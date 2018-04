Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. April 2018

» Nina Queer auf Bild.de: Ich hatte noch nie eine Bikinifigur

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal geht's um den Horror, wenn es warm wird.

» Focus Online über transsexuelle Prostituierte: "Der Kunde will beides, Penis und Brüste"

Lange Haare, zarte Gesichtszüge, zierliche Figur die transsexuellen Prostituierten, die am Mittwoch bei bundesweiten Razzien im Rotlichtmilieu angetroffen wurden, wirkten entschieden weiblich. In ihren Pässen dagegen wurden sie als Männer geführt.

» NZZ: Der Auftritt des umstrittenen Musikers Bounty Killer in Zürich soll verhindert werden

Jungsozialisten und Homosexuellen-Organisationen wollen das Konzert des umstrittenen jamaicanischen Künstlers Bounty Killer in Zürich verhindern. Stadt und Veranstalter sehen jedoch keinen Anlass für eine Absage.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Asexualität: Ein glückliches Leben ohne Sex – eine Kölnerin erzählt

Lange dachte sie, mit ihr stimme etwas nicht. Mit 26 Jahren erkennt Nicole, wieso.

» Radio Prag über Umfrage: Tschechen sind offen für die Ehe für alle

Laut einer neuen Umfrage sind die Tschechen allgemein offen für die Ehe für alle. Dreiviertel der Befragten würden demnach ermöglichen, dass eine Ehe unabhängig von der sexuellen Orientierung geschlossen werden kann.

» Westdeutsche Zeitung: Hetze in Deutschland 4.0

In Deutschland ist die Hetze gegen religiöse Minderheiten wieder salonfähig. Und wird von der Politik und großen Medienhäusern als Keule gegen die angeblich so rückständigen Minderheiten schamlos missbraucht. Frank Stauss schreibt darüber in seinem Blog, wir veröffentlichen den Beitrag an dieser Stelle.

» evangelisch.de: "Auch eine heterosexuelle Beziehung ist nicht frei von Sünde"

Künftig können auch in der bayerischen evangelischen Landeskirche homosexuelle Paare offiziell gesegnet werden. Das hat das evangelische Kirchenparlament am späten Mittwochabend bei seiner Frühjahrstagung in Schwabach beschlossen.

» evangelisch.de: Die Ehe aus evangelischer Sicht

In der Nacht auf Donnerstag hat die bayerische evangelische Landessynode bei ihrer Frühjahrstagung in Schwabach beschlossen, offizielle Segnungen homosexueller Paare zu ermöglichen.

» Tagesspiegel interviewt Kalkofe zu Engagment gegen Homophobie: "Tu, was dein Herz dir sagt"

Eine Plakat-Kampagne für eine TV-Sendung zeigt den Komiker Oliver Kalkofe küssend mit seinem Co-Moderator Peter Rütten. In den Sozialen Netzwerken folgten zahlreiche homophobe Kommentare. Ein Gespräch über Hass, Humor und Empathie.

19. April 2018

» Der Bund interviewt Autor des Musicals "Coco": "Der Abend soll verdammt nochmal Spass machen!"

Sie war eine der ersten Transfrauen der Schweiz: Coco. Ein Musical erzählt nun ihre Geschichte die uns alle etwas angeht, sagt Autor Alexander Seibt.

» ORF: Streit über Homosexualität im Nationalrat

Der FPÖ-Abgeordnete Gerald Hauser sorgte mit einer als homophob kritisierten Anmerkung für Aufregung.

» Tilllate: Wie bürokratisch ist eine Geschlechtsanpassung?

In Portugal können Menschen künftig selbst ihr amtliches Geschlecht auswählen. In der Schweiz muss man dafür (noch?) vor Gericht.

» Mitteldeutsche Zeitung: Ronny Kopf geht offen mit seinem Schwulsein um

Der Sangerhäuser hat damit bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.

» Spektrum der Wissenschaft über sexuelle Vorlieben: Ein Mann, zwei Frauen

Warum viele Heteromänner nichts dagegen haben, wenn sich ihre Partnerin auch von Frauen angezogen fühlt

18. April 2018

» Frankfurter Rundschau über die AfD im Frankfurter Römer: Mit rassistischer Hetze gegen Frauenförderung

Die AfD will zahlreichen Frauenprojekten in Frankfurt die Zuschüsse streichen und begründet das mit Gewalt durch "Südländer". Das ist schlicht perfide. Ein Kommentar.

» Stuttgarter Nachrichten: Hasskriminalität kommt meistens von rechts

Wenn ein Mensch wegen seiner Religion, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung angegriffen wird, spricht man von Hasskriminalität. Nun liegen die Zahlen für 2017 für den Südwesten vor.

» kosmo.at: Ehe und eingetragene Partnerschaft für alle

Durch das salomonische Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom Dezember 2017 werden spätestens ab 2019 alle Paare zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft (EP) wählen können.

» Mitteldeutsche Zeitung: Transsexuelle Sängerin Kim Petras berichtet über ihren Selbsthass

Kim Petras berichtet in Halle Saale von ihrer Wandlung vom Jungen zum Mädchen

» woman.at über trans Mann: "Frau-sein war mir zu emotional!"

Wie ist das, wenn man schon als Kind weiß, im falschen Körper geboren zu sein? Sam hieß früher Sabine. 9 Operationen später lebt er als Mann – glücklich!

» Leo Watch: Seminarunterlagen zeigen: So will ein Pfarrer Homosexualität heilen

Noch bis zum Sonntag (21. April) findet in Bennungen in Sachsen-Anhalt wieder ein Seminar des Leo-Vereins statt. Bernhard Ritter, ehemaliger Dorfpfarrer, referiert dort unter anderem zur "Selbstbehandlung innerseelischer Störungen". Zu diesen Störungen zählt bei Leo auch Homosexualität.