» (15.05.2018) HuffPost Deutschland aus Texas: Mann darf nicht in Bar – weil er nicht wie ein Mann aussieht

"Ich habe mich noch nie so beleidigt gefühlt."

15. Mai 2018

» euronews: Falsche Transfrauen von Wahllisten ausgeschlossen

Die echten Transfrauen in Oaxaca, Mexiko, sind empört: 17 Männer hatten sich als Transfrauen ausgegeben, um auf Wahllisten zu kommen, denn es gibt eine Quotenregelung.

» Welt: Rheinland-Pfalz will sexuelle Identität ins Grundgesetz

Der Schutz der sexuellen Identität soll nach dem Willen von Rheinland-Pfalz ins Grundgesetz.

» Stuttgarter Nachrichten über evangelische Landeskirche: Hinter den Kulissen wird um Homo-Ehe gerungen

Die Diskussion in der evangelischen Kirche über den Umgang mit der Homo-Ehe ist zuletzt etwas ruhiger geworden. Doch im Hintergrund soll Landesbischof Frank Otfried July intensiv in Gesprächskreisen um eine Lösung ringen, wie es aus Kirchenkreisen heißt.

» Gießener Anzeiger: Jenseits des Geschlechterrasters

Immer öfter ist von Trans-, Inter- oder genderqueeren Menschen zu hören und lesen. Gegeben hat sie es schon immer. So wenige Menschen sind es gar nicht, die zu dieser Gruppe gehören. Allein in Deutschland leben mehrere hunderttausend Menschen, die als Inter- oder Transsexuelle bezeichnet werden. Eine Ausstellung will nun darauf aufmerksam machen, wie es diesen Menschen ergeht, die nicht ins Raster des Zweigeschlechtersystems passen.

» Tagesspiegel: Deutschlands liberale Konservative sind heimatlos

Es ist die Zeit radikaler Parolen: gegen Flüchtlinge, für Nationalstolz. Konservative wie Rupert Scholz und Ulrich Greiner könnten vermitteln. Längst sind sie Teil einer neuen, rechten Bewegung. Und stehen doch allein.

» Mitteldeutsche Zeitung: Befolgt der Verein das Grundgesetz? "Leo" soll auf den Prüfstand

Agiert der in Bennungen ansässige Verein für Lebensorientierung, kurz "Leo", auf dem Boden des Grundgesetzes? Diese Frage möchten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistag geklärt wissen.

» Tages-Anzeiger über homophobe Christen: Fundis auf dem Vormarsch

Abwertende Äusserungen, "Schwulenheiler", Psychoterror – fundamentalistische Christen sind gerade wieder im Kommen. Unser Autor wehrt sich gegen Heuchelei und Irreführung.

» derStandard.de über Transgender-Künstlerin Ashley Hans Scheirl: Alles fließt zwischen Geschlechtern

Das Schaffen der Wiener Transgender-Künstlerin beruht auf dem Spiel mit Identitäten. Oder anders gesagt: Ist sie Malerin? Performerin? Oder Filmemacherin? Ein Porträt.

» W&V: Mit Pink gegen Homophobie

73 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur setzt das Männermagazin Vangardist das rosa Dreieck wieder ein. Es war das Kennzeichen für homosexuelle Häftlinge.

14. Mai 2018

» taz über Magnus Hirschfeld: Die vielen Spielarten des Natürlichen

Magnus Hirschfeld war Sexualwissenschaftler und erster Lobbyist der LGBTI*-Bewegung. Die Nazis zerstörten sein Institut, aber nicht sein Wissen.

» Frankfurter Neue Presse über zwei Schwule: Nach Schockdiagnose HIV – Junges Paar kämpft sich zurück ins Leben

André (35) ist seit drei Jahren HIV-positiv, sein Lebensgefährte Fabian (25) nicht. Gemeinsam wollen die beiden Diskriminierung und Vorurteile abbauen. Doch dazu mussten sie erst einmal ihre eigenen Vorurteile überwinden.

» watson: Warum ein HIV-Medikament bei der Blutspende zum Problem wird

In der Schweiz wird die PrEP skandalisiert

» Merkur spricht mit Dekan über Segnung gleichgeschlechtlicher Paare: "eine seelsorgerliche Notwendigkeit"

Die Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern hat sich dafür ausgesprochen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften öffentlich gesegnet werden dürfen. Der Tölzer Kurier sprach mit Dekan Martin Steinbach über dieses Thema.

» Nollendorfblog: Was Alltagsrassismus mit Hundekot zu tun hat – Schlimmer als Lindners Bäcker-Anekdote ist sein Umgang damit

Das rechtspopulistische Deutschland hat nur so viel Macht, wie das Rest-, das liberale Deutschland ihm zugesteht. Wenn Linder das nicht selbst merkt oder seine Partei ihm das durchgehen lässt, sollte sie aufhören, sich liberal zu nennen.

» taz: Ein queerer Traum namens Berlin

Zu Zeiten des Sexualforschers Magnus Hirschfeld war Berlin als Gay Capital bekannt. Auch heute gilt es wieder als LGBTI*-Hauptstadt. Zu Recht?

» RP Online: Die Stadt Krefeld beteiligt sich am "Roze Zaterdag" in Venlo

Seit 1977 wirbt der "Roza-Zaterdag" in den Niederlanden für Toleranz gegenüber Homosexuellen. Jedes Jahr übernimmt eine Stadt die Federführung – jetzt ist Venlos Partnerstadt Krefeld an der Reihe.

» junge Welt interviewt Jörg Litwinschuh zum Hirschfeld-Jubiläum: "Aber es gibt auch dunkle Wolken am Horizont"

Vorkämpfer für Rechte Trans- und Homosexueller: Magnus Hirschfeld ist aktueller denn je. Gespräch mit Jörg Litwinschuh

» Deutschlandfunk Kultur zum 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld: Den Vollmann oder das Vollweib gibt es nicht

Zwei Geschlechter erfassen die Realität der menschlichen Existenz nicht, sagte der Pionier der Sexualwissenschaft, Magnus Hirschfeld. Mit seiner "Zwischenstufenlehre" wurde er zum Ahnherrn der Gendertheorie und gleichzeitig heftig bekämpft, meint Andreas Kraß.

13. Mai 2018

» Heribert Prantl auf Süddeutsche.de zu Magnus Hirschfeld: Der Einstein des Sex

Magnus Hirschfeld war einer der Pioniere der Sexualwissenschaft. Er schrieb schon über Homosexuelle, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Für die Nazis war er der "Apostel der Unzucht". Zum 150. Geburtstag eines großen Aufklärers.