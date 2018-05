Ausgewählter Artikel:

» (09.05.2018) SRF: Valentina (21) wurde wegen ihrer Homosexualität gemobbt

Valentina erlebte wegen ihrer Sexualität in ihrer Jugend viel Verachtung und Intoleranz.

09. Mai 2018

» BuzzFeed: Ein neuer Gesetzesentwurf für Inter-Personen bleibt weit hinter Forderungen von Fachverbänden zurück

Nach Informationen von BuzzFeed News will das Innenministerium ein Minimal-Gesetz zur Dritten Option auf den Weg bringen.

» 20 Minuten: "Wir wollen kein drittes Geschlecht"

Im Juni diskutiert der Nationalrat über die Einführung eines dritten Geschlechts neben "Frau" und "Mann" in der Schweiz. Ausgerechnet Intersexuelle leisten nun Widerstand.

» Berliner Woche: Schwimmen für Transgender

Lichtenberg. Das Bezirksamt soll mit den zuständigen Senatsstellen und den Berliner Bäderbetrieben prüfen, ob in einem oder mehreren Bädern sowie in Schulschwimmsporthallen ein sogenanntes Frauenschwimmen und separates Schwimmen für Transgender-Menschen angeboten werden kann.

» Main-Post über Hubert Fella und Matthias Mangiapane: Hochzeit mit Cinderella-Kutsche

Bis zum Schluss blieb der Hochzeitsort für das Paar aus dem Hammelburger Stadtteil Diebach geheim. Jetzt gab es das Jawort auf einem fernen Schloss.

» oe24.at: Lehrerin hatte Lesben-Sex mit Schülerin

Die 30-Jährige gab zu, eine zweimonatige Affäre mit einer 15-Jährigen gehabt zu haben.

» Südwest Presse über "La Cage aux Folles": Glitzernde Travestie-Show

Die Vorbereitungen für das diesjährige Naturtheater-Stück "La Cage aux Folles" laufen auf Hochtouren: Zum 14. Mal übernimmt Susanne Heydenreich die Regie und inszeniert das Musical zum 90-jährigen Bestehen der Freilichtbühne für die

» Kontext:Wochenzeitung über homophobe CDU-Landtagsvizepräsidentin: Kurtzgeschichten

Die neue Landtagsvizepräsidentin gehört zur Kategorie Aufsteigerin mit Feigenblatt-Funktion: Sabine Kurtz soll als Frau in der Union demonstrieren, wie überflüssig Quoten sind. Ihr Verhältnis zur homophoben "Demo für alle" wirft Fragen auf.

08. Mai 2018

» Bild der Frau: Guido Maria Kretschmer über seine Hochzeit & seinen Mann Frank

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Guido Maria Kretschmer und seinem Frank sind im vollen Gange. Im Interview gibt der beliebte Designer tolle Einblicke in die Planungen und erzählt, wer wem wie den Antrag machte.

07. Mai 2018

» Sumikai: Größte jährliche LGBT-Parade in Tokyo stößt auf mehr Unterstützung

Nachdem in ganz Japan bereits immer mehr große Unternehmen ihr Augenmerk auf die LGBT-Community legen, werden auch die Mitglieder der Community immer mehr akzeptiert. Bereits 37 Organisationen unterstützen die diesjährige 7. LGBT-Parade in Tokyo.

» kleinerdrei.org: Von wegen "mitgemeint" – warum lesbische Sichtbarkeit wichtig ist

Wer "lesb*" in Suchmaschinen eingibt, stößt eher auf Pornoangebote für heterosexuelle Männer denn auf lesbische Lebensrealitäten

» MDR über die kleinste Dragqueen der Welt: Mourad Zerhouni alias BayBjane

Aus seiner Kleinwüchsigkeit hat Mourad Zerhonuni kurzerhand sein Markenzeichen gemacht. Er tritt auf als die kleinste Dragqueen der Welt. "selbstbestimmt!" hat BayBjane getroffen.

» Mittelbayerische Zeitung: Ein Gedicht gegen Bounty Killers Hass

Freitag tritt der homophobe Sänger in Regensburg auf. Unter dem Hashtag #SayNoToHate läuft eine Social-Media-Aktion.

» Tagesspiegel über 20 Jahre Kiezbingo im SO36: "Erstaunlich, wie viele Menschen sich keine Strumpfhose anziehen können"

Spiel und Strafe: Das Kiezbingo im SO36 wird 20 Jahre alt. Wir haben mit den Moderatorinnen Inge Borg und Gisela Sommer über krawallige Rituale, steigende Mieten und "den Elf" gesprochen.

» RP Online über homosexuelles Schützenkönigspaar in Düsseldorf: "Wir haben ein gutes Statement abgegeben"

Vom 10. bis 13. Mai feiern die Oberkasseler Schützen ihr gemütliches Fest auf der kleinen Rheinwiese. Im Mittelpunkt steht das Regimentskönigspaar Frank Russeck und Sebastian Wohlfromm. Das Paar will anderen homosexuellen Schützen Mut machen.

06. Mai 2018

» Neue Presse: Hülya Feise will beim CSD ein Zeichen setzen

Hülya Feise (45) ist Schirmherrin des Christopher Street Day am 19. Mai. Doch für sie sind Straßenfest und Demo für gleichgeschlechtliche Liebe mehr als eine schrille Party.

» Nau: Transgender-Frauen im Sprachtraining

Melodiös, rauchig oder zart – die Stimme gehört zur Weiblichkeit dazu. Eine Klinik in Washington (USA) bietet ein Sprachtraining für Transgender-Frauen an.

» Landeszeitung über schwules Paar im Altenheim: Und dann kam Peter

Mit fast 70 verliebt sich Konrad Ruß im Altenheim in einen Mann nach 33 Jahren Ehe mit einer Frau

» Sumikai: Japans große Unternehmen wenden sich an LGBT-Community

Immer mehr Geschäfte in Japan richten ihr Augenmerk an die sexuelle Minderheit der Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender (LGBT) und unterstützen die Mitglieder durch Beratung und Workshops.

» Standard über Wiwibloggs: Vom kleinen Fanblog zur wichtigsten Song-Contest-Seite

Ein Amerikaner lernt 2007 den Song Contest kennen und fängt 2009 an, darüber zu bloggen. 2018 ist seine Seite die größte für die Community zum Eurovision Song Contest weltweit.