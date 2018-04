Ausgewählter Artikel:

» (26.04.2018) shz.de: Rendsburg setzt Zeichen gegen Homophobie und Ausgrenzung

Ein Jahr später als geplant unterschreibt Bürgermeister Gilgenast die Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Respekt.

26. April 2018

» Landeszeitung über Checkpoint Queer: Die Polizei berät vor Ort

Beamte wollen im Checkpoint Queer Ansprechpartner für Homosexuelle sein.

» taz zur "Agenda Europe": Agenda des Schreckens

Das christlich-fundamentalistische Netzwerk Agenda Europe ist wesentlich besser vernetzt als gedacht. CSU und AfD stehen manchen Positionen nahe.

» VICE: Wie ich mit einem Priester ein Jahr lang über Homosexualität stritt und nicht verrückt wurde

Ich konnte nicht immer cool bleiben. Aber wir fanden einen Weg.

» Tages-Anzeiger über Christine Vachon: Die Furchtlose

Am diesjährigen Pink Apple wird die Filmproduzentin Christine Vachon mit dem Festival-Award geehrt.

» Andreas Kemper: Zusammenarbeit von "Agenda Europe" mit Moon-Sekte?

Arbeiten antifeministisch orientierte katholische Verbände, Organisationen und Personen seit Jahren strategisch mit der Moon-Sekte zusammen? Ein Überblick nach den Enthüllungen zum Netzwerk "Agenda Europe".

» TAG24: 16 Beauty-OPs! Berliner Transgender-Frau (26) wird zur Plastik-Barbie

Wer schön sein will, muss leiden. Wohl niemand verkörpert dieses Sprichwort so sehr, wie Ivana Vladislava (26) aus Berlin. Was die Transgender-Frau machen ließ.

» watson: Ausländer, bisexuell, behindert – Wie sich eine Genossenschaft die idealen Mieter vorstellt

Die Zürcher Genossenschaft Kalkbreite hält auf einem Arbeitspapier festgeschrieben, wie die Vermietungskritierien für ihr neustes Bauprojekt aussehen sollen.

25. April 2018

» ZEITmagazin über Kim Petras: "Endlich fühlte ich mich wie die Person, die ich schon immer sein wollte"

"Ich bin transsexuell. Als Kind habe ich meinen Körper gehasst. Ich konnte mich mit meinem Geschlecht nicht identifizieren und wollte es loswerden. Ich habe deswegen oft geweint und hatte auch häufig Albträume. In ihnen sah ich mich in die Pubertät kommen und als Junge aufwachsen."

» 20 Minuten: Spitzen-Schiedsrichter spricht über sein Outing

Super-League-Referee Pascal Erlachner gibt im Talk "Zoom Persönlich" einen Einblick in sein Coming-out.

» evangelisch.de: Vom langen Leben der Feindbilder

Antisemitische Übergriffe, Hass auf Schwule, Migranten als Sündenböcke – aktuelle Vorfälle geben Anlass zur Sorge. Die Menschenfeindlichkeit kann auf einen großen Vorrat an alten Vorurteilen zurückgreifen, der immer von Neuem gefüllt wird.

» Der Sonntag zum Umgang mit Homosexuellen: Ist Sachsens Kirche zu hart?

Wieder hat ein homosexuell lebender Verkündigungsmitarbeiter der sächsischen Landeskirche den Rücken gekehrt: der angefeindete Jugendwart des Kirchenbezirks Aue, Jens Ullrich, wird eine Stelle in einer anderen Landeskirche antreten. Damit fügt er sich in die immer länger werdende Reihe andersliebender Verkündigungsmitarbeiter, die keinen Platz mehr für sich in der Landeskirche Sachsens sehen.

» NZZ über Unisex-Klos: Ich glaub, ich bin eine Spiesserin

Öffentliche Toiletten sind Örtchen für alle und jeden. Aber wie fühlt man sich auf einem Unisex-Klo?

» neues deutschland über asexuellen Serienstar Todd Chavez: Und das ist auch gut so!

In "Bojack Horseman" gibt es mit Todd Chavez den ersten asexuellen Serienstar

» neues deutschland über trans Künstlerin Roey Victoria Heifetz: Als Frau sichtbar sein

Trotz aller Toleranzappelle akzeptiere die Gesellschaft Transgender nicht, meint die Künstlerin Roey Victoria Heifetz. Fast täglich sei sie als Trans-Frau auf der Straße mit Beschimpfungen konfrontiert.

» Heute.at: Simon (13) gibt Schmink-Tipps auf YouTube

Der 13-jährige Simon hat andere Hobbys als die meisten Buben in seinem Alter: Er schminkt sich gerne und postet seine Makeup-Videos auf YouTube.

24. April 2018

» Tagesspiegel interviewt Drangsal: "Dem deutschen Pop fehlt Queerness"

Der Berliner Musiker Drangsal wurde vor zwei Jahren mit seinem Debütalbum "Harieschaim " bekannt. Freitag erscheint der Nachfolger "Zores". Ein Gespräch über schräge Reime, die Pfalz und Bisexualität.

» hpd: Republikaner beschimpft Kollegen als "lügenden Homosexuellen"

Viele US-amerikanischen Republikaner sehen Homosexualität ja meistens eher kritisch. Ein Politiker nannte seinen offen homosexuellen Kollegen nun einen "lügenden Homosexuellen" in einem Facebook-Post. Nicht das erste Mal, dass der Ultrakonservative durch Homophobie auffällt.

» Refinery29: Meine Bisexualität ist keine experimentelle Phase!

Der Autorin ist egal, ob jemand einen Penis oder eine Vagina zwischen den Beinen hat. Ihr Umfeld allerdings hinterfragt ihre Sexualität immer wieder.

» Die Norddeutsche über Trans-Net-OHZ: Auszeichnung für das Netzwerk

Ilka Christin Weiß' Netzwerk für Transsexuelle, Trans-Net-OHZ, wird im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" als besonders vorbildlich ausgezeichnet.