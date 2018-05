Ausgewählter Artikel:

» (28.05.2018) Gala interviewt Eloy de Jong: Er ist ein Vorbild für homosexuelle Paare

Als Boyband-Star musste sich Eloy de Jong verstellen. Heute kann er ganz offen zu seiner Homosexualität stehen – so wie hier im Interview.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Mai 2018

» ANF News über die Türkei: LGBTI-Aktivist Atik kandidiert für die HDP

Im Gespräch mit Yıldız Tar von Kaos GL erklärt LGBTI-Aktivist Hasan Atik, warum er sich innerhalb der HDP organisiert hat, um von dort aus gegen Hasspropaganda und für die Rechte der LGBTI-Gemeinschaft zu kämpfen.

» Stuttgarter Nachrichten über Tom's Bar: Der Wandel in der Stuttgarter Altstadt geht weiter

An der Umgestaltung der Altstadt will sie mitwirken: Laura Halding-Hoppenheit, die seit über 40 Jahren den Kings Club betreibt, hat beim Züblin-Parkhaus Toms Bar mit vielen Gästen aus der Kommunalpolitik und der Kultur eröffnet.

» Frannkfurter Neue Presse gegen Gendersternchen: Hörsturz durch Gendern

Mobilisierte "Genderianerinnen" hoffen auf eine Sternstunde. Am Freitag nächster Woche entscheidet der Rat für deutsche Rechtschreibung, der Empfehlungen für die Schreibweise von Wörtern ausspricht,

» Tagesspiegel: Rund 400 Teilnehmer beim "Tuntenspaziergang"

Die Veranstaltung verlief ohne größere Zwischenfälle. Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister war dabei.

» Tagesspiegel interviewt Rupert Everett: "Heute könnte Oscar Wilde einen Mann heiraten"

"The Happy Prince": Die Verfilmung von Oscar Wildes Pariser Jahren war sein Herzensprojekt. Rupert Everett über den Pionier der queeren Bewegung.

» Schaumburger Zeitung und Landes-Zeitung über Landesbischof Manzke: Theologische Debatte über "Ehe für alle" notwendig

Bei der Frühjahrstagung der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe hat Dr. Karl-Hinrich Manzke erneut die sogenannte "Ehe für alle" thematisiert. Sein Appell vom Herbst vergangenen Jahres, "das evangelische Eheverständnis zu klären", sei "von vielen Seiten aufgenommen worden", berichtete der Landesbischof am Samstag in Sülbeck. Von ungewöhnlich deutlicher Zustimmung bis hin zu heftiger Ablehnung habe die Bandbreite der Reaktionen gereicht.

» Hessische Niedersächsische Allgemeine: Erste Schwulenhochzeit in Wolfhagen

Wolfhagen. Sie haben sich als das erste schwule Paar im Standesamtbezirk Wolfhagen das Ja-Wort gegeben: Felix Riemann und Martin Brandt-Riemann.

» neues deutschland über RuPaul's Drag Race: Gentlemen, möge die Beste gewinnen!

RuPaul hat es geschafft, ein Imperium aufzubauen. Mit einer Castingshow für Dragqueens. Das Konzept der Serie greift den klassischen Drag-Ball. Die Stimmen des Publikums sind nicht einstimmig wohlwollend.

» Sächsische Zeitung über den CSD Dresden: Karneval mit Botschaft

Zum Christopher Street Day demonstrierten Tausende Menschen für mehr Toleranz. Schrille Kostüme inklusive

» Aargauer Zeitung: Leihmutterschaft ist wie Jazz

Kolumne von Gülscha Adilji zur Frage der Rechte und Pflichten von Homosexuellen.

27. Mai 2018

» BuzzFeed-Umfrage: Wie häufig finden Übergriffe gegen LGBT* in Deutschland statt?

Jedenfalls häufiger, als die offiziellen Statistiken zeigen. Deshalb fragen wir euch!

» taz spricht mit LSVD über Personenstandsrecht: "'Andere' suggeriert einen 'Rest'"

Lesben, Schwule und Trans* kritisieren den Gesetzentwurf des Innenministeriums zur Dritten Option. Markus Ulrich spricht von Fremdbestimmung.

» FAZ: Unser Mann für Mr. Gay World (Anmeldung erforderlich)

In Südafrika haben Schwule einen internationalen Wettbewerb, bei dem es nicht nur um Schönheit geht. Der deutsche Kandidat ist Finanzberater und versteht sich als Durchschnittstyp.

» TagesWoche: Heul doch, Hetero – aber leise!

"Weisse Hetero-Männer beklagen sich, sie seien neuerdings die Neger: Zeit, dass ihnen einer von ihnen ihr erbärmliches Mimimi um die Ohren haut."

» Elmshorner Nachrichten über Lesung von Lutz van Dijk: Eine verbotene Liebe

Autor Lutz van Dijk besuchte die Bismarckschule / Er erzählt von einer homosexuellen Beziehung in der NS-Zeit

» Sächsische Zeitung über CSD Dresden: Bunt und laut für Gleichberechtigung

Zwölf geschmückte Trucks, Beats und Glitzer, fröhliches Feiern und eine klare Absage an Intoleranz und Ausgrenzung: Dresden feiert zum 25. Mal seinen Christopher Street Day.

» taz interviewt Schauspielerin und "Butch" Sigrid Grajek: "Ich bin nun mal kein Gretchen"

Mit 18 Jahren fühlte sich Sigrid Grajek gescheitert. Für ihr Lesbisch-Sein kannte sie nicht mal das Wort. Heute ist sie erfolgreiche Kabarettistin und überzeugte Butch.

26. Mai 2018

» i-d.vice: Was es bedeutet, im Jahr 2018 polnisch und queer zu sein

In einem Land, in dem 70 Prozent der Bevölkerung Homosexualität als unmoralisch betrachten, ist es ein Akt des Widerstands, queer zu sein. Wir haben mit zehn Kreativen aus Polen über die LGBTQ-Community gesprochen.

» Rhein Neckar Zeitung: Transfrau, Kommandeurin und vor allem glücklich

Anastasia Biefang begann ihre Karriere bei der Bundeswehr noch als Mann