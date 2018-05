Ausgewählter Artikel:

» (27.05.2018) TagesWoche: Heul doch, Hetero – aber leise!

"Weisse Hetero-Männer beklagen sich, sie seien neuerdings die Neger: Zeit, dass ihnen einer von ihnen ihr erbärmliches Mimimi um die Ohren haut."

27. Mai 2018

» BuzzFeed: Wie häufig finden Übergriffe gegen LGBT* in Deutschland statt?

Jedenfalls häufiger, als die offiziellen Statistiken zeigen. Deshalb fragen wir euch!

» taz spricht mit LSVD über Personenstandsrecht: "'Andere' suggeriert einen 'Rest'"

Lesben, Schwule und Trans* kritisieren den Gesetzentwurf des Innenministeriums zur Dritten Option. Markus Ulrich spricht von Fremdbestimmung.

» FAZ: Unser Mann für Mr. Gay World (Anmeldung erforderlich)

In Südafrika haben Schwule einen internationalen Wettbewerb, bei dem es nicht nur um Schönheit geht. Der deutsche Kandidat ist Finanzberater und versteht sich als Durchschnittstyp.

» Elmshorner Nachrichten über Lesung von Lutz van Dijk: Eine verbotene Liebe

Autor Lutz van Dijk besuchte die Bismarckschule / Er erzählt von einer homosexuellen Beziehung in der NS-Zeit

» Sächsische Zeitung über CSD Dresden: Bunt und laut für Gleichberechtigung

Zwölf geschmückte Trucks, Beats und Glitzer, fröhliches Feiern und eine klare Absage an Intoleranz und Ausgrenzung: Dresden feiert zum 25. Mal seinen Christopher Street Day.

» taz interviewt Schauspielerin und "Butch" Sigrid Grajek: "Ich bin nun mal kein Gretchen"

Mit 18 Jahren fühlte sich Sigrid Grajek gescheitert. Für ihr Lesbisch-Sein kannte sie nicht mal das Wort. Heute ist sie erfolgreiche Kabarettistin und überzeugte Butch.

26. Mai 2018

» i-d.vice: Was es bedeutet, im Jahr 2018 polnisch und queer zu sein

In einem Land, in dem 70 Prozent der Bevölkerung Homosexualität als unmoralisch betrachten, ist es ein Akt des Widerstands, queer zu sein. Wir haben mit zehn Kreativen aus Polen über die LGBTQ-Community gesprochen.

» Rhein Neckar Zeitung: Transfrau, Kommandeurin und vor allem glücklich

Anastasia Biefang begann ihre Karriere bei der Bundeswehr noch als Mann

» Deutschlandfunk Kultur über Raven gegen Rechts: "Klar ist, dass die AfD gegen alles steht, wofür wir sind"

"Wir sind queer, wir sind laut, wir sind anders", sagt Rosa Rave im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Rosa Rave ist vom Bündnis "Reclaim Club Culture".

25. Mai 2018

» B.Z.: RTL-Mann schreibt Buch über Bordell-Sex und Darkrooms

Bei RTL ist Martin Tietjen (32) der nette Backstage-Reporter für DSDS und Lets Dance. Jetzt dürfte der Berliner einige Zuschauer und Freunde verstören, die Familie sowieso.

» CNA: So kann sich die Kirche der LGBT-Community annehmen

Daniel Mattson ist es gewohnt, über gleichgeschlechtliche Anziehung zu sprechen.

» zentralplus: Stadtrat sagt Ja zur offenen Regenbogenstadt Luzern

Die BDP engagiert sich in Luzern stark für LGBTI-Themen. Mit einem Bevölkerungsantrag wollte sie die Stadt Luzern dazu bewegen, dem "Rainbow Cities Network" beizutreten. Der Stadtrat signalisiert zwar Offenheit bei diesem Thema, lehnt ein Beitritt zu diesem Netzwerk jedoch aus Ressourcengründen ab.

» Nina Queer auf Bild.de: Wer hat Angst vorm schwulen Mann?

Nina Queer schreibt wöchentlich aus ihrem Leben als Berlins bekanntester Travestie-Star. Diesmal über die Angst einiger Frauen vor Schwulen.

» ze.tt: Warum es feminine Lesben so schwer haben in der Frauenwelt

Hohe Schuhe, Lippenstift und Kleider vertragen sich nicht mit dem gängigen Klischee der maskulin erscheinenden Lesbe. Doch es gibt sie, die feminine lesbische Frau. Ein Appell für die stärkere Sichtbarkeit dieser Frauen

» Bernd Gaiser: Trouble in Berlins queerer Community

"Es ist auch Aufgabe der politisch Verantwortlichen das unwürdige Geschachere und die unselige Konkurrenz zwischen Schwulen und Lesben, im Fall des umstrittenen Grundstücks auf der Schöneberger Linse zu beenden und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, den Ansprüchen beider Gruppen gerecht zu werden."

» Deutschlandfunk Kultur über hypersensible Konservative: Geht es eine Nummer sachlicher und unaufgeregter?

Die Angst vor Wandel und Umbruch ist menschlich: Die aktuelle Aufregung einiger konservativer Kommentatoren sei allerdings mehr als übertrieben, meint der Journalist Fabian Goldmann. Er rät dazu, tief durchzuatmen – und ab und zu Facebook auszuschalten.

» Volksstimme: Schwule Störche im "Wiesenhorst"?

Rätselraten in der Vogelschutzwarte Loburg um ein möglicherweise gleichgeschlechtliches Brutpärchen.

» schwäbische: Für Frau und Frau geht ein Traum in Erfüllung

Zwei gleichgeschlechtliche männliche Eheschließungen hat es in Wilhelmsdorf bereits gegeben. Jetzt geben sich auch zwei Frauen das Ja-Wort – und erfüllen sich damit einen Lebenstraum.

» Echo: Jürgen Radestock ist Radiomoderator und Mitbegründer des Rainbow-Netzwerks bei Merck

Seine Stimme kennen die Kollegen vermutlich besser als sein Gesicht. Jürgen Radestock ist Moderator bei Radio Darmstadt und arbeitet bei Merck als Chemielaborant. Doch seine Stimme erhebt der 43-Jährige auch im Unternehmen – wenn es um die Belange der schwul-lesbischen Gemeinschaft geht.