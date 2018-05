Ausgewählter Artikel:

» (13.05.2018) amerika21: Kampagne gegen Homo- und Transphobie in Kuba

Havanna. In Kuba finden vom 4. bis 18. Mai zum elften Mal die "Kubanischen Tage gegen Homophobie und Transphobie" statt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Mai 2018

» Regensburger Nachrichten interviewen Dragqueen Cherry OnTop: #SayNoToHate

Kaum eine andere Kunstfigur steht mehr für Witz, Toleranz und Weltoffenheit als Drag. Mit ihren provokanten Outfits, ihren trashigen Sprüchen und ihren frivolen Charme locken sie ihr Gegenüber aus der Reserve, um ihnen im Anschluss den Boden unter den Füßen zu entziehen.

12. Mai 2018

» Tagesspiegel interviewt Großnichte von Magnus Hirschfeld: "Mutter erzählte nicht geradeheraus, dass Hirschfeld schwul war"

Gaby Cohen wusste lange nicht, wie bedeutend ihr Großonkel Magnus Hirschfeld war bis sie einen Film über ihn sah. Ein Interview über die Familie des ersten Sexualforschers der Welt.

» bento: Warum es so schwer ist, als Transmensch in einer Steuerkanzlei zu arbeiten

"Das ist eine sehr konservative Klientel, ich glaube nicht, dass das passt," sagt eine Sachbearbeiterin einer jungen Frau, die sich über eine Ausbildung im Steuerwesen informieren will.

» Zeit Online über sen Eurovision Song Contest: Unpolitisch gibt's nicht mehr

Nur eine Singsang-Party? Ein freies Leben gilt vielen immer noch als anstößig. Homophobie und Antisemitismus werfen ihre Schatten auf den Eurovision Song Contest.

» HuffPost Deutschland: Lehrer zwingen Schüler, zur Strafe für seine Homosexualität in der Bibel zu lesen

Jetzt befasst sich ein Gericht mit den Vorwürfen gegen Lehrer in Oregon.

» InTouch über Conchita Wurst ungeschminkt: So sieht sie ohne Make-up aus

Ohne Schminke, Perücke und unechte Wimpern! Kaum zu glauben, aber ungeschminkt sieht Conchita Wurst tatsächlich SO aus und ist kaum wiederzuerkennen.

» Vice: Neue Studie zeigt, dass viele GHB-Konsumenten die Droge nicht kontrollieren können

Die Ergebnisse räumen auch mit dem Klischee der Substanz als "Schwulendroge" auf was selbst die Forscher überrascht.

» amerika21: Verschwundene LGTBI-Aktivistin in Rio tot aufgefunden

Rio de Janeiro. Die Studentin und LGTBI-Aktivistin Matheus Passarelli ist tot im Norden Rio de Janeiros aufgefunden worden.

» web.de: WM-Spot zum Thema Homosexualität sorgt für Kontroverse in Argentinien

Vor der Fußballweltmeisterschaft in Russland hat ein Werbespot des argentinischen Sportsenders TyC in dem südamerikanischen Land eine Kontroverse ausgelöst.

» Nau: Demo gegen Homophobie bei religiösem Vortrag in Pfäffikon ZH

Der deutsche Arzt, Arne Elsen, referiert im Pfäffiker Gemeindehaus "Chesselhus" über "Gott und wie er durch Menschen spricht und heilt". Das brisante daran: Elsen wird in Deutschland vorgeworfen, er habe versucht Schwule zu "heilen". Er selber bestreitet dies heute vehement. Die Juso hat vor dem Event gegen den Auftritt demonstriert.

» Sumikai: Weiterer Bezirk in Tokyo wird gleichgeschlechtliche Paare anerkennen

Nachdem in Tokyo bereits zwei Bezirke gleichgeschlechtliche Partnerschaften akzeptieren, wird nun ab August auch der Nakano-Bezirk diese Partnerschaften anerkennen.

» Schweizer Illustrierte: Fünf Gründe, warum Schwule den ESC lieben

Der Eurovision Song Contest begeistert Millionen Menschen auf der Welt. Unter den männlichen Fans gibt es viele Schwule. SI-Redaktor Onur Ogul hat fünf Gründe dafür gefunden.

» Deutschlandfunk: Mehr Kirchenaustritte aufgrund von christlich-fundamentalistischer Politik

In US-Bundesstaaten, in denen es Gesetze gegen gleichgeschlechtliche Ehen gibt, nehmen die Kirchaustritte stärker zu als in liberaleren Staaten. Das zeigt eine Studie amerikanischer Wissenschaftler, die im Fachmagazin Political Research Quaterly veröffentlicht wurde. Die Verbotsstaaten sind oft evangelikal geprägt. Die politische Diskriminierung der LGBTQ-Gemeinschaft habe die konservativen Tendenzen der Kirche für den moderateren Teil der Bevölkerung sichtbarer gemacht. Schon frühere Studien hatten gezeigt, dass politische Meinungsverschiedenheiten und die zunehmende Radikalisierung der christlichen Rechten ein wichtiger Grund für Kirchaustritte in den USA sind.

11. Mai 2018

» Stuttgarter Nachrichten: Regenbogen-Sause sorgt für gute Stimmung

Auf dem Cannstatter Wasen hieß es am Donnerstagabend mal wieder Party für alle. Bei der queeren Party Gaydelight zeigen die Besucher Flagge für Vielfalt und Toleranz. Wir haben die Bilder der bunten Feier.

» ARD-Europamagazin aus Polen: Rekord-Trauungen durch homosexuellen Bürgermeister

Dass ein Bürgermeister Trauungen vollzieht, ist in Polen nichts Ungewöhnliches. Doch dass die Paare dafür aus dem ganzen Land anreisen, schon. Robert Biedro ist Bürgermeister der nordpolnischen Stadt Supsk.

» Heute.at: Werbung fürs Schwulsein? Lehrerin gefeuert

Stacy Bailey wurde zwei Mal zur Lehrerin des Jahres gewählt – doch jetzt musste sie gehen, weil sie angeblich Werbung für Homosexualität machte.

» Nina Queer auf Bild.de: Ach nee – ESC!

In jedem Jahr gibt es nölige Deutsche, die sich am liebsten dafür einsetzen würden, dass der Eurovision Song Contest abgeschafft wird. Wie geschrieben: WÜRDEN.So weit reicht der Mut dann doch nicht,

» Spiegel Online über Rita Ora und Bisexualität: Das Versteckspiel

In ihrem neuesten Lied singt Rita Ora explizit über Bisexualität. Ihre eigene? So klar wollte sich der britische Popstar in einem Interview nicht äußern.

» Borkener Zeitung über trans Mann: Hallo Bart! Tschüß Brüste!

Am vergangenen Donnerstag haben wir euch auf der Schulze-Seite Luan Mason Burda vorgestellt – ein 20-jähriger junger Mann, der als Mädchen zur Welt gekommen ist. Im zweiten Teil erfahrt ihr, welche optischen Veränderungen Luan durchgemacht hat und wie hart und langwierig der Bürokratie-Dschungel ist.