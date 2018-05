Ausgewählter Artikel:

» (14.05.2018) Nollendorfblog: Was Alltagsrassismus mit Hundekot zu tun hat – Schlimmer als Lindners Bäcker-Anekdote ist sein Umgang damit

Das rechtspopulistische Deutschland hat nur so viel Macht, wie das Rest-, das liberale Deutschland ihm zugesteht. Wenn Linder das nicht selbst merkt oder seine Partei ihm das durchgehen lässt, sollte sie aufhören, sich liberal zu nennen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Mai 2018

» taz über Magnus Hirschfeld: Die vielen Spielarten des Natürlichen

Magnus Hirschfeld war Sexualwissenschaftler und erster Lobbyist der LGBTI*-Bewegung. Die Nazis zerstörten sein Institut, aber nicht sein Wissen.

» Frankfurter Neue Presse über zwei Schwule: Nach Schockdiagnose HIV – Junges Paar kämpft sich zurück ins Leben

André (35) ist seit drei Jahren HIV-positiv, sein Lebensgefährte Fabian (25) nicht. Gemeinsam wollen die beiden Diskriminierung und Vorurteile abbauen. Doch dazu mussten sie erst einmal ihre eigenen Vorurteile überwinden.

» watson: Warum ein HIV-Medikament bei der Blutspende zum Problem wird

In der Schweiz wird die PrEP skandalisiert

» Merkur spricht mit Dekan über Segnung gleichgeschlechtlicher Paare: "eine seelsorgerliche Notwendigkeit"

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern hat sich dafür ausgesprochen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften öffentlich gesegnet werden dürfen. Der Tölzer Kurier sprach mit Dekan Martin Steinbach über dieses Thema.

» Nollendorfblog: Was Alltagsrassismus mit Hundekot zu tun hat – Schlimmer als Lindners Bäcker-Anekdote ist sein Umgang damit

Das rechtspopulistische Deutschland hat nur so viel Macht, wie das Rest-, das liberale Deutschland ihm zugesteht. Wenn Linder das nicht selbst merkt oder seine Partei ihm das durchgehen lässt, sollte sie aufhören, sich liberal zu nennen.

» taz: Ein queerer Traum namens Berlin

Zu Zeiten des Sexualforschers Magnus Hirschfeld war Berlin als Gay Capital bekannt. Auch heute gilt es wieder als LGBTI*-Hauptstadt. Zu Recht?

» RP Online: Die Stadt Krefeld beteiligt sich am "Roze Zaterdag" in Venlo

Seit 1977 wirbt der "Roza-Zaterdag" in den Niederlanden für Toleranz gegenüber Homosexuellen. Jedes Jahr übernimmt eine Stadt die Federführung – jetzt ist Venlos Partnerstadt Krefeld an der Reihe.

» junge Welt interviewt Jörg Litwinschuh zum Hirschfeld-Jubiläum: "Aber es gibt auch dunkle Wolken am Horizont"

Vorkämpfer für Rechte Trans- und Homosexueller: Magnus Hirschfeld ist aktueller denn je. Gespräch mit Jörg Litwinschuh

» Deutschlandfunk Kultur zum 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld: Den Vollmann oder das Vollweib gibt es nicht

Zwei Geschlechter erfassen die Realität der menschlichen Existenz nicht, sagte der Pionier der Sexualwissenschaft, Magnus Hirschfeld. Mit seiner "Zwischenstufenlehre" wurde er zum Ahnherrn der Gendertheorie und gleichzeitig heftig bekämpft, meint Andreas Kraß.

13. Mai 2018

» Heribert Prantl auf Süddeutsche.de zu Magnus Hirschfeld: Der Einstein des Sex

Magnus Hirschfeld war einer der Pioniere der Sexualwissenschaft. Er schrieb schon über Homosexuelle, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Für die Nazis war er der "Apostel der Unzucht". Zum 150. Geburtstag eines großen Aufklärers.

» Südkurier: Selbsthilfegruppe thematisiert Fragen der Transsexualität

Münchner Chirurg Cvetan Taskov hält Vortrag bei der "Trans*Selbsthilfegruppe Hegau" in Radolfzell

» NZZ: Mehr Männer als Frauen im Sexgewerbe festgenommen

Letztes Jahr wurden mehr Sexworker als Sexworkerinnen in Zürich festgenommen. Ein Grund dafür ist die Herkunft.

» FAZ über britischen Homo-Killer: Berüchtigter Serienmörder hinter Gittern gestorben

Einer der berüchtigtsten Serienmörder Großbritanniens ist im Gefängnis gestorben. Die bizarren Umstände seiner Morde hatten in den Achtziger Jahren die Öffentlichkeit schockiert

» taz-Leitfaden zum Schreiben über trans* Personen: Keine Zauberei

Wie spricht und schreibt man am besten über trans* Personen, ohne dass es verletzt? Wir haben versucht, einen Leitfaden dafür zu erstellen.

» Tagesspiegel über Hasskriminalität in Berlin: Die Wut von Neukölln

Attacken gegen Homosexuelle und Transmenschen haben in Neukölln zugenommen. Jetzt wehren sich immer mehr Menschen und Organisationen gegen den Hass.

» Regensburger Nachrichten interviewen Dragqueen Cherry OnTop: #SayNoToHate

Kaum eine andere Kunstfigur steht mehr für Witz, Toleranz und Weltoffenheit als Drag. Mit ihren provokanten Outfits, ihren trashigen Sprüchen und ihren frivolen Charme locken sie ihr Gegenüber aus der Reserve, um ihnen im Anschluss den Boden unter den Füßen zu entziehen.

» amerika21: Kampagne gegen Homo- und Transphobie in Kuba

Havanna. In Kuba finden vom 4. bis 18. Mai zum elften Mal die "Kubanischen Tage gegen Homophobie und Transphobie" statt.

12. Mai 2018

» Tagesspiegel interviewt Großnichte von Magnus Hirschfeld: "Mutter erzählte nicht geradeheraus, dass Hirschfeld schwul war"

Gaby Cohen wusste lange nicht, wie bedeutend ihr Großonkel Magnus Hirschfeld war bis sie einen Film über ihn sah. Ein Interview über die Familie des ersten Sexualforschers der Welt.

» bento: Warum es so schwer ist, als Transmensch in einer Steuerkanzlei zu arbeiten

"Das ist eine sehr konservative Klientel, ich glaube nicht, dass das passt," sagt eine Sachbearbeiterin einer jungen Frau, die sich über eine Ausbildung im Steuerwesen informieren will.

» Zeit Online über sen Eurovision Song Contest: Unpolitisch gibt's nicht mehr

Nur eine Singsang-Party? Ein freies Leben gilt vielen immer noch als anstößig. Homophobie und Antisemitismus werfen ihre Schatten auf den Eurovision Song Contest.