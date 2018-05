Ausgewählter Artikel:

» (05.05.2018) Mitteldeutsche Zeitung über "Homo-Heiler-Seminare": Änderung der Unterlagen – aber auch der Einstellung?

Wird in den Seminaren von "Leo" nicht mehr die Heilung von Homosexualität angestrebt? Laut Peter Heimann, Kuratoriums-Vorsitzender des Vereins für Lebensorientierung, kurz "Leo", in Bennungen, sind die Seminarunterlagen des umstrittenen Seminars von Pfarrer Bernhard Ritter mittlerweile geändert ...

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Mai 2018

» Sascha Lobo: Meine Republica-Rede, ein transfeindlicher Begriff und Internet-Hoffnung am Horizont

Angenommen, in einem Städtchen wären jede Menge Brandstifter unterwegs und man würde deshalb mit einem schönen Fest ein Zeichen setzen wollen gegen brennende Häuser. Gute Idee.

» Zeit Online über neue Ausstellung im Militärhistorischen Museum: Gender in Dresden

Das Militärhistorische Museum zeigt eine Ausstellung über Geschlechterfragen und stürzt darüber in eine große Krise.

» Süddeutsche.de: Wer tötete Pier Paolo Pasolini?

Die Ermordung des italienischen Regisseurs ist bis heute unaufgeklärt – möglicherweise wurde der offen homosexuell lebende Linke das Opfer einer politischen Verschwörung.

» FAZ über die Queerness der Frieze Art Fair in New York: Es gibt nicht nur den einen Blick

Die 7. Ausgabe der Frieze Art Fair in New York erhält durch die starke Präsenz von Künstlerinnen ein politisches Profil und hält den Besucher dazu an, seine eigene Perspektive zu ändern.

» Das Ende des Sex: Der LSVD und die Renaissance reaktionärer Familienpolitik

"Familie ist, wo Kinder sind." [1] – Hätte man solch einen reaktionären Familienbegriff vielleicht gerade noch bei der bayrischen Staatskanzlei vermutet, so findet man ihn nun ausgerechnet als ersten Satz einer Pressemitteilung des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) zum "Regenbogenfamilientag".

» Der Bund interviewt Transgender Network: "Manche werden so oft Opfer von Gewalt, dass sie kapitulieren"

Die Polizei soll Delikte gegen Lesben und Schwule entschlossener aufklären, fordert das Transgender Network Switzerland.

» SRF: "Die Polizei führte ein Register für Schwule"

Was hat sich seit den Siebzigern für die LGBTQIA-Szene verändert? Franz (73) und Gino (21) vergleichen früher und heute.

» Schweizer Illustrierte: Ferien bei Schwulenhassern

Das bekannteste Lesben-Paar der Schweiz macht derzeit Ferien in Dubai. Einige meinen, sie sollten das homofeindliche Emirat aus Prinzip meiden. SI-online-Blogger Onur Ogul sagt, weshalb er trotzdem hinreisen würde.

» Südwest Presse: Interview mit Landtags-Vizepräsidentin Sabine Kurtz

Im Landtag sitzt Sabine Kurtz schon seit zwölf Jahren, doch seit vergangener Woche sitzt sie dem Parlament auch vor jedenfalls stellvertretend. Die CDU-Abgeordnete aus Leonberg wurde zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Allerdings erst im zweiten Wahlgang.

» VICE: Als Tom of Finland unser Bild von schwuler Sexualität revolutionierte

Touko Laaksonen wurde mit seinen Zeichnungen von muskelbepackten Ledertypen weltberühmt.

04. Mai 2018

» watson: "Nägel in den Schuhen" – LGBT-Hotline verzeichnet zwei Gewaltfälle pro Woche

Eine Hotline erfasst seit über einem Jahr Angriffe auf Schwule und Lesben. Nun liegen erstmals Zahlen vor.

» Berliner Zeitung: Zwei Mütter, ein Vater – Dieses polyamouröse Paar zieht zusammen drei Kinder groß

Ein Mann, zwei Frauen – und jeder liebt jeden. Zusammen haben sie inzwischen drei Kinder. Und sie sagen ganz klar: Zu dritt erziehen habe unglaubliche Vorteile.

» Frankfurter Rundschau: Wo sich "linksversifft" und "Homolobby" treffen

Von der "Frühsexualisierung" bis zum "Genderwahn": Der Soziologe Andreas Kemper spricht über Diskurskoalitionen von rechten Katholiken mit der Moon-Sekte und den Versuch, online aufzuklären.

» Neue Westfälische: Der weiße Mann will sein Zigeunerschnitzel zurück

Weil er nicht mehr "Zigeunerschnitzel" sagen darf, fühlt sich der weiße, heterosexuelle Mann seiner Tradition beraubt. Es wäre schön, wenn er einfach mal den Mund halten und zuhören würde. Denn Diskriminierung hat er selbst noch nie kennengelernt.

» nachrichten.at: Erster offen schwuler General in Israel

Sharon Afek wird Israels erster offen schwuler General. Israelische Medien berichteten am Donnerstag, Verteidigungsminister Avigdor Lieberman habe die Beförderung des bisherigen höchsten Militäranwalts gebilligt.

» Schwuler Wehrdienstverweigerer in NEON: "Ich saß im Flugzeug und wusste, dass ich bei der Landung verhaftet werde"

Unser Autor ist homosexuell. Und Israeli. Und Wehrdienstverweigerer. Wieso er sich entschied, trotz drohender Haftstrafe nach Israel zurückzukehren und warum es im Gefängnis tatsächlich von Vorteil sein kann, schwul zu sein, erzählt er hier.

» MOPO.de interviewt Führungsakademie-Chef: Sind Schwule und Lesben bei Ihnen gut integriert, Herr Admiral?

Die Führungsakademie in Nienstedten ist die "Generalsschmiede" der Bundeswehr und gilt weltweit als vorbildlich. Ein Jahr lang war Konteradmiral Carsten Stawitzki (52) der Chef. Jetzt geht er ins Verteidigungsministerium.

» nordbayern.de: HIV-positiv – Ein Nürnberger über Panik und falsche Freunde

Etwa 88.400 Menschen leben allein in Deutschland mit der Diagnose HIV, jedes Jahr kommen über 3000 dazu. Doch wie ist das Leben mit der perfiden Krankheit? Ein Nürnberger erzählt.

» Gütsel: Ver/liebt in Gütersloh

Auch in diesem Jahr zeigt die Stadt mit Veranstaltungen und Rainbowflash wieder Flagge gegen Homo-, Trans- und Biphobie