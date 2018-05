Ausgewählter Artikel:

» (22.05.2018) RP Online kommentiert aus "Normalo"-Sicht: Das dritte Geschlecht

Wo die schmale Grenze zwischen politisch korrekt und herabsetzend bei den Wörtern "anderes" und "weiteres" verläuft, erschließt sich dem Normalo nicht.

22. Mai 2018

» Berliner Morgenpost wettert gegen "Gender-Wahn": Sprache ist weder Männchen noch Weibchen

Zum "kleinen Unterschied" trägt sie nur so viel bei, dass der Gender-Wahn immer absurdere Züge annimmt, sagt Peter Schmachthagen.

» stern: Stell dir vor, du hast einen Dreier und Mama platzt rein

Unser Autor hatte schon viel Sex mit vielen verschiedenen Menschen. Er hat gerne seinen Spaß und bislang hinterher oft ein schlechtes Gewissen. Bis die ...

» tonspion über Ebow: Queer Voguing-Choreographie zu ihrer Musik veröffentlicht

Ebow ist dafür bekannt, mit ihrer Musik für mehr gesellschaftliche Diversität einzustehen. Eine Wiener Tanzcrew hat ihre Songs für eine Voguing-Perfomance adaptiert und setzt Homophobie im Deutschrap ein starkes Statement entgegen.

21. Mai 2018

» Tagesspiegel: Berlin rehabilitierte bislang acht verurteilte Homosexuelle

Neun Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Rehabilitierung verurteilter Homosexueller wurde dieses acht mal angewandt. In zwei weiteren Fällen kam es nur zu einer teilweisen Rehabilitierung.

» Merkurist über Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie: Keine Zeit – oder kein Interesse?

Zwei Wochen lang liefen die Aktionstage Gesellschaft macht Geschlecht an der KU. Aber: Kaum einer hat an den Workshops und Veranstaltungen teilgenommen. Warum?

» Neue Westfälische: Mann liebt Mann – Nach 13 Jahren endlich verheiratet

Seit Anfang des Jahres sind Marco und Jakob Schmidt verheiratet. Die beiden Männer hätten sich sogar schon viel eher trauen lassen...

» B.Z. interviewt Rupert Everett: "Berlin verändert sich und das beängstigt mich manchmal"

Rupert Everett verfilmte in The Happy Prince Oscar Wildes letzte Lebensjahre. Mit B.Z. sprach er über Leidenschaften und seine Liebe zur Hauptstadt.

20. Mai 2018

» bento: 7 überraschend andere Comic-Helden, die wir uns im Kino wünschen

Nicht nur die Kostüme können bunt sein!

» NZZ am Sonntag: Homosexuelle Sportler stehen in Russland im Abseits

Homosexuell und Sportler; damit hat man fast überall ein Problem, aber in Russland besonders. Kann die Fussball-WM den Schwulen und Lesben helfen?

» euronews zum Belgian Pride: 100.000 Menschen demonstrieren für LGBTI-Rechte

Rund 100.000 Menschen aus aller Welt haben in Brüssel an der Belgian Pride Parade teilgenommen. Darunter ein homosexueller Türke, der in Belgien Asyl beantragt hat.

» Rhein-Neckar-Zeitung über Edan Gorlickis Solo-Choreografie "Sexless Babe": Smoothie für den Softie

Die Gender-Debatte könnte in der Tanzcommunity erfunden worden sein.

19. Mai 2018

» Echo: Informationstag zu Homo- und Transphobie im Treburer Freibad

Es gibt Menschen, die glauben es ist eine Wahl, schwul, lesbisch, bi oder trans zu sein.

» RTL: Thomas Hermanns Coming-out im Partykeller hat sein Leben verändert

Unter dem Motto "Magic Moments" verarbeiten die verbliebenen sechs Promi-Tänzer Schlüsselmomente ihres Lebens bei "Let's Dance".

» bento: Netflix startet eine neue Serie mit einer lesbischen US-Präsidentin

Sie wird gespielt von Jennifer Aniston.

» Deutschlandfunk über Nakhane: Schmerzhafte Themen sind für ihn heilsam

Sänger, Multiinstrumentalist, Romanautor und Schauspieler: Der südafrikanische Künstler Nakhane ist ein Mann mit vielen Talenten. Gerade präsentiert er sein aktuelles Album "You Will Not Die" auf Tour in Deutschland – und gibt Einblick in das Leben als Schwuler unter hypermaskulinen Xhosa-Männern.

» Neue Presse Hannover: Tausende feiern den CSD in der Innenstadt

Gegen Diskriminierung und für mehr Akzeptanz von Homosexualität demonstrierten am Samstag tausende Menschen auf Hannovers Opernplatz. Anlass war der Christopher Street Day (CSD).

» watson über Arne Elsen: Der fromme Arzt, der kein Schwulenheiler sein will

Der deutsche Arzt Arne Ebsen vertraut der Kraft des Gebets und der angeblichen Heilkraft Gottes. Dass er damit Homosexuelle "heilen" will, streitet er ab. Recherchen zeigen ein anderes Bild.

» Frankfurter Rundschau über: Ise Bosch: Eine ausgestreckte Hand für Bosch-Erbin

Gerade hat Ise Bosch ein Buch veröffentlicht – jetzt erhielt die Philanthropin den Deutschen Stifterinnenpreis.

» taz zum 70. Geburtstag von Grace Jones: Schamgrenzen sind anderswo

Androgyn, sexuell selbstbewusst, immer aktiv. Grace Jones wird mit den Jahren immer lauter statt leiser. 70 Jahre sind noch lange nicht genug.