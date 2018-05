Ausgewählter Artikel:

» (07.05.2018) RP Online über homosexuelles Schützenkönigspaar in Düsseldorf: "Wir haben ein gutes Statement abgegeben"

Vom 10. bis 13. Mai feiern die Oberkasseler Schützen ihr gemütliches Fest auf der kleinen Rheinwiese. Im Mittelpunkt steht das Regimentskönigspaar Frank Russeck und Sebastian Wohlfromm. Das Paar will anderen homosexuellen Schützen Mut machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Mai 2018

» kleinerdrei.org: Von wegen "mitgemeint" – warum lesbische Sichtbarkeit wichtig ist

Wer "lesb*" in Suchmaschinen eingibt, stößt eher auf Pornoangebote für heterosexuelle Männer denn auf lesbische Lebensrealitäten

» MDR über die kleinste Dragqueen der Welt: Mourad Zerhouni alias BayBjane

Aus seiner Kleinwüchsigkeit hat Mourad Zerhonuni kurzerhand sein Markenzeichen gemacht. Er tritt auf als die kleinste Dragqueen der Welt. "selbstbestimmt!" hat BayBjane getroffen.

» Mittelbayerische Zeitung: Ein Gedicht gegen Bounty Killers Hass

Freitag tritt der homophobe Sänger in Regensburg auf. Unter dem Hashtag #SayNoToHate läuft eine Social-Media-Aktion.

» Tagesspiegel über 20 Jahre Kiezbingo im SO36: "Erstaunlich, wie viele Menschen sich keine Strumpfhose anziehen können"

Spiel und Strafe: Das Kiezbingo im SO36 wird 20 Jahre alt. Wir haben mit den Moderatorinnen Inge Borg und Gisela Sommer über krawallige Rituale, steigende Mieten und "den Elf" gesprochen.

06. Mai 2018

» Neue Presse: Hülya Feise will beim CSD ein Zeichen setzen

Hülya Feise (45) ist Schirmherrin des Christopher Street Day am 19. Mai. Doch für sie sind Straßenfest und Demo für gleichgeschlechtliche Liebe mehr als eine schrille Party.

» Nau: Transgender-Frauen im Sprachtraining

Melodiös, rauchig oder zart – die Stimme gehört zur Weiblichkeit dazu. Eine Klinik in Washington (USA) bietet ein Sprachtraining für Transgender-Frauen an.

» Landeszeitung über schwules Paar im Altenheim: Und dann kam Peter

Mit fast 70 verliebt sich Konrad Ruß im Altenheim in einen Mann nach 33 Jahren Ehe mit einer Frau

» Sumikai: Japans große Unternehmen wenden sich an LGBT-Community

Immer mehr Geschäfte in Japan richten ihr Augenmerk an die sexuelle Minderheit der Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender (LGBT) und unterstützen die Mitglieder durch Beratung und Workshops.

» Standard über Wiwibloggs: Vom kleinen Fanblog zur wichtigsten Song-Contest-Seite

Ein Amerikaner lernt 2007 den Song Contest kennen und fängt 2009 an, darüber zu bloggen. 2018 ist seine Seite die größte für die Community zum Eurovision Song Contest weltweit.

» Rolling Stone über Guns N'Roses: Skandal-Song fehlt dem "Appetite for Destruction"-Reissue

Mit "One in a Million" lösten Guns N'Roses 1988 einen Skandal aus, Axl Rose sang aus der Perspektive eines Homophoben und Rassisten. Der "GN'R Lies"-Song fehlt angeblich nun auf dem "Appetite for Destruction"-Reissue

» TVMovie über "Köln 50667"-David "Sophia" Dos Santos: Sehr verändert nach Hormontherapie!

Völlig überraschend outete sich "Köln 50667"-Star David Dos Santos im vergangenen Jahr als transsexuell. Inzwischen unterzieht er sich als Sophia einer Hormontherapie und hat sich mächtig verändert.

05. Mai 2018

» Sascha Lobo: Meine Republica-Rede, ein transfeindlicher Begriff und Internet-Hoffnung am Horizont

Angenommen, in einem Städtchen wären jede Menge Brandstifter unterwegs und man würde deshalb mit einem schönen Fest ein Zeichen setzen wollen gegen brennende Häuser. Gute Idee.

» Zeit Online über neue Ausstellung im Militärhistorischen Museum: Gender in Dresden

Das Militärhistorische Museum zeigt eine Ausstellung über Geschlechterfragen und stürzt darüber in eine große Krise.

» Süddeutsche.de: Wer tötete Pier Paolo Pasolini?

Die Ermordung des italienischen Regisseurs ist bis heute unaufgeklärt – möglicherweise wurde der offen homosexuell lebende Linke das Opfer einer politischen Verschwörung.

» Mitteldeutsche Zeitung über "Homo-Heiler-Seminare": Änderung der Unterlagen – aber auch der Einstellung?

Wird in den Seminaren von "Leo" nicht mehr die Heilung von Homosexualität angestrebt? Laut Peter Heimann, Kuratoriums-Vorsitzender des Vereins für Lebensorientierung, kurz "Leo", in Bennungen, sind die Seminarunterlagen des umstrittenen Seminars von Pfarrer Bernhard Ritter mittlerweile geändert ...

» FAZ über die Queerness der Frieze Art Fair in New York: Es gibt nicht nur den einen Blick

Die 7. Ausgabe der Frieze Art Fair in New York erhält durch die starke Präsenz von Künstlerinnen ein politisches Profil und hält den Besucher dazu an, seine eigene Perspektive zu ändern.

» Das Ende des Sex: Der LSVD und die Renaissance reaktionärer Familienpolitik

"Familie ist, wo Kinder sind." [1] – Hätte man solch einen reaktionären Familienbegriff vielleicht gerade noch bei der bayrischen Staatskanzlei vermutet, so findet man ihn nun ausgerechnet als ersten Satz einer Pressemitteilung des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) zum "Regenbogenfamilientag".

» Der Bund interviewt Transgender Network: "Manche werden so oft Opfer von Gewalt, dass sie kapitulieren"

Die Polizei soll Delikte gegen Lesben und Schwule entschlossener aufklären, fordert das Transgender Network Switzerland.

» SRF: "Die Polizei führte ein Register für Schwule"

Was hat sich seit den Siebzigern für die LGBTQIA-Szene verändert? Franz (73) und Gino (21) vergleichen früher und heute.