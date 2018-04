Ausgewählter Artikel:

» (28.04.2018) Süddeutsche.de über die erste Ehe-für-alle-Saison: Er liebt ihn

Heiraten im Mai 2018 – Deutschland startet in die erste "Ehe für alle"-Saison. Damit zieht ein neuer Hochzeitsstil ein: Die Gäste können sich auf Pomp und Abwechslung freuen.

28. April 2018

» Basellandschaftliche Zeitung über Mister Rubber: "Ich möchte anderen Mut machen, Gummi-Outfits in der Öffentlichkeit zu tragen"

Michael Gehring gewann die Mister Rubber Switzerland Wahl 2017, im Februar 2018 holte er sich dann den Europa-Titel. Mit seinem Ämtern will er sich für Gummi-Liebhaber stark machen und zeigen, dass man für seine Vorlieben selbstbewusst einstehen kann.

» Oberhessische Presse: Protestzug gegen Sexismus und Homophobie

Rund 150 Menschen nahmen am Freitag in Marburg an einer Demonstration gegen die Jahrestagung der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge teil.

» evangelisch.de: Synode bringt Trauung für alle auf den Weg

In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) soll künftig die Bezeichnung "Trauung" für alle vom Standesamt beurkundeten Lebensbündnisse gelten.

» Deutschlandfunk über Mashrou' Leila auf Tour: Wo Regenbogen-Fahnen nicht verboten sind

Verfolgt und festgenommen: Ende 2017 hatte ein Konzert der queeren, libanesischen Band Mashrou' Leila in Kairo für einige Fans böse Folgen. Nun gab es beim einzigen Deutschland-Konzert ein Wiedersehen zwischen der Band und ihren Anhängern in Freiheit und mit neuem Optimismus auf beiden Seiten.

» B.Z. Berlin: Das Leid der Transsexuellen vom Kurfürstenkiez

"Die Männer in Frauenkleidern vom Straßenstrich werden vermehrt beschimpft und angegriffen. Sie hoffen auf mehr Schutz."

» Kreiszeitung Wochenblatt über Transsexuelle auf Jobsuche: Eine Chance für Leoni aus Drochtersen

Frust nach vielen Absagen: Wer bietet einen Umschulungsplatz in der IT-Branche?tp. Drochtersen. "Das ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht",

» taz über Parties für lesbische Frauen: Lesben runter von der Couch

Vor einem Jahr verabschiedete sich die L-Tunes aus dem SchwuZ. Geschadet hat es weder der Partyreihe noch dem Club. Und es gibt neue Parties für lesbische Frauen in Berlin.

» 20 Minuten: "Wir Lesben werden nicht wahrgenommen"

Am Samstag findet in Bern ein Umzug homosexueller Frauen statt. Sie kämpfen für mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft.

» taz-Interview zu Agenda Europe: "Wir müssen wachsam sein"

Agenda Europe ist ein europaweites Netzwerk gegen Homoehe, Abtreibung und Verhütung. Neil Datta hat es aufgedeckt und erklärt die Absichten.

» Gala über Janelle Monáe: Sie outet sich als pansexuell

Sie macht es Miley Cyrus nach: Janelle Monáe hat sich jetzt in einem Interview als pansexuell geoutet. Doch was bedeutet das eigentlich?

27. April 2018

» Mitteldeutsche Zeitung über umstrittene "Homo-Heiler"-Seminare: Wie geht es mit dem Verein "Leo" weiter?

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises will das Thema Mitte Mai beraten

» Tagesspiegel über lesbische Liebesgeschichte: Kenianischer Cannes-Beitrag im eigenen Land verboten

Der kenianische Film Rafiki feiert im Mai Premiere in Cannes. In Kenia ist er nun verboten worden, da er eine lesbische Liebesgeschichte zeigt.

» Der Westen über Nina Queer und Naddel: Sie soll zu "Zieh dich aus, kleine Maus!" performen

Sängerin Nadja Abd el Farrag kommt trotz Peter Zwegats wiederholter Hilfestellung einfach nicht Raus aus den Schulden, wie du hier nachlesen kannst. Nun bekam sie ein lukratives Angebot, um ihre Kasse aufzubessern von einer Berliner Kult-Transe.

» Oberbayerisches Volksblatt zur Ehe für alle: Normal, doch ungewohnt

Einer Frau die Frage zu stellen "Wo haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt?", fühlt sich merkwürdig an.

» Oberbayerisches Volksblatt: Priens erstes "Ehe für alle"-Paar

Dass sie jetzt ein Ehepaar sind, änderte nichts an ihren Gefühlen. Aber dass "Ehe" draufsteht, wo Liebe drinsteckt, war Sandra und Steffi Bainsky so wichtig, dass sie im November nochmals auf dem Standesamt waren. Die beiden sind offiziell das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in Prien die "Ehe für alle" geschlossen hat.

» Mittelbayerische Zeitung über schwule NS-Opfer: Bücher, die das Publikum erschüttern

Homosexuelle wurden in Konzentrationslagern Opfer von drastischer sexualisierter Gewalt. Davon erzählen zwei Lebensberichte.

» Tagesspiegel über Michael Michalsky: Eine schwule Kreuzfahrt – Nie wieder!

Sushi in L.A., Party auf Ibiza nur wenn der Modedesigner ins Umland will, braucht er Hilfe. Prominente checken mit uns ein. Teil 1 der neuen Serie.

» Süddeutsche.de: Über die Schwierigkeit, gelassen schwul zu sein (Anmeldung erforderlich)

Unser Autor liebt Männer. Sexpartner findet er leicht, aber seine letzte Beziehung ist zehn Jahre her. Er fragt sich, warum es oft so mühsam ist, schwul zu sein – und kommt auf überraschende Antworten.

» Rhein Neckar Zeitung: "Ehe für alle" – Wandel braucht Zeit

Dürfen homosexuelle Paare kirchlich heiraten? – Vertreter beider christlicher Kirchen diskutierten