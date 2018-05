Ausgewählter Artikel:

» (25.05.2018) Bernd Gaiser: Trouble in Berlins queerer Community

"Es ist auch Aufgabe der politisch Verantwortlichen das unwürdige Geschachere und die unselige Konkurrenz zwischen Schwulen und Lesben, im Fall des umstrittenen Grundstücks auf der Schöneberger Linse zu beenden und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Ansprüchen beider Gruppen gerecht zu werden."

25. Mai 2018

» Deutschlandfunk Kultur über hypersensible Konservative: Geht es eine Nummer sachlicher und unaufgeregter?

Die Angst vor Wandel und Umbruch ist menschlich: Die aktuelle Aufregung einiger konservativer Kommentatoren sei allerdings mehr als übertrieben, meint der Journalist Fabian Goldmann. Er rät dazu, tief durchzuatmen – und ab und zu Facebook auszuschalten.

» Volksstimme: Schwule Störche im "Wiesenhorst"?

Rätselraten in der Vogelschutzwarte Loburg um ein möglicherweise gleichgeschlechtliches Brutpärchen.

» schwäbische: Für Frau und Frau geht ein Traum in Erfüllung

Zwei gleichgeschlechtliche männliche Eheschließungen hat es in Wilhelmsdorf bereits gegeben. Jetzt geben sich auch zwei Frauen das Ja-Wort – und erfüllen sich damit einen Lebenstraum.

» Echo: Jürgen Radestock ist Radiomoderator und Mitbegründer des Rainbow-Netzwerks bei Merck

Seine Stimme kennen die Kollegen vermutlich besser als sein Gesicht. Jürgen Radestock ist Moderator bei Radio Darmstadt und arbeitet bei Merck als Chemielaborant. Doch seine Stimme erhebt der 43-Jährige auch im Unternehmen – wenn es um die Belange der schwul-lesbischen Gemeinschaft geht.

24. Mai 2018

» bluewin: Transgender im Iran haben es trotz liberaler Regeln schwer

Nahal steht auf dem Balkon der Wohnung ihrer Mutter in Teheran und raucht eine Zigarette. Es ist einer der wenigen Orte, an denen die 19-Jährige in ihrer Heimat Ruhe und Frieden findet. Nahal ist eine Transgender-Frau, hat es häufig mit Anfeindungen zu tun und manchmal sogar mit körperlicher Gewalt.

» FAZ: Kirche wirbt um Transsexuelle (Anmeldung notwendig)

Geboren wurde Noah Kretzschel als Frau, heute lebt er als Mann. Noah ist Christ. Er hat die Evangelische Kirche Hessen und Nassau dabei unterstützt, eine Broschüre für den offenen Umgang mit transsexuellen Mitgliedern zu erstellen.

» NZZ: Der Bundesrat will Geschlechtsänderung für Transmenschen vereinfachen

Transmenschen und Menschen mit einer Geschlechtsvariante sollen ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Personenstandsregister unbürokratisch ändern können. Ein drittes Geschlecht aber sieht der Bundesrat bisher nicht vor.

» Süddeutsche.de über Freundschaft zwischem Schwulem und Homophoben: Ich und der ganz andere (Anmeldung notwendig)

Irland wagt ein Experiment: Eine Versammlung aus hundert Bürgern diskutiert wichtige Themen und beeinflusst das Parlament. So ist lebendige Politik entstanden – und eine unwahrscheinliche Freundschaft zwischen zwei Männern: einem Schwulen und einem Homophoben.

» Frankfurter Rundschau über Demo für alle und CitizenGo: Das Gender*Sternchen des Teufels

Den Kampf gegen die Ehe für alle ist verloren. CitizenGo, im Fahrwasser der Demo für alle schwimmend, sieht jetzt die große Gefahr im Gender*Sternchen. Damit dürften sie auf einer Welle mit Björn Höcke liegen. Die Kolumne.

» NWZonline über den CSD Nordwest In Oldenburg: Was wollt ihr denn noch? Akzeptanz!

Ehe für alle, drittes Geschlecht im Geburtenregister: Eigentlich haben die Schwulen und Lesben doch alles erreicht. Oder? Warum sie am 16. Juni trotzdem auf die Straße gehen.

» bento: Diese Transfrau hat einen homophoben Politiker aus dem Amt gekickt

Nach 26 langen Jahren.

» Rolling Stone: Adam Lambert sinniert über Freddie Mercurys Bisexualität

Er hat seine Sexualität nie versteckt: Adam Lambert sagt, dass Queen-Sänger Freddie Mercury offen mit seiner Bisexualität umgegangen sei

» Mitteldeutsche Zeitung: Zensurstreit um Werke eines jungen Künstlers spaltet Gemüter

Streit um die vermeintliche Zensur von Werken eines jungen Künstlers im Merseburger Museum spaltet die Gemüter. Was Experten dazu sagen. S.a.: Weiter Auseinandersetzung um "abartige" schwule Kunst (08.05.2018)

» Tagesspiegel über das Xposed Film Festival: Küsse und Schläge

Ränkespiele in Wien, Doppelgänger in Berlin, Kurzes aus aller Welt: Das 13. Xposed Film Festival versammelt queere und experimentelle Perspektiven.

» taz über LGBT in Weißrussland: Regenbogen-Fahne geht gar nicht

Die britische Botschaft in Minsk zeigt Flagge, um LGBT-Menschen zu unterstützen. Das Innenministerium antwortet mit einer homophoben Erklärung.

» RP Online über "Lesbian Takeover": Freundliche Übernahme

Seit einem halben Jahr findet einmal im Monat der "Lesbian Takeover" statt – ein Treffen vor allem für Lesben.

» Lausitzer Rundschau: Linke, Grüne und SPD wollen Regenbogenflagge am Stadthaus

Die drei Fraktionen bringen den Antrag in die nächste Sitzung des Stadtparlaments. Im vergangenen Jahr hatte es um das Toleranz-Symbol heiße Diskussionen

» RP Online über schwulen Füchschen-Wirt: Eheglück für Gastronom König

Füchschen-Chef Peter König hat es getan, und zwar so richtig: Am 12. Oktober 2016 hatte er sich bereits mit seinem Lebensgefährten Stephan Torge

» Bietigheimer Zeitung über Monika Barz: Kämpferin für Frauenrechte erhält Ehrung

"Ich habe mich sehr über das Bundesverdienstkreuz gefreut und habe es gern angenommen",sagt Monika Barz. Sie ist eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt und die nicht blind alle Normen akzeptierte, die sie vorgefunden hatte.