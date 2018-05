Ausgewählter Artikel:

» (20.05.2018) Rhein-Neckar-Zeitung über Edan Gorlickis Solo-Choreografie "Sexless Babe": Smoothie für den Softie

Die Gender-Debatte könnte in der Tanzcommunity erfunden worden sein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Mai 2018

» bento: 7 überraschend andere Comic-Helden, die wir uns im Kino wünschen

Nicht nur die Kostüme können bunt sein!

» NZZ am Sonntag: Homosexuelle Sportler stehen in Russland im Abseits

Homosexuell und Sportler; damit hat man fast überall ein Problem, aber in Russland besonders. Kann die Fussball-WM den Schwulen und Lesben helfen?

» euronews zum Belgian Pride: 100.000 Menschen demonstrieren für LGBTI-Rechte

Rund 100.000 Menschen aus aller Welt haben in Brüssel an der Belgian Pride Parade teilgenommen. Darunter ein homosexueller Türke, der in Belgien Asyl beantragt hat.

19. Mai 2018

» Echo: Informationstag zu Homo- und Transphobie im Treburer Freibad

Es gibt Menschen, die glauben es ist eine Wahl, schwul, lesbisch, bi oder trans zu sein.

» RTL: Thomas Hermanns Coming-out im Partykeller hat sein Leben verändert

Unter dem Motto "Magic Moments" verarbeiten die verbliebenen sechs Promi-Tänzer Schlüsselmomente ihres Lebens bei "Let's Dance".

» bento: Netflix startet eine neue Serie mit einer lesbischen US-Präsidentin

Sie wird gespielt von Jennifer Aniston.

» Deutschlandfunk über Nakhane: Schmerzhafte Themen sind für ihn heilsam

Sänger, Multiinstrumentalist, Romanautor und Schauspieler: Der südafrikanische Künstler Nakhane ist ein Mann mit vielen Talenten. Gerade präsentiert er sein aktuelles Album "You Will Not Die" auf Tour in Deutschland – und gibt Einblick in das Leben als Schwuler unter hypermaskulinen Xhosa-Männern.

» Neue Presse Hannover: Tausende feiern den CSD in der Innenstadt

Gegen Diskriminierung und für mehr Akzeptanz von Homosexualität demonstrierten am Samstag tausende Menschen auf Hannovers Opernplatz. Anlass war der Christopher Street Day (CSD).

» watson über Arne Elsen: Der fromme Arzt, der kein Schwulenheiler sein will

Der deutsche Arzt Arne Ebsen vertraut der Kraft des Gebets und der angeblichen Heilkraft Gottes. Dass er damit Homosexuelle "heilen" will, streitet er ab. Recherchen zeigen ein anderes Bild.

» Frankfurter Rundschau über: Ise Bosch: Eine ausgestreckte Hand für Bosch-Erbin

Gerade hat Ise Bosch ein Buch veröffentlicht – jetzt erhielt die Philanthropin den Deutschen Stifterinnenpreis.

» taz zum 70. Geburtstag von Grace Jones: Schamgrenzen sind anderswo

Androgyn, sexuell selbstbewusst, immer aktiv. Grace Jones wird mit den Jahren immer lauter statt leiser. 70 Jahre sind noch lange nicht genug.

» Zeit Online über Homophobie: "Es macht mich nackt"

Wie fühlen sich Homosexuelle eigentlich in Deutschland? Weder ständig angegriffen noch völlig normal. Leser haben uns geschrieben, was sie erleben.

» Schweizer Illustrierte: Ich will das Volk nicht fragen, ob ich heiraten darf

Die Politiker kommen nicht mehr drumrum: Auch in der Schweiz müssen sie sich nun entscheiden, ob sie die Ehe für Homosexuelle öffnen wollen. SI-online-Blogger Onur Ogul findet es einen Affront, dass er für eine Hochzeit überhaupt um Erlaubnis fragen muss.

» Schwuler Imam in der HuffPost: Ich bin sicher, Prophet Mohammed würde Schwule verheiraten

Warum Homophobie im Islam nie so verbreitet war wie heute.

» Süddeutsche.de über die LGBT-Community in Libanon: Regenbogen unerwünscht

Eigentlich gibt es eine aktive Szene von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender in Libanon. Doch jetzt haben Behörden das LGBT-Festival "Beirut Pride" gestoppt. S.a.: Nach Festnahme des Organisators: CSD Beirut abgesagt (16.05.2018)

» Frankfurter Neue Presse: Rüsselsheimer Pfarrer befürwortet Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren

Gleichgeschlechtliche Paare können sich womöglich bald in den evangelischen Kirchen von Hessen und Nassau (EKHN) trauen lassen. Pfarrer Sebastian Gerisch ist dafür.

» Göttinger Tageblatt: Regenbogenfahne gehisst – Erstmals Lesbenfrühling in Göttingen

Das erste alljährliche Lesben-Frühlings-Treffen (LFT) beginnt am Freitagabend in Göttingen. Vom 18. bis 21. Mai werden unter anderem Workshops, Lesungen und Vorträge angeboten. Zur ideellen Unterstützung hisste der Stadtrat Göttingen die Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus.

» Blick: Bei der Homo-Ehe liegen CVPler über Kreuz

Bei den Parteien sind die Fronten relativ klar: SP, FDP, Grüne, Grünliberale und BDP stehen der Homo-Ehe offen gegenüber. Die SVP lehnt die Ehe für alle ab. Quer durch die Partei geht der Graben hingegen bei der CVP.

» bento: Queere Menschen erzählen, wie sie auf Diskrimierung reagieren

Es fängt schon bei den schiefen Blicken an.