Ausgewählter Artikel:

» (19.05.2018) Göttinger Tageblatt: Regenbogenfahne gehisst – Erstmals Lesbenfrühling in Göttingen

Das erste alljährliche Lesben-Frühlings-Treffen (LFT) beginnt am Freitagabend in Göttingen. Vom 18. bis 21. Mai werden unter anderem Workshops, Lesungen und Vorträge angeboten. Zur ideellen Unterstützung hisste der Stadtrat Göttingen die Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Mai 2018

» Zeit Online über Homophobie: "Es macht mich nackt"

Wie fühlen sich Homosexuelle eigentlich in Deutschland? Weder ständig angegriffen noch völlig normal. Leser haben uns geschrieben, was sie erleben.

» Schweizer Illustrierte: Ich will das Volk nicht fragen, ob ich heiraten darf

Die Politiker kommen nicht mehr drumrum: Auch in der Schweiz müssen sie sich nun entscheiden, ob sie die Ehe für Homosexuelle öffnen wollen. SI-online-Blogger Onur Ogul findet es einen Affront, dass er für eine Hochzeit überhaupt um Erlaubnis fragen muss.

» Schwuler Imam in der HuffPost: Ich bin sicher, Prophet Mohammed würde Schwule verheiraten

Warum Homophobie im Islam nie so verbreitet war wie heute.

» Süddeutsche.de über die LGBT-Community in Libanon: Regenbogen unerwünscht

Eigentlich gibt es eine aktive Szene von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender in Libanon. Doch jetzt haben Behörden das LGBT-Festival "Beirut Pride" gestoppt. S.a.: Nach Festnahme des Organisators: CSD Beirut abgesagt (16.05.2018)

» Frankfurter Neue Presse: Rüsselsheimer Pfarrer befürwortet Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren

Gleichgeschlechtliche Paare können sich womöglich bald in den evangelischen Kirchen von Hessen und Nassau (EKHN) trauen lassen. Pfarrer Sebastian Gerisch ist dafür.

» Blick: Bei der Homo-Ehe liegen CVPler über Kreuz

Bei den Parteien sind die Fronten relativ klar: SP, FDP, Grüne, Grünliberale und BDP stehen der Homo-Ehe offen gegenüber. Die SVP lehnt die Ehe für alle ab. Quer durch die Partei geht der Graben hingegen bei der CVP.

» bento: Queere Menschen erzählen, wie sie auf Diskrimierung reagieren

Es fängt schon bei den schiefen Blicken an.

18. Mai 2018

» Wochenblatt über britischen Botschafter in Paraguay: "Ich wusste, dass ich homosexuell bin, bevor ich das Wort überhaupt kannte"

Der britische Botschafter in Paraguay, Matthew Hedges, outet sich über seine sexuelle Einstellung. Als sich aufwuchs und offen gegenüber meiner Sexualität wurde, veränderte sich auch meine Gesellschaft, sagte er.

» der zaunfink: Vom Sodomiten zur PrEP-Schlampe – Wanderwege der Sexfeindlichkeit

Wenn eine neue Methode bekannt wird, mit der sich schwule und bisexuelle Männer effektiv vor einer HIV-Infektion schützen können, dann sollte man erwarten, dass die Betroffenen sich grundsätzlich wohlwollend damit auseinandersetzen und die Chancen und Risiken dieser neuen Option sachlich abwägen würden. Das passiert auch, aber gleichzeitig passiert noch etwas ganz anderes. Diskussionen über die Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP)1, die sich derzeit auch in Deutschland zunehmend etabliert, sind regelmäßig getrübt durch verstörende Entsachlichung, verstockte Fakten-Leugnung, erhöhte Trolldichte und ganz generell überdurchschnittliche Verstrahltheit

» Spiegel Online über Rechte von LSBTI: Zeit für Akzeptanz

Der Berliner Senat fordert im Bundesrat, "sexuelle und geschlechtliche Identität" per Verfassung zu schützen. Eine längst überfällige Initiative – Gründe dafür gibt es genug.

» Nina Queer auf Bild.de: Hallo Dr. Popo!

Für schwule Männer ist es wie ein Besuch beim Frauenarzt und heterosexuelle Männer wissen gar nicht, dass es ihn gibt: den Proktologen.

» Blick: "Es ist nicht fair, wenn Transsexuelle gegen Frauen spielen"

Tifanny Abreu ist die erste transsexuelle Volleyballspielerin in Brasilien. Die guten Leistungen werden nicht überall gleichwertig anerkannt.

» ze.tt: 5 queere Forderungen an die Bundesregierung

In zahlreichen Ländern werden Homo- und Transsexualität noch immer bestraft, in manchen sogar mit der Todesstrafe. Aber auch in Deutschland gibt es noch Diskriminierung. Wir haben zum IDAHOT 5 Forderungen an die Regierung gesammelt.

» Sächsische Zeitung: "Toleranz tut nicht weh"

Noch immer werden Minderheiten wegen ihrer Sexualität angefeindet. Dagegen wurde in Bautzen ein buntes Zeichen gesetzt.

» Nordkurier: Neustrelitz feiert erstmals einen Christopher-Street-Day

Es soll ein bunte Party gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben werden. Mit dabei der Neustrelitzer Alex Rath, der als DJ in London lebt.

» Märkische Oderzeitung zum IDAHOT: Ebenso normal wie schön

Das Hissen der Regenbogenfahne als Zeichen gegen Diskriminierung am Landtag ist ein wichtiger Beitrag auf dem Weg dorthin.

» Monopol-Magazin: LGBTQ-Aktivistinnen in Pekings Künstlerviertel Dashanzi angegriffen

In Pekings Künstlerviertel Dashanzi wurden zwei Frauen für das Tragen von Regenbogen-Ansteckern brutal angegriffen

17. Mai 2018

» Frankfurter Rundschau über Lovewalk in Frankfurt: Frankfurt zeigt die Regenbogenflagge

Am Tag gegen Homo- und Transphobie treten in der Frankfurter Innenstadt viele für Vielfalt ein. Dabei gedenken sie auch den Menschen, die in der NS-Zeit wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden.

» Abendzeitung über Gewalt im Glockenbachviertel (vor einem Jahr): Prügel-Attacke, weil Gregor P. schwul ist

Homophobe Gewalt steigt – auch in München. Vor einem Jahr wurde Gregor P. Opfer einer unfassbaren Tat. Mitten im Glockenbachviertel wurde der heute 31-Jährige von einem unbekannten Mann attackiert - nur weil er homosexuell ist.