18. Mai 2018

» Wochenblatt über britischen Botschafter in Paraguay: "Ich wusste, dass ich homosexuell bin, bevor ich das Wort überhaupt kannte"

Der britische Botschafter in Paraguay, Matthew Hedges, outet sich über seine sexuelle Einstellung. Als sich aufwuchs und offen gegenüber meiner Sexualität wurde, veränderte sich auch meine Gesellschaft, sagte er.

» der zaunfink: Vom Sodomiten zur PrEP-Schlampe – Wanderwege der Sexfeindlichkeit

Wenn eine neue Methode bekannt wird, mit der sich schwule und bisexuelle Männer effektiv vor einer HIV-Infektion schützen können, dann sollte man erwarten, dass die Betroffenen sich grundsätzlich wohlwollend damit auseinandersetzen und die Chancen und Risiken dieser neuen Option sachlich abwägen würden. Das passiert auch, aber gleichzeitig passiert noch etwas ganz anderes. Diskussionen über die Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP)1, die sich derzeit auch in Deutschland zunehmend etabliert, sind regelmäßig getrübt durch verstörende Entsachlichung, verstockte Fakten-Leugnung, erhöhte Trolldichte und ganz generell überdurchschnittliche Verstrahltheit

» Spiegel Online über Rechte von LSBTI: Zeit für Akzeptanz

Der Berliner Senat fordert im Bundesrat, "sexuelle und geschlechtliche Identität" per Verfassung zu schützen. Eine längst überfällige Initiative – Gründe dafür gibt es genug.

» Nina Queer auf Bild.de: Hallo Dr. Popo!

Für schwule Männer ist es wie ein Besuch beim Frauenarzt und heterosexuelle Männer wissen gar nicht, dass es ihn gibt: den Proktologen.

» Blick: "Es ist nicht fair, wenn Transsexuelle gegen Frauen spielen"

Tifanny Abreu ist die erste transsexuelle Volleyballspielerin in Brasilien. Die guten Leistungen werden nicht überall gleichwertig anerkannt.

» ze.tt: 5 queere Forderungen an die Bundesregierung

In zahlreichen Ländern werden Homo- und Transsexualität noch immer bestraft, in manchen sogar mit der Todesstrafe. Aber auch in Deutschland gibt es noch Diskriminierung. Wir haben zum IDAHOT 5 Forderungen an die Regierung gesammelt.

» Sächsische Zeitung: "Toleranz tut nicht weh"

Noch immer werden Minderheiten wegen ihrer Sexualität angefeindet. Dagegen wurde in Bautzen ein buntes Zeichen gesetzt.

» Nordkurier: Neustrelitz feiert erstmals einen Christopher-Street-Day

Es soll ein bunte Party gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben werden. Mit dabei der Neustrelitzer Alex Rath, der als DJ in London lebt.

» Märkische Oderzeitung zum IDAHOT: Ebenso normal wie schön

Das Hissen der Regenbogenfahne als Zeichen gegen Diskriminierung am Landtag ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg dorthin.

» Monopol-Magazin: LGBTQ-Aktivistinnen in Pekings Künstlerviertel Dashanzi angegriffen

In Pekings Künstlerviertel Dashanzi wurden zwei Frauen für das Tragen von Regenbogen-Ansteckern brutal angegriffen

17. Mai 2018

» Frankfurter Rundschau über Lovewalk in Frankfurt: Frankfurt zeigt die Regenbogenflagge

Am Tag gegen Homo- und Transphobie treten in der Frankfurter Innenstadt viele für Vielfalt ein. Dabei gedenken sie auch den Menschen, die in der NS-Zeit wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden.

» Abendzeitung über Gewalt im Glockenbachviertel (vor einem Jahr): Prügel-Attacke, weil Gregor P. schwul ist

Homophobe Gewalt steigt – auch in München. Vor einem Jahr wurde Gregor P. Opfer einer unfassbaren Tat. Mitten im Glockenbachviertel wurde der heute 31-Jährige von einem unbekannten Mann attackiert - nur weil er homosexuell ist.

» mephisto976-Interview zum IDAHOBIT: Ein wichtiger Tag für die LGBTQ-Bewegung

Am internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie haben wir uns mit Stefanie Krüger, Projektleiterin des Leipziger Vereins RosaLinde unterhalten. Aber auch geschichtlich ist an diesem Tag viel für die Akzeptanz von Homosexualität passiert.

» Leipziger Volkszeitung: Leipziger setzen mit Rainbow-Flashmob ein Zeichen

Bunter Himmel über Leipzig: Mit einem Flashmob haben sich am Donnerstag zahlreiche Menschen für mehr Toleranz eingesetzt.

» Neue Westfälische: So war der Rainbow Flash in Gütersloh

Mit 150 bunten Luftballons setzen Gütersloher ein Zeichen für Vielfalt. Egal ob lesbisch, schwul, bi oder transsexuell – die Organisatoren...

» Onetz stellt schwule Oberpfälzer vor: "Akzeptiert euch selbst"

Wolfgang Klein erinnert sich gut an die Zeit, in der er gemerkt hat, dass er schwul ist. "Ich war 14 oder 15 Jahre alt. Vorher habe ich mich nicht

» Tagesspiegel über neue Doku von Lothar Lambert: So schmutzig war West-Berlin

Seit den Siebzigern streift Underground-Filmer Lothar Lambert durch seine Stadt. In "Verdammt noch mal – Berlin Fucking City revisited" besucht er die einstigen Schmuddelecken.

» Tagesspiegel: Kommt das Gendersternchen jetzt in den Duden?

Der Rat der deutschen Rechtschreibung diskutiert bald über geschlechtergerechtes Schreiben. Sprachexperten sind sich uneins, wenn es ums Gendern geht.

» Spex interviewt Rosa von Praunheim: "Ich würde gern sterben"

Im Spex-Gespräch zuhause in Wilmersdorf redet der Kultregisseur und Mitbegründer der politischen Schwulenbewegung Rosa von Praunheim anlässlich der ihm gewidmeten Ausstellung "Abfallprodukte der Liebe" in der Akademie der Künste über Liebe und Tod, die Rolle von Frauen und darüber, warum die Alten es richten sollen.

» Welt: Sappho hat 2600 Jahre Erfahrung in Sachen Erotik

Die antike Dichterin Sappho war schon alles. Hure, Hohepriesterin der Lesben, Feminismus-Ikone. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ihre Gedichte feiern. Für ihre Lebensbejahung der Liebe.