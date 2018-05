Ausgewählter Artikel:

» (02.05.2018) Volksstimme: Vom steinigen Weg eines Travestiekünstlers

Der jüngste Travestiekünstler Deutschlands lebt in Magdeburg. Hinter ihm liegt ein steiniger Weg. Am 2. Mai feiert er seinen 18. Geburtstag.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Mai 2018

» Brigitte über Klaus Wowereit: Wusste sein Lebensgefährte vom öffentlichen Outing?

"Ich bin schwul – und das ist auch gut so": Mit diesem legendären Satz wurde Klaus Wowereit berühmt. Wusste sein Freund von dem Outing?

» Stylebook: Warum "Queer Eye" für mich die beste Umstyling-Show ist

Die Zutaten einer Umstyling-Show sind selten bahnbrechend: Ein modisch wenig versierter Kandidat wird neu eingekleidet, bekommt eine neue Frisuren, aufmunternde Worte und voilà, fertig ist das Make-over. Netflix' Queer Eye geht einen Schritt weiter und unterzieht auch das Zuhause, die Kochfähigkeiten und das kulturelle Verständnis der Teilnehmer einem Update. Die eigentlichen Stars jedoch sind die fünf homosexuelle Experten, die ohne Rücksicht auf Verluste und mit hohem Unterhaltungswert zur Tat schreiten. STYLEBOOK-Autor Tomas Spohn stellt die fünf vor und kann die zweite Staffel gar nicht mehr erwarten.

» tz: Das geheime Schmuddel-Treiben am Flaucher

Pfui! Am Flaucher laufen wohl nicht nur die Grills heiß: Eine Reportage widmete sich dem geheimen Sex-Treiben, das nur wenige Meter vom Partyvolk entfernt abgeht. Und auch im Netz ist es Gesprächsthema.

» Nina Queer auf Bild.de: "Ich bin die Mutter Theresa des Sex"

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal geht's um Krankenhaus-Fantasien.

» ze.tt: Dieser schwule Imam bringt queere Menschen aus der ganzen Welt zusammen

Zahed war Salafist und verliebte sich in einen Glaubensbruder. Heute ist er Gast und Redner auf der Queer Muslim Night in Berlin. Über die Vereinbarkeit von Glaube und Homosexualität

» SRF: Bounty Killer im Interview

Im Interview spricht er mit Reggae Special-Macher über Jamaika, ein mögliches neues Album nach 16 Jahren und über Homophobie im Dancehall – die Juso Zürich wollte sein Konzert im Escherwyss Club in Zürich, wegen seiner Songs aus den späten Neunziger Jahren mit Homophoben Inhalten, verbieten.

» B.Z. Berlin: Senator vergibt Preis für lesbische Sichtbarkeit, aber was soll das sein?

Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und soll alle zwei Jahre vergeben werden. Das ist überflüssig, meint Gunnar Schupelius.

» Spiegel Online über die Schwulenszene in Mexiko-Stadt: Wir sehen uns im letzten Waggon

David Graham ließ sich nächtelang durch Mexikos Hauptstadt treiben und fotografierte die Schwulenszene. Bemerkenswert findet er, wie die Männer Kontakt zueinander aufnehmen.

» Deutschlandfunk über Zensur in Kenia: Der Streit über den Film "Rafiki" und die künstlerische Freiheit

Zum ersten Mal überhaupt ist 2018 ein kenianischer Film zum Festival von Cannes eingeladen worden. In Kenia ist "Rafiki" aber verboten worden. Begründung: Der Film, der von einer lesbischen Liebe erzählt, legitimiere Homosexualität. Nun ist ein Streit über die Kunstfreiheit entbrannt.

» Solothurner Zeitung über Mister Rubber: "Ich möchte anderen Mut machen, Gummi-Outfits in der Öffentlichkeit zu tragen"

Michael Gehring gewann die Mister Rubber Switzerland Wahl 2017, im Februar 2018 holte er sich dann den Europa-Titel. Mit seinem Ämtern will sich der Breitenbacher für Gummi-Liebhaber stark machen und zeigen, dass man für seine Vorlieben selbstbewusst einstehen kann.

» Blick: Schweizer Lesbenpaar zeigt in Dubai offen seine Liebe – trotz Verbot der Homosexualität

Sie tauschen Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit von Dubai aus. Obwohl sie wissen, das das verboten ist, können und wollen sie nicht die Finger voneinander lassen.

» Märkische Allgemeine über Queer in Brandenburg: "Die Mauer war das größte Kondom"

Eine Ausstellung zeigt die Queere Stadt- und Regionalgeschichte an der Uni Potsdam. Stadtverordneter Uwe Fröhlich ist ein Zeugnis, lebte in der DDR als Homosexueller. Wir haben mit ihm gesprochen.

01. Mai 2018

» Garconne Feuilleton: Butches! Ein Gespräch mit Susann Kaiser

Butches sind Ikonen der Lesbenbewegung sichtbar, laut, unangepasst. In einem neuen Buch des Querverlags werden sie gefeiert.

» Kurier: Transgender – Wenn Kinder ihren Körper hassen

Unter bestimmten Voraussetzungen können schon Minderjährige hormonell behandelt werden

» bento: Hier sprechen Araberinnen und Araber mutig über ihre Homosexualität

"Ich dachte immer, ich wäre alleine."ü

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online über Donald Trump und Emmanuel Macron: Haha, sie knutschen fast!

Kuschelähnliches Verhalten von Männern wird in unserer Gesellschaft entweder belacht oder übereifrig gegen jeden Homosexualitätsverdacht verteidigt. Bestes Beispiel: die Berichterstattung über Macron und Trump.

» Inter Culture Capital: Schwule und Lesben im heutigen China – schwere Zeiten für gleiche Liebe

Im ersten Teil dieser Reihe wurde auf Homosexualität in China aus konfuzianischer, daoistischer und buddhistischer Sicht eingegangen. In diesem Beitrag geht es um die Situation für Schwule und Lesben im heutigen Reich der Mitte.

» Tagesspiegel über 25 Jahre CSD Potsdam: Potsdams buntes Jubiläum

Seit 25 Jahren feiert Potsdam seinen Christoper Street Day – und zwar nicht nur einen Tag, sogar zwei Wochen lang. Höhepunkt ist der "Queensday", zu dem auch Lesben und Schwule aus Holland anreisen.

» Tagesspiegel über Judith Butler im HAU: Popstar der Wissenschaft zu Besuch in Berlin

Bei der Veranstaltungsreihe Fearless Speech ruft die Philosophin Judith Butler zum Widerstand gegen Rechts auf. Und äußert sich zu dem Vorwurf, sie sei antisemitisch.