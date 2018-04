Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. April 2018

» Mitteldeutsche Zeitung: Ilja und Daniel wollen in Merseburg kirchlich heiraten

Ilja Scherdin und Daniel Mathey haben sich ineinander und in ihre neue Heimat verliebt. Warum die erste Eheschließung unromantische Gründe hatte.

» stern: Ließ ein eifersüchtiger Matrose das größte Schlachtschiff der USA explodieren?

Im Frühjahr 1989 erschütterte eine Explosion die USS Iowa. 47 Matrosen starben. Die Marine behauptet schnell, ein schwules Liebesdrama stehe hinter dem Unglück. Aber vermutlich wurde nur ein Matrose zum Sündenbock gemacht.

» taz interviewt Kulturwissenschaftler zu Bounty Killer: "Dancehall ist kein Hate-Genre"

Kulturwissenschaftler Patrick Helber hält hiesige Homophobie-Debatte um den Dancehall-Star samt dem abgesagten Berliner Konzert für eindimensional.

» evangelisch.de: EKD ist offener für Homosexuelle geworden

Viel hat sich verändert. Ein Pfarrer kann heute mit seinem Mann ins Pfarrhaus ziehen, wie die Theologin Käßmann betont. Die frühere Bischöfin erinnert aber auch an manche Kränkung, die Homosexuelle in der Kirche erfahren haben.

» NZZ über "Coco": Wie selbstbestimmt sind wir, was wir sind oder sein möchten?

Das Transgendermusical "Coco" in den Berner Vidmarhallen wippt verzweifelt spassig auf der Kippschaukel von Komik und Tragik.

» Nordstadtblogger: "Gays Oriental" in Dortmund – eine offene Integration in die neue Heimat und Gesellschaft Deutschlands

Gründe, eine Flucht in die Bundesrepublik Deutschland auf sich zu nehmen, gibt es viele: Krieg, Terror, Ausgrenzung und Diskriminierung. Besonders prekär ist die Situation in den Heimatländern von geflüchteten Schwulen, Lesben und Transgender.

22. April 2018

» Welt: Warum die Nazis Schwule verfolgten, nicht aber Lesben

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es wichtige Fortschritte in der Forschung über Homosexuelle im Dritten Reich: Himmler verfolgte sie wegen einer kruden Theorie über Männerbünde.

» Luzerner Zeitung: Öffnung für homosexuelle Paare führt zu Adoptionsboom

Seit Anfang Jahr sind gleichgeschlechtliche Paare zur Stiefkindadoption zugelassen. Das lässt die Zahl der Gesuche in die Höhe schnellen. Der Dachverband Regenbogenfamilien sieht aber noch einige Hürden.

» stern: Die Geschichte einer Ehe, die endet, als der Familienvater sich in einen Mann verliebt

Ende einer Ehe: Sie kannten sich, seit sie Teenager waren. Sie führten eine Ehe, sie bekamen Kinder, sie kauften ein Haus und einen gutmütigen Labrador.

» derStandard.at zu Conchita: Unzensuriert.at-User froh, "wenn Perversling krepiert"

Auf der FPÖ-nahen Plattform finden sich zu Conchita Wursts Outing schwulenfeindliche und gewaltverherrlichende Postings

» taz zum zweiten Outing von Conchita Wurst: So beendet man Aids

Thomas Neuwirth hat sich geoutet als schwul und HIV positiv. Er ist ein Vorbild, um die Debatte über Homosexualität und Aids zu normalisieren.

» WDR: Familienminister will mehr Akzeptanz für Trans- und Intersexuelle

Familienminister Stamp spricht bei Lesben- und Schwulenverband Stamp setzt sich für trans- und intersexuelle Menschen ein Neufassung des Transsexuellengesetzes angekündigt

» Luzerner Zeitung: Lesbische Frau muss zurück nach Bosnien

Diskriminierungen und gewalttätige Übergriffe gegen Homosexuelle sind in Bosnien ein Problem. Dennoch gilt der Staat auch für sie als sicheres Herkunftsland. Das Kantonsgericht bestätigte kürzlich die Wegweisung einer Betroffenen.

» Volksstimme über Kita-Koffer: Nicht rosa oder blau, sondern bunt

Der Medienkoffer Geschlechtervielfalt ist in Stendal rund 50-Kitaleiterinnen vorgestellt worden.

» Merkur: "Gleichgeschlechtliche Liebe ist nicht böse"

Die evangelische Landeskirche führt Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare ein.

21. April 2018

» Tagesspiegel: Das Schwule Museum eröffnet eine Dyke Bar

Ob Berlin oder San Francisco: Selbst in queeren Metropolen gibt es keine oder nur noch wenige Lesbenbars. Mit der Installation der Dyke Bar "Spirits" schaut das Schwule Museum Berlin auf den Mythos – und in die Zukunft.

» Schweizer Illustrierte: Conchitas HIV-Status muss uns wurst sein

Die ESC-Gewinnerin Conchita Wurst sah sich gezwungen, öffentlich zu machen, dass sie HIV-positiv ist. Aus Angst vor Erpressung! SI-online-Blogger Onur Ogul sagt, das sei nur möglich, weil noch zu viel Unwissen über die Virus-Infektion herrscht.

» Frankfurter Rundschau: Liebe unter Männern strengstens verboten

Anfang der 1950er Jahre wurden Homosexuelle in Frankfurt auf brutale Art und Weise festgenommen und zwangsgeoutet. Um an die Opfer zu erinnern, hat Regisseur van-Tien Hoang einen Film gedreht.

» NZZ: Die SVP will genau wissen, wie viele homosexuelle Flüchtlinge es in Zürich gibt

Zwei SVP-Gemeinderäte haben vom Stadtrat exakte Auskünfte über die sexuelle Orientierung von Asylsuchenden in der Stadt Zürich verlangt. Es geht um Mobbing von LGBT-Flüchtlingen. Die Antwort fällt mager aus.

» Süddeutsche.de über homosexuelle Schauspieler: Doppelrolle

Prominente Schauspieler, die offen über ihre Homosexualität reden, gibt es wenige: Maren Kroymann, Gustav Peter Wöhler, Clemens Schick. Woran liegt das? Eine Recherche.