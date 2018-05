Ausgewählter Artikel:

» (04.05.2018) Berliner Zeitung: Zwei Mütter, ein Vater – Dieses polyamouröse Paar zieht zusammen drei Kinder groß

Ein Mann, zwei Frauen – und jeder liebt jeden. Zusammen haben sie inzwischen drei Kinder. Und sie sagen ganz klar: Zu dritt erziehen habe unglaubliche Vorteile.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Mai 2018

» watson: "Nägel in den Schuhen" – LGBT-Hotline verzeichnet zwei Gewaltfälle pro Woche

Eine Hotline erfasst seit über einem Jahr Angriffe auf Schwule und Lesben. Nun liegen erstmals Zahlen vor.

» Frankfurter Rundschau: Wo sich "linksversifft" und "Homolobby" treffen

Von der "Frühsexualisierung" bis zum "Genderwahn": Der Soziologe Andreas Kemper spricht über Diskurskoalitionen von rechten Katholiken mit der Moon-Sekte und den Versuch, online aufzuklären.

» Neue Westfälische: Der weiße Mann will sein Zigeunerschnitzel zurück

Weil er nicht mehr "Zigeunerschnitzel" sagen darf, fühlt sich der weiße, heterosexuelle Mann seiner Tradition beraubt. Es wäre schön, wenn er einfach mal den Mund halten und zuhören würde. Denn Diskriminierung hat er selbst noch nie kennengelernt.

» nachrichten.at: Erster offen schwuler General in Israel

Sharon Afek wird Israels erster offen schwuler General. Israelische Medien berichteten am Donnerstag, Verteidigungsminister Avigdor Lieberman habe die Beförderung des bisherigen höchsten Militäranwalts gebilligt.

» Schwuler Wehrdienstverweigerer in NEON: "Ich saß im Flugzeug und wusste, dass ich bei der Landung verhaftet werde"

Unser Autor ist homosexuell. Und Israeli. Und Wehrdienstverweigerer. Wieso er sich entschied, trotz drohender Haftstrafe nach Israel zurückzukehren und warum es im Gefängnis tatsächlich von Vorteil sein kann, schwul zu sein, erzählt er hier.

» MOPO.de interviewt Führungsakademie-Chef: Sind Schwule und Lesben bei Ihnen gut integriert, Herr Admiral?

Die Führungsakademie in Nienstedten ist die "Generalsschmiede" der Bundeswehr und gilt weltweit als vorbildlich. Ein Jahr lang war Konteradmiral Carsten Stawitzki (52) der Chef. Jetzt geht er ins Verteidigungsministerium.

» nordbayern.de: HIV-positiv – Ein Nürnberger über Panik und falsche Freunde

Etwa 88.400 Menschen leben allein in Deutschland mit der Diagnose HIV, jedes Jahr kommen über 3000 dazu. Doch wie ist das Leben mit der perfiden Krankheit? Ein Nürnberger erzählt.

» Gütsel: Ver/liebt in Gütersloh

Auch in diesem Jahr zeigt die Stadt mit Veranstaltungen und Rainbowflash wieder Flagge gegen Homo-, Trans- und Biphobie

03. Mai 2018

» BuzzFeed: Wie es sich anfühlt, weder als Junge noch als Mädchen geboren zu sein

"Ich wurde zwangskastriert." Wir haben mit Betroffenen über die Operationen an intersexuellen Menschen gesprochen.

» reporter: Meine neue Vagina! – Patti nach der Transgender-OP

Für eine geschlechtsangleichende Operation hat sich transgender Patti vor einem Monat unters Messer gelegt. Wir haben sie damals dabei begleitet. Jetzt besuchen wir sie noch mal und bringen für ein Interview eure Fragen mit. Wie geht es ihr und ist sie glücklich damit?

» Welt über TV-Serie "Atlanta": Rapper sind auch nur Menschen

Atlanta ist die relevanteste Serie der Zeit. Sie zeigt ein Gesellschaftspanorama zwischen Stripklub und Obdachlosigkeit

» Deutschlandfunk: Wie funktioniert die französische PACS-Partnerschaft?

Ein Frankreich hat sich das Verpacsen fest etabliert: Seit 1999 gibt es diese Möglichkeit einer eheähnlichen Partnerschaft. Sie ist sehr einfach zu schließen und auch wieder aufzulösen – hat aber vor allem im Todesfall Nachteile.

» Tagesspiegel stellt Maurus Knowles vom Neuköllner "Ludwig" vor

Auch wenn das Publikum oft queer ist, legt Knowles wert darauf, dass die Kneipe keine spezifisch queere, sondern offen für alle ist.

» Der Bund über Stück über albanische Mannsfrauen: Im Westen viel Anzügliches

Das Stück "Sworn Virgin Burrnesha" beleuchtet das Phänomen albanischer Mannfrauen. Nur die eigene Kultur kommt schlecht weg.

» Volksfreund.de über "Hedwig and the Angry Inch": 2,54 Zentimeter bis zur echten Frau

Manuel Schmitt inszeniert das Rock-Transvestiten-Musical "Hedwig and the Angry Inch".

» General-Anzeiger über sexuelle Vielfalt: Maibaum an Beueler Schule steht für Toleranz

Schüler der Integrierten Gesamtschule Beuel haben zum Beginn des Mais eine Aktion zum Thema sexuelle Vielfalt präsentiert. Der Maibaum der Schule trägt eine besondere Botschaft.

» Borkener Zeitung: Früher war sie Jil, heute ist er Luan

Vor 20 Jahren ist Jil Chiara Burda geboren worden. Heute heißt sie Luan Mason Burda und lebt als Mann. So steht es mittlerweile auch offiziell in seinem Personalausweis. Der Weg bis dahin war kein leichter. BZ-Volontärin Jacqueline Beckschulte hat Luan Mason getroffen. In einer zweiteiligen Serie stellt sie ihn und seinen Weg vom Mädchen zum Mann vor: Vom Outing bis hin zur Hormonbehandlung und der optischen Veränderung.

» TAG24: Singen Patrick Lindner und Conchita Wurst bald zusammen?

Der Schlagersänger Patrick Lindner und die Dragqueen Conchita Wurst werden als Stargäste beim Chorfestival Various Voices in München erwartet.

» WAZ: Männerkuss in der "Lindenstraße" wurde zum Fernsehskandal

Die Rolle des Robert Engel begleitet Schauspieler Martin Armknecht bis heute. In Duisburg liest er zum ersten Mal aus seinem Buch-Manuskript.