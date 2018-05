Ausgewählter Artikel:

24. Mai 2018

» RP Online über "Lesbian Takeover": Freundliche Übernahme

Seit einem halben Jahr findet einmal im Monat der "Lesbian Takeover" statt – ein Treffen vor allem für Lesben.

» Lausitzer Rundschau: Linke, Grüne und SPD wollen Regenbogenflagge am Stadthaus

Die drei Fraktionen bringen den Antrag in die nächste Sitzung des Stadtparlaments. Im vergangenen Jahr hatte es um das Toleranz-Symbol heiße Diskussionen

» Bietigheimer Zeitung über Monika Barz: Kämpferin für Frauenrechte erhält Ehrung

"Ich habe mich sehr über das Bundesverdienstkreuz gefreut und habe es gern angenommen",sagt Monika Barz. Sie ist eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt und die nicht blind alle Normen akzeptierte, die sie vorgefunden hatte.

» katholisch.de: Kardinal Dolan lobt Papst-Worte zur Homosexualität

Franziskus: "Gott hat dich so geschaffen. Gott liebt dich so."

» junge Welt über homophobe Zeitung: Auf Gottes Pfad

Kein Wort, kein Bild zu gleichgeschlechtlicher Liebe: der niederländische Kalvinismus und sein mediales Bollwerk Reformatorisch Dagblad

23. Mai 2018

» Doris Achelwilm in Die Freiheitsliebe: Queerpolitik, Feminismus und Klassenfrage

"Beim Zusammendenken von Queerpolitik und Klassenfrage stehen wir oft noch an dem Punkt, überhaupt vermitteln zu müssen, dass queere Auseinandersetzungen nicht nur in Seminarräumen, Darkrooms, TV-Serien oder den Hipster-Quartieren der Großstädte stattfinden, sondern in Betrieben, Schulen, allen möglichen Privatsituationen und auf der Straße."

» Frankfurter Rundschau über den Nahen Osten: Repression gegen Homosexuelle ist Standard

Staatliche Diskriminierung gegen gleichgeschlechtliche Liebe ist Standard in Nahost. Ausnahme ist nur Israel. Die einst liberale Türkei hat eine Kehrtwende unternommen.

» derStandard.de über moralkonservativen Einfluss: Zivilgesellschaft von rechts

Nicht nur progressive, auch moralkonservative Gruppen treten Debatten los. In den Sozialwissenschaften wurde bisher vor allem die Mobilisierung im linken politischen Spektrum untersucht – ein einseitiger Blickwinkel

» Deutschlandfunk interviewt Rupert Everett: "Als schwuler Schauspieler ist man immer der Außenseiter"

Rupert Everett spielt in seinem Regiedebut The Happy Prince auch die Hauptrolle, den irischen Schriftsteller Oscar Wilde. Es gebe eine Parallele zwischen dem Leben eines schwulen Schauspielers in Hollywood und der Tragik eines Oscar Wilde, und zwar, dass man nie dazugehört, sagte Everett im Dlf.

» GrenzEcho: Modelle für Ostbelgien-Aktkalender gesucht

Ein neues Jahr, ein neuer Aktkalender: Der Hergenrather Uwe Koeberich, der sich für die Rechte und Belange von Homosexuellen und Andersliebenden in der Region einsetzt, plant eine Neuauflage des Aktkalenders "made in Ostbelgien". Es fehlen nur noch die Modelle.

» meinAnzeiger.de über Hannah Höch: Diese besondere Frau passte in keine Schublade

"Sie war einfach andersherum – auch bei der Liebe."

» Berliner Woche: Schwimmen für Transgender

Lichtenberg. Das Bezirksamt soll mit den zuständigen Senatsstellen und den Berliner Bäderbetrieben prüfen, ob in einem oder mehreren Bädern sowie in Schulschwimmsporthallen ein sogenanntes Frauenschwimmen und separates Schwimmen für Transgender-Menschen angeboten werden kann.

» Thüringen24: Studenten in Erfurt fordern Unisex-Toiletten für die Uni

An der Universität in Erfurt wird der Ruf nach geschlechtsneutralen Toiletten laut. In einem Offenen Brief an die Uni-Führung kritisierte die Hochschulgruppe ?Campusgrün?, dass die stillen Örtchen der Bildungseinrichtung bislang nur klar nach Frauen und Männern getrennt seien.

» Westdeutsche Zeitung: Verwirrung um den Pink Monday auf der Kirmes

Zwischenzeitig hieß es bei Facebook, die Party in der Schwarzwald Christel müsse ausfallen.

» Südwest Presse über Kind mit lesbischen Eltern: "Mein biologischer Vater hat mir nie gefehlt"

Der Umschlag steckt in einem Ordner in Davids Zimmer. Ein braunes, unscheinbares Kuvert, das 18 Jahre lang ein Geheimnis geborgen hat. Das Geheimnis, wer Davids biologischer Vater ist.

» Dresdner Neueste Nachrichten: Rekorde zum Christopher-Street-Day

Der Dresdner CSD feiert Silberhochzeit. Die Ehe für Alle ist ein Meilenstein gegen die Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen. Doch noch immer kämpft der CSD gegen Intoleranz. Zum Jubiläum präsentiert Meissen-Porzellan eine Sonderedition und der CSD bricht drei Rekorde. Nummer eins: Die Dresdner Umzugsstrecke ist die längste Deutschlands.

» Nibelungen Kurier: Worms zeigt Flagge für Akzeptanz und Vielfalt

Regenbogenfahne wehte zum Internationalen Tag gegen Homophobie vor dem Rathaus

» Spiegel Online über Meisterschaft im Equality-Tanzsport: "Rettet den Führungswechsel!"

Für Menschen, die lieber mit Partnern des eigenen Geschlechts tanzen, gibt es eine Alternative zum klassischen Paartanz: den Equality-Tanz. Bei der Deutschen Meisterschaft wurde kontrovers über Führungsfragen diskutiert.

22. Mai 2018

» Tagesspiegel: Grundstücksstreit zwischen lesbischen Wohnprojekt und Schwulenberatung

Zwischen der Offenen Initiative Lesbischer Frauen und der Schwulenberatung Berlin ist ein Grundstücksstreit entbrannt. Aktivistinnen rufen die Politik zum Handeln auf.