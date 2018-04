Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2018) onetz.de interviewt Dekan zu Homo-Segnungen in Bayern: "Es gibt für mich keine Verlierer"

Das Thema der "Homo-Ehe" war schon 2017 im Bundestag umstritten. Auch die evangelische Kirche in Bayern hat sich den Umgang damit nicht leicht gemacht. Ihren Beschluss jedoch findet Dekan Karlhermann Schötz gut und weise.

24. April 2018

» Deutschlandfunk Kultur über Maskulismus: Zwischen Männerthemen und Frauenhass

"Jetzt reicht es aber mit dem Feminismus!" Kaum ein Beitrag über Gleichberechtigung oder Sexismus, der nicht von Antifeministen und Rechtspopulisten angegriffen wird. Aber ist jeder, der Kritik an Gleichstellungspolitik übt, ein rechter Frauenhasser?

» Merkurist: Mainzer Enrique vertritt Deutschland bei "Mr. Gay World"-Wahlen

Seit Anfang Dezember trägt Enrique Doleschy offiziell den Titel Mr. Gay Germany. Damit kandidiert er im Mai auch bei den Mr. Gay World-Wahlen in Südafrika – mit Konkurrenz aus 21 weiteren Ländern. Das Online-Voting läuft bereits.

» kurier.at über einen Präzendenzfall in Italien: Ein Baby – und zwei Mütter

Turiner Standesamt hat Neugeborenen mit zwei Müttern eingetragen – erstmals in Italien.

» Mannheimer Morgen: Was macht die Kirche bei der Ehe für alle?

Seit 2017 dürfen in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare vor dem Gesetz heiraten. Was aber bedeutet diese "Ehe für alle" für die christlichen Kirchen? Katholiken und Protestanten sind sich uneinig; selbst innerhalb der Kirchen wird debattiert. Zu einer Podiumsdiskussion hatte nun das Bildungswerk der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf/St. Leon-Rot, eingeladen.

» bento: Hier sind 10 queere Bücher, die wir unbedingt lesen wollen

Empfehlungen aus unserer Facebook-Gruppe "Queer in Deutschland"

23. April 2018

» Tagesspiegel über Homosexualität unterm Hakenkreuz: Mord auf Befehl

Im April 1945 wurden in Spandau vier der Homosexualität beschuldigte Polizisten erschossen. Eine Tafel erinnert an die hingerichteten Männer, derer dort heute gedacht wird.

» BuzzFeed: Dieser Boxclub hilft Transmenschen, ihren Körper anzunehmen

Für diejenigen, die transgender, nicht-binär oder gendernonkonform sind, kann sogar der Gang ins Fitnessstudio eine fast unüberwindbare Hürde sein. Deshalb gründete Nola Hanson New Yorks Transgender Boxing Collective.

» Sumikai: LGBT-Community bittet Osaka, Regenbogenaufkleber von Toiletten zu entfernen

Da nicht jedes Mitglied der LGBT-Community sich bisher geoutet hat, befürchten sie, dass sie sich durch die Benutzung der markieren Toiletten unfreiwillig outen könnten.

» Berliner Morgenpost: "Tatort" wagte sich an Tabu-Thema Islam und Homosexualität

Der "Tatort: Alles was Sie sagen" dreht sich auch um Homosexualität und die Vereinbarkeit mit dem Islam. Warum ist das Thema so heikel?

» Basler Zeitung: "Ich bin Mami und sie ist Mama"

Eva und Lea haben zusammen eine Familie gegründet. Wie das funktioniert.

» Jürgen Domian im Kölner Stadt-Anzeiger: Nicht mehr mein Land, meine Heimat

"Übrigens, wir waren in den 90er Jahren schon mal so weit, dass zwei Männer am Samstagabend entspannt Hand in Hand über die Kölner Ringe schlendern konnten. Heute sollten sie das nicht mehr wagen."

» Deutschlandfunk Kultur über Homo-"Heiler"-Roman "Boy Erased": Wenn die Identität ausradiert werden soll

Er sollte "entschwult" werden: Gerrard Conley beschreibt in seinem autobiografischen Buch "Boy Erased" einen Teil der US-amerikanischen Gesellschaft, in dem man Homosexuelle auch im Jahr 2018 noch umerziehen oder ausradieren will.

» taz über klischeehafte Berichterstattung: Ach du liebe Minderheit

Der Migrant als Täter, der Mensch mit Behinderung als Opfer. Die Berichterstattung orientiert sich an Merkmalen, nicht an Individuen.

» Süddeutsche.de: Der Geliebte von Ludwig II.

Eine Biografie beleuchtet das tragische Leben des Paul von Thurn und Taxis, der zum engsten Vertrauten des Königs aufstieg – und dann tief fiel.

» Spiegel Online über Bildband mit nackten Soldaten: Die Kehrseite des Kriegs

Jahrelang sammelte ein US-Fotograf ungewöhnliche Pausenbilder aus den größten Kriegen der Moderne: Die Aufnahmen zeigen nackte Soldaten. Zu sehen sind unbeschwerte Momente abseits des Schlachtfelds und ein besonderes System der Vertrauensbildung.

» Mitteldeutsche Zeitung: Ilja und Daniel wollen in Merseburg kirchlich heiraten

Ilja Scherdin und Daniel Mathey haben sich ineinander und in ihre neue Heimat verliebt. Warum die erste Eheschließung unromantische Gründe hatte.

» stern: Ließ ein eifersüchtiger Matrose das größte Schlachtschiff der USA explodieren?

Im Frühjahr 1989 erschütterte eine Explosion die USS Iowa. 47 Matrosen starben. Die Marine behauptet schnell, ein schwules Liebesdrama stehe hinter dem Unglück. Aber vermutlich wurde nur ein Matrose zum Sündenbock gemacht.

» taz interviewt Kulturwissenschaftler zu Bounty Killer: "Dancehall ist kein Hate-Genre"

Kulturwissenschaftler Patrick Helber hält hiesige Homophobie-Debatte um den Dancehall-Star samt dem abgesagten Berliner Konzert für eindimensional.

» evangelisch.de: EKD ist offener für Homosexuelle geworden

Viel hat sich verändert. Ein Pfarrer kann heute mit seinem Mann ins Pfarrhaus ziehen, wie die Theologin Käßmann betont. Die frühere Bischöfin erinnert aber auch an manche Kränkung, die Homosexuelle in der Kirche erfahren haben.