Ausgewählter Artikel:

» (30.05.2018) evangelisch.de: Jede Menge CSD – jede Menge Gottesdienst

Parade oder Gottesdienst? Laut oder still? Geistlich oder weltlich? Beides gehört inzwischen zum CSD. Einige Gedanken und jede Menge Termine.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Mai 2018

» rbb24: Queere Jobmesse wegen Bundeswehr-Ständen in der Kritik

"Sticks & Stones" im Berliner SchwuZ ist eine Jobmesse speziell für queere Menschen. Doch vor ihrer zweiten Ausgabe am Samstag steht sie in der Kritik. Denn auch Rüstungskonzerne und die Bundeswehr dürfen sich dort präsentieren.

» hpd: Pfarrer lehnt Schüler von lesbischen Paar ab

Ein Pfarrer im US-Bundesstaat North Carolina hat Kindern den Besuch einer katholischen Schule verweigert haben, weil ihre Eltern lesbisch sind. Dabei geht es wieder einmal um die Ehe als Sakrament zwischen Mann und Frau.

» Freie Presse: 13 Jahre bis zur Ehe-Urkunde – Männer haben endlich Ja gesagt

Auch wenn er sich seiner Sache jederzeit sicher war: Am Tag vor seiner offiziellen Eheschließung wurde Michael Adam richtig nervös. Wegen eines kleinen Details.

» Nordkurier: Neustrelitz feiert Deutschlands kleinsten CSD

Rund 300 Teilnehmer werden am Wochenende beim ersten Christopher Street Day in Neustrelitz erwartet. Auch der Londoner DJ Axel Rath heizt den Gästen ein.

» katholisch.de: Auch Homosexuelle sind zum Priesteramt berufen

Björn Odendahl über die Kirche und "homosexuelle Tendenzen"

» Vogue über "Queer Eye": Das ist die Serie, die Gigi und Bella Hadid zu ihren Fans zählt

In den USA ist "Queer Eye" bereits ein riesiger Erfolg. Wir erklären, was hinter der neuen Kultserie steckt!

29. Mai 2018

» bento: Was passierte, als ich meinen Freunden sagte, dass ich trans bin

Freundinnen und Freunde sind Menschen, die dich kennen und trotzdem mögen. Klingt wie "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder"? Dann habt ihr nie ein Coming-Out mitgemacht – als die Person, die sich outen muss!

» L.Mag: Bye, bye Konny! Lesbisches Webportal nach zwanzig Jahren eingestellt

Zwei Jahrzehnte lang waren "Konnys Lesbenseiten" mit rund 100.000 Nutzerinnen eine wichtige Informationsquelle für lesbische Inhalte im Internet. Jetzt ging es offline. L-MAG hat bei Portal-Gründerin Konstanze Gerhard nach den Hintergründen gefragt.

» Bildblog: Medien fallen auf Witz rein und lassen Katrin Göring-Eckardt mit einem Einhorn gegen Beatrix von Storch protestieren

Wenn eine, ähm, Nachricht schon so lautet, sollte man misstrauisch werden: Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, saß am Sonntag in der Talkrunde von Anne Will mit einem Einhorn-Klebe-Tattoo im De­kolle­té, weil sie damit auf Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, reagieren wollte, die sich einige Tage zuvor über ein Spielzeug-Einhorn mit regenbogenfarbener Mähne aufgeregt hat, weil dieses Kinder zur Homosexualität verleitet und die traditionelle Ehe und Familie torpediert.

» Neue Osnabrücker Zeitung: Russische Hooligans drohen Schwulen und Transgendern mit Mord

Bereits vor der WM hat eine Fangruppe von homosexuellen und transgender Fußballfans aus England Morddrohungen aus Russland erhalten.

» 20 Minuten: Kosovare, Serbe, schwul, kämpft gegen Queerphobie

Der schwule Juso-Politiker Pascal Pajic ist kosovarisch-serbischer Herkunft. Er erzählt, wie krass sein Umfeld auf sein Outing reagierte. Nun kämpft er gegen Homophobie in der Community.

» derStandard.at: Die transsexuelle TV-Sprecherin und ihre Mission in Pakistan

Marvia Malik moderiert die Nachrichten – ein Tabubruch in dem islamischen Land

» Handelsblatt: "Von Diversity bleibt in der realen Unternehmenskultur oft nicht viel übrig!"

Hier ein uralter Schwulenwitz, da ein blöder Spruch über Frauen: In vielen Jobs ist das noch immer trauriger Alltag. Bewerber sollten hier vorsichtig sein.

» Kurier: Wiener Rathaus hisst die Regenbogenfahne

Mit der Vienna Pride setzt die Stadt ein Zeichen für Liebe, Respekt und Solidarität. 2019 kommt die EuroPride.

» The Vegan Rainbow Project: Ein zweites Coming Out. Interview mit Lovis Cassaris über Veganismus und lesbische Sichtbarkeit

Lovis Cassaris wurde 1983 in Süditalien geboren und wuchs in der Schweiz auf. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Englische Literaturwissenschaft und promovierte im Forschungsgebiet der Gender- und Queerlinguistik in Zürich.

» Focus Online: "Geh zum Arzt mit dem Bub" – Was ich als Mutter eines schwulen Sohns erlebte

Aron spielt schon immer lieber mit Puppen als mit Autos, seine Mutter sieht das entspannt. Anders Arons Klassenkameraden, als ein Gerücht die Runde macht... Martina Gärtner erzählt offen von den Schwierigkeiten, die das Coming-out im Dorf und der Familie auslöste.

» katholisch.de: Franziskus, die Homosexualität und ein Problem

Einerseits äußert sich Papst Franziskus voller Respekt gegenüber Schwulen. Andererseits warnt er, homosexuell Veranlagte in Priesterseminare aufzunehmen: Beide Äußerungen stehen für einen kirchlichen Zwiespalt.

» HuffPost Deutschland: Barbara Schöneberger erzählt von ihrem Kuss mit Ina Müller

"Sie hat sofort die Zunge ausgepackt."

28. Mai 2018

» Gala interviewt Eloy de Jong: Er ist ein Vorbild für homosexuelle Paare

Als Boyband-Star musste sich Eloy de Jong verstellen. Heute kann er ganz offen zu seiner Homosexualität stehen – so wie hier im Interview.