) findet in Bennungen in Sachsen-Anhalt wieder ein Seminar des Leo-Vereins statt. Bernhard Ritter, ehemaliger Dorfpfarrer, referiert dort unter anderem zur "Selbstbehandlung innerseelischer Störungen". Zu diesen Störungen zählt bei Leo auch Homosexualität.

» Berliner Zeitung: Eltern verraten das Geschlecht ihres zweijährigen Kindes nicht

Kyl und Brent Myer wollen, dass ihr Kind Zoomer frei von jeglichen Geschlechterzuschreibungen aufwächst. Das Kind werde sein Geschlecht später selbst wählen, glauben die Eltern.

» Travestie für Deutschland interviewt schwulen Flüchtling Mustafa Aldabbas: Ich habe überlebt, mehr nicht

Mustafa Aldabbas, 30, studierte Journalismus in Damaskus. Während des Bürgerkrieges arbeitete er als Medienkoordinator für die Oppositionspartei Building the Syrian State.

» Grazia über Cara Delevingne: Deswegen boykottiert das Model Coachella

Während zahlreiche Stars das Festival genießen, bleibt das britische Model dem Hype fern. Jetzt musste die 25-Jährige harsche Kritik für einen Instagram Post einstecken.

» Blick über Transgender-Unternehmerinnen: Was es kostet, anders zu sein

Transgender-Unternehmerinnen haben am eigenen Leib erfahren, wie unterschiedlich Männer und Frauen im Geschäftsleben beurteilt werden. Und wie viel schwieriger es ist, sich als Frau zu beweisen, schreibt Patrizia Laeri*.

» Welt: Als Arbeiter durch Frauen und Schwule ersetzt wurden

Amerika ist das neue Moskau: Nach 1989 erfand sich die Linke als Internationale der Diskriminierten neu. Das Rezept dafür kam von Denkschulen in den USA, die auch die politische Korrektheit erfanden.

» 20 Minuten: Junges von schwulem Geier-Pärchen freigelassen

Im Rahmen eines Artenschutzprogramms hat ein Zoo in Amsterdam einen jungen Geier auf Sardinien freigelassen. Das Tier war von zwei Vätern aufgezogen worden.

» Saarbrücker Zeitung über Tahnee: Wenn das Coming-out Programm wird

TV-Stand-up Comedienne Tahnee wanderte bei ihrem ersten Auftritt im Saarland auf lesbischen Solopfaden. Sehr zur Freude der Zuschauer.

17. April 2018

» Nollendorfblog: Antisemitischer und homophober Musikpreis Echo – Die Verlogenheit von Florian Drücke, Peter Maffay & Co.

Musikverbandspräsident Florian Drücke formuliert es besonders dreist: Der Echo sei in ein falsches Lich gerückt worden. Dabei steht er genau da, wo er hingehört.

» Nina Queer auf Bild.de: Der Horror mit der Traumfigur

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal geht's um den Horror, wenn es warm wird.

» BuzzFeed: Grindr verrät nicht, von wie vielen deutschen Nutzern HIV-Daten weitergegeben wurden

Dabei ist Datenschutz für Lesben und Schwule besonders wichtig.

» bento: Das ist die queere Version von Google Maps

User markieren queere Orte auf der ganzen Welt.

» brand eins über Billig-PrEP: Der Preisbrecher

Ein Kölner Apotheker packt Tabletten zur HIV-Prophylaxe um – und macht sie damit erschwinglich.

» Zeit Online über schwulen Flüchtling aus Syrien: Ayham tanzt

Seine Eltern weinen, als Ayham sagt: Ich bin schwul. In Syrien droht ihm Gefängnis. In Berlin ist für den 22-Jährigen plötzlich erlaubt, was er lange verstecken musste.

» Rhein Neckar Zeitung über schwulen Autor: Walt Whitmans kurioser Gesundheitsratgeber

Gesunde Männer für ein starkes Amerika: Ein wiederentdeckter Ratgeber zeigt Whitmans Vorliebe für schöne, starke Männer und sein darwinistisches Menschenbild.