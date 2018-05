Ausgewählter Artikel:

» (11.05.2018) Süddeutsche.de über Various Voices: Diven, Zuckerschnitten und ein Lollipop-Dirndl (kostenpflichtig)

Beim schwul-lesbischen Festival Various Voices treffen sich mehr als 90 Chöre aus 20 Ländern. Die Auftaktgala im Gasteig ist ein grandioser Spaß mit beeindruckender Stimmenwucht, Gänsehautmomenten und einem Turbolehrgang im Jodeln

11. Mai 2018

» Borkener Zeitung über trans Mann: Hallo Bart! Tschüß Brüste!

Am vergangenen Donnerstag haben wir euch auf der Schulze-Seite Luan Mason Burda vorgestellt – ein 20-jähriger junger Mann, der als Mädchen zur Welt gekommen ist. Im zweiten Teil erfahrt ihr, welche optischen Veränderungen Luan durchgemacht hat und wie hart und langwierig der Bürokratie-Dschungel ist.

» TAG24: Heiße Lesben-Küsse! YouTube-Star Katja Krasavice knutscht in Disco

Sie ist immer für eine Schandtat bereit! Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (21) hat in einer bayrischen Disco geknutscht – mit einer Frau.

» Aargauer Zeitung: Diese Frau kämpft gegen Homophobie – "Ich wurde als Dreckslesbe bezeichnet"

Als neue Präsidentin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS) kämpft Anna Rosenwasser für die Rechte von Lesben in der Schweiz. Aus ihrer Sicht gibt es noch viel zu tun.

» ZDF heute: (K)eine Frage der Männlichkeit

"Wann ist ein Mann ein Mann" fragte schon Grönemeyer. John Aigner ist Männercoach. Zu ihm kommen Männer, die sich männlicher fühlen wollen. Ein Gespräch über das starke Geschlecht.

10. Mai 2018

» Spiegel Online interviewt homophoben Kardinal: Die Krux mit der Familie

Kardinal Angelo Bagnasco gilt als erzkonservativer Kritiker der Ehe für alle – und wird den Katholikentag in Münster besuchen. Im Interview verteidigt er seine Ansichten und beschwört eine europäische Identität.

» Sachsen Sonntag: Regenbogen über den Rängen – Patrick Thomas gründete den ersten schwul-lesbischen RB-Fanklub

Dieser Mann führt zwei Ehen. Verheiratet ist Patrick (27) mit Sebastian (30). Doch in der Freizeit geht der Fußballfan noch einen Bund fürs Leben ein: den mit RB. Und weil Patrick im Stadion Flagge gegen Homophobie im Fußball zeigen möchte, gründete er den ersten schwul-lesbischen Fanklub: die "RainbowBulls" Leipzig.

» gast.at über Tourismusangebote andersrum: Gay Tourism

Schwule und lesbische Gäste sind eine besonders reiseaffine Zielgruppe. Kommendes Jahr werden zur Europride in Wien mehr als eine Million Besucher erwartet. Ein Blick auf die Reisegewohnheiten der sogenannten LGBT-Community

» t-online interviewt Johannes Kram: "Eigentlich ist es ganz einfach: Schwulsein ist nicht witzig"

Macht Bully Herbig Witze auf Kosten von Schwulen? Ja, meint Johannes Kram. De...

» evangelisch.de über LGBTI und psychisches Wohlbefinden: Wenn das Eigene zum Fremden wird

Wie beeinflussen unbewusste Fantasien unser Leben? Was prägt unser sexuelles Begehren? Und wie wirken sich Geschlechter- und Sexualitätsnormen auf das psychische Wohlbefinden aus? Die renommierte Psychoanalytikerin Ilka Quindeau spricht über diese und andere Fragen im Interview.

» Jüdische Allgemeine über Magnus Hirschfeld: Durch Wissen zur Freiheit

Vor 150 Jahren wurde der Sexualforscher Magnus Hirschfeld geboren

» Neue Presse: Tausende Menschen beim Christopher Street Day erwartet

Für geschlechtliche Vielfalt: Am 19. und 20. Mai findet der Christopher Street Day in Hannover statt. Tausende Menschen gehen unter dem Motto Da geht noch was! auf die Straße.

» Lübecker Nachrichten: Umjubelte Travestie-Show

Wie sich vier gestandene Männer in Transvestiten verwandeln und eine mitreißende Show abliefern, zeigt die jüngste Aufführung der Niederdeutschen Bühne Lübeck. Keerls döör un döör heißt das unterhaltsame Stück, das Manfred Upnmoor inszeniert hat.

09. Mai 2018

» Siegt-Blog: US-Botschafter Richard Grenell sollte sein Amt sofort aufgeben!

Rainer Hörmann kommentiert einen Tweet des schwulen Trump-Unterstützers.

» Queere Grüne im Tagesspiegel: Auf die Straße mit der Regenbogenfahne – jetzt erst recht

Sind CSDs und Pride Paraden nach 40 Jahren und der Öffnung der Ehe überflüssig? Das ist Quatsch – der Kampf für gleiche Rechte ist noch lange nicht vorbei, sagen grüne Politiker in einem Gastbeitrag.

» 20 Minuten: "Diesem 'Homo-Heiler' keine Plattform geben"

In Pfäffikon ZH tritt der deutsche Arzt Arne Elsen auf, der angeblich Schwule heilen will. Einwohner und Pink Cross fordern, dass die Gemeinde die Veranstaltung absagt.

» watson: Mann+Frau geht, Frau+Frau geht irgendwie, Mann+Mann geht nicht", twittert ein CVPler

"Wir sollten in den Grenzen der Biologie bleiben", findet der Präsident der CVP Luzern in Bezug auf die Familienplanung und tritt damit einen Shitstorm auf Twitter los. Nun will er die Zurich Pride besuchen.

» Die Presse über queere Künstlerin Ashley Hans Scheirl: Hallo, ich bin Ashley!

Ashley Hans Scheirl hat das Queere aus einer feministischen Grundhaltung heraus zum Thema ihrer Kunst gemacht.

» BuzzFeed: Ein neuer Gesetzesentwurf für Inter-Personen bleibt weit hinter Forderungen von Fachverbänden zurück

Nach Informationen von BuzzFeed News will das Innenministerium ein Minimal-Gesetz zur Dritten Option auf den Weg bringen.

» 20 Minuten: "Wir wollen kein drittes Geschlecht"

Im Juni diskutiert der Nationalrat über die Einführung eines dritten Geschlechts neben "Frau" und "Mann" in der Schweiz. Ausgerechnet Intersexuelle leisten nun Widerstand.