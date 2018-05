Ausgewählter Artikel:

» (16.05.2018) SRF über queere Jugendliche: "Wir hatten einfach Glück", sagt die Milchjugend

Die Milchjugend bietet der queeren Schweizer Jugend eine Heimat und leistet Aufklärungsarbeit nicht zur Freude aller.

17. Mai 2018

» Rhein-Neckar-Zeitung: Winzerin Maier hat eine Geschlechtsangleichung vornehmen lassen

Mit der RNZ sprach die 27-Jährige über ihren außergewöhnlichen Lebensweg

» derStandard.de zum IDAHOT: Muss man unbedingt "darüber" sprechen?

Warum der Internationale Tag gegen Homophobie aufgrund der heutigen politischen Propaganda wichtiger ist denn je und über eine Komponistin als Beispiel der relevanten Aufarbeitung von historischer Homosexualität

» schwäbische interviewt Aktivisten: "In Deutschland werden Schwule verprügelt"

Seit dem 17. Mai 1990 führt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität nicht mehr als Krankheit. In mehr als 100 Ländern weltweit wird am 17. Mai auf Abneigung gegenüber Homosexuellen, Transgendern und Bisexuellen aufmerksam gemacht. Den Internationalen Tag gegen Homophobie gibt es seit 2005.

» rbb: Queer in der Brandenburger Provinz – Von Flaggenverboten, Vorurteilen und Vereinsamung

Wie lebt es sich als queerer Mensch im Jahr 2018 in der Provinz also lesbisch, schwul, bisexuell, trans- oder intergeschlechtlich? Klaas-Wilhelm Brandenburg hat sich zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit in Brandenburg umgehört.

» Märkische Oder-Zeitung: Vielfalt in zwölf Büchern erleben

Über eine Erweiterung ihres Bestandes kann sich die Stadt- und Kreisbibliothek Hans Keilson freuen.

» Merkur: Annika Gerhard kämpft gegen Homophobie

Annika Gerhard (20) ist erfolgreiche Youtuberin. Was sie sagt, hat Gewicht. Die Dachauerin macht alles Mögliche zum Thema. Dass sie Frauen mag, eher nicht. Denn: Das sollte heutzutage normal sein, sagt sie. Doch es gibt Situationen, in denen sie nicht schweigen kann, weshalb sie 2017 eine Kampagne gegen Homophobie startete.

16. Mai 2018

» Sonntagsblatt: Ise Bosch erhält den Deutschen Stifterpreis 2018

Die Stifterin Ise Bosch erhält am Mittwoch in Nürnberg den Deutschen Stifterpreis – und stellt ihr neues Buch vor. Darin beschreibt sie Erfahrungen aus 20 Jahren Förderinnen-Dasein.

» Jeversches Wochenblatt interviewt CSD-Organisatorin: Das Gefühl, sich outen zu müssen

CSD-Organisatorin Melanie Doden spricht über Relevanz des heutigen Tags gegen Homo- und Transphobie

» NZZ über Theaterstück "Hate" – Fack ju Gender: Freies Theater ist ein Darkroom

"Hate" zeigt, dass die Bühne eines freien Theaters der letzte öffentliche Raum für Individualisten sein kann. Drei sonderbegabte Wuchtbrummen der Gender-Debatte und der Selbstinszenierung sorgen in Zürich für ein handfestes Ereignis.

» zitty über Homophobie in der Schule: Bist du schwul, oder was?

Rechtspopulisten ­jammern über angebliche Früh­sexualisierung an ­den ­Schulen und fürchten zuviel Aufklärung im Hinblick auf Geschlechter­diversität. Doch wie modern und aufgeklärt geht es wirklich zu an Berliner Schulen wo schwul eines der geläufigsten Schimpfwörter ist? Morris Reinmüller, 20, kommt aus einem 5.000-Seelen-Städtchen in Baden-Württemberg. Seit 2016 wohnt er in Berlin, studiert im vierten Semester Sozialwissenschaften.

» Onetz zum Internationalen Tag gegen Homophobie: Die Liberalitas Bavariae gilt auch für Homosexuelle

Neulich in Tschetschenien: Ramsan Kadyrow antwortet auf die Frage eines kanadischen Journalisten, ob es stimmt, dass in der russischen Teilrepublik Homosexuelle entführt, gefoltert und ermordet wurden: "Bei uns gibt es solche Leute nicht. Wir haben keine Schwulen. Das sind keine Menschen. Und wenn es sie gibt, nehmt sie mit nach Kanada, weit weg, damit unser Blut gesäubert wird."

» Zeit Online über Wolfgang Frommel: Dichter, Held und Triebtäter

Judenretter und Dichterführer: Jahrzehntelang versammelte Wolfgang Frommel in Amsterdam nach dem Vorbild Stefan Georges einen Kreis junger Männer um sich. Schuf er einen Hort des Missbrauchs?

» evangelisch.de über Initiative Regenbogen: "Wir wollen einen Segen für unsere Liebe!"

Die Initiative Regenbogen hat Rückenwind im Ländle und feiert in Stuttgart die Unterstützung von 58 Kirchengememeinden. Zusammen sind sie gegen Diskriminierung und für die öffentliche Segnung lesbischer und schwuler Partnerschaften in der württembergischen Landeskirche.

» vielbunt e.V.: Sam wurde nach Jamaika abgeschoben

Im vergangenen Winter ist ein 29-jähriger Mann aus Jamaika in der Erstaufnahmeeinrichtung in Darmstadt gelandet. Er hat sein Heimatland verlassen müssen, weil der Karibikstaat eines der homofeindlichsten Länder der Erde ist. In Deutschland suchte er Schutz und hoffte auf ein freies Leben als schwuler Mann. Kurz nachdem Sam* zu uns Kontakt aufgenommen hatte, wurde er auch schon wieder weiterverteilt.

» SZ über Gewalt gegen Schwule in München: Angst nach homophoben Angriff

Vor einem Jahr wurde ein Schwuler im Münchner Glockenbachviertel verprügelt. Die Hoffnung der Szene, dass der Angriff Gesellschaft und Polizei sensibilisiert würden, hat sich nicht erfüllt. S.a.: Brutaler Überfall auf jungen Schwulen in München (13.05.2017)

» evangelisch.de über Various Voices: Singen um und für das Leben

Musik vertreibt die Teufel, meinte schon Martin Luther. Queere Chöre tragen zu Selbstbewusstsein und gesellschaftlicher Akzeptanz heute bei, beobachtet Wolfgang Schürger.

» südostschweiz: Queer – oder in Zeiten sexueller Vielfalt

Sie nennen sich "falschsexuell" und gehen am Samstag für ihre Anliegen auf die Strassen von Chur.

» L'essentiel Luxemburg: Premierminister Bettel feiert 3. Hochzeitstag

LUXEMBURG Premierminister Xavier Bettel feiert heute seinen dritten Hochzeitstag und die freie Gesellschaft. Auf Twitter teilte er ein Bild von sich und seinem Partner.

» Wolfsburger Allgemeine: Queere Jugendgruppe im Jugendhaus Ost

In Wolfsburg soll die Szene für Queere Jugend (sexuelle Vielfalt) selbstverständlicher werden: Die Aids-Hilfe Wolfsburg und das Jugendhaus Ost sind dabei eine Jugendgruppe, die sich selbst verwalten soll, aus der Taufe zu heben.