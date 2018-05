Ausgewählter Artikel:

» (01.05.2018) Margarete Stokowski auf Spiegel Online über Donald Trump und Emmanuel Macron: Haha, sie knutschen fast!

Kuschelähnliches Verhalten von Männern wird in unserer Gesellschaft entweder belacht oder übereifrig gegen jeden Homosexualitätsverdacht verteidigt. Bestes Beispiel: die Berichterstattung über Macron und Trump.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Mai 2018

» Garconne Feuilleton: Butches! Ein Gespräch mit Susann Kaiser

Butches sind Ikonen der Lesbenbewegung sichtbar, laut, unangepasst. In einem neuen Buch des Querverlags werden sie gefeiert.

» Kurier: Transgender – Wenn Kinder ihren Körper hassen

Unter bestimmten Voraussetzungen können schon Minderjährige hormonell behandelt werden

» bento: Hier sprechen Araberinnen und Araber mutig über ihre Homosexualität

"Ich dachte immer, ich wäre alleine."ü

» Inter Culture Capital: Schwule und Lesben im heutigen China – schwere Zeiten für gleiche Liebe

Im ersten Teil dieser Reihe wurde auf Homosexualität in China aus konfuzianischer, daoistischer und buddhistischer Sicht eingegangen. In diesem Beitrag geht es um die Situation für Schwule und Lesben im heutigen Reich der Mitte.

» Tagesspiegel über 25 Jahre CSD Potsdam: Potsdams buntes Jubiläum

Seit 25 Jahren feiert Potsdam seinen Christoper Street Day – und zwar nicht nur einen Tag, sogar zwei Wochen lang. Höhepunkt ist der "Queensday", zu dem auch Lesben und Schwule aus Holland anreisen.

» Tagesspiegel über Judith Butler im HAU: Popstar der Wissenschaft zu Besuch in Berlin

Bei der Veranstaltungsreihe Fearless Speech ruft die Philosophin Judith Butler zum Widerstand gegen Rechts auf. Und äußert sich zu dem Vorwurf, sie sei antisemitisch.

30. April 2018

» Main-Spitze: Bildungsausschuss des Kreistags Groß-Gerau widmet sich Thema sexuelle Vielfalt

Der Bildungsausschuss des Kreistages hat sich in seiner jüngsten Sitzung im Landratsamt unter dem Motto Offen und bunt Jugendarbeit macht Vielfalt sichtbar einem ...

» Limmattaler Zeitung: Nachfrage nach Pille zum Schutz vor HIV steigt stark – Warum Aufklärung wichtig ist

Lange gab es nur Kondome, um sich vor dem HIV-Virus zu schützen. Doch mittlerweile gibt es Pillen zum Schutz vor HIV. Der Stadtzürcher Nicolas Cavalli gehört zu jenen, die auf die noch neue Methode setzen.

» Kurier-Interview zum Comeback von Will & Grace: "Du bist nicht mehr schwul!"

Will & Grace sind zurück. Der Auslöser dafür war ein YouTube-Video im US-Wahlkampf. Die Hauptdarsteller im Interview.

29. April 2018

» Volksfreund.de: Anders sein heißt gefährlich leben

Eine Ausstellung in der Kulturgießerei zeigt die Verfolgung und Diskriminierung Homosexueller von der Weimarer Republik bis in die Nachkriegszeit. Bei der

» BauernZeitung: Zwei Frauen führen den Hüttenhof

Katharina Stutz und Esther Frei leben in einer eingetragenen Partnerschaft und gehen auch in der Landwirtschaft eigene Wege.

» Weser-Kurier: Aufwachsen mit Papa und Papa

Seit gut einem halben Jahr können schwule und lesbische Paare heiraten. Kai und Michael Korok taten das auch für ihre Kinder, für "geordnete Familienverhältnisse".

28. April 2018

» Basellandschaftliche Zeitung über Mister Rubber: "Ich möchte anderen Mut machen, Gummi-Outfits in der Öffentlichkeit zu tragen"

Michael Gehring gewann die Mister Rubber Switzerland Wahl 2017, im Februar 2018 holte er sich dann den Europa-Titel. Mit seinem Ämtern will er sich für Gummi-Liebhaber stark machen und zeigen, dass man für seine Vorlieben selbstbewusst einstehen kann.

» Oberhessische Presse: Protestzug gegen Sexismus und Homophobie

Rund 150 Menschen nahmen am Freitag in Marburg an einer Demonstration gegen die Jahrestagung der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge teil.

» Süddeutsche.de über die erste Ehe-für-alle-Saison: Er liebt ihn

Heiraten im Mai 2018 – Deutschland startet in die erste "Ehe für alle"-Saison. Damit zieht ein neuer Hochzeitsstil ein: Die Gäste können sich auf Pomp und Abwechslung freuen.

» evangelisch.de: Synode bringt Trauung für alle auf den Weg

In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) soll künftig die Bezeichnung "Trauung" für alle vom Standesamt beurkundeten Lebensbündnisse gelten.

» Deutschlandfunk über Mashrou' Leila auf Tour: Wo Regenbogen-Fahnen nicht verboten sind

Verfolgt und festgenommen: Ende 2017 hatte ein Konzert der queeren, libanesischen Band Mashrou' Leila in Kairo für einige Fans böse Folgen. Nun gab es beim einzigen Deutschland-Konzert ein Wiedersehen zwischen der Band und ihren Anhängern in Freiheit und mit neuem Optimismus auf beiden Seiten.

» B.Z. Berlin: Das Leid der Transsexuellen vom Kurfürstenkiez

"Die Männer in Frauenkleidern vom Straßenstrich werden vermehrt beschimpft und angegriffen. Sie hoffen auf mehr Schutz."

» Kreiszeitung Wochenblatt über Transsexuelle auf Jobsuche: Eine Chance für Leoni aus Drochtersen

Frust nach vielen Absagen: Wer bietet einen Umschulungsplatz in der IT-Branche?tp. Drochtersen. "Das ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht",