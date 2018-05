Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Mai 2018

» W&V: Das ist der erste geschlechterneutrale Kleiderladen

The Phluid Project verzichtet bei der Präsentation seiner Waren komplett auf eine Zuordnung, ob sie von Männern oder Frauen getragen werden.

» tz: Gerüchte um Mord an Transsexueller – Polizei findet Leiche und ermittelt

Auf einer Kundgebung in München und in den sozialen Medien kochte die Gerüchteküche hoch: Eine Transsexuelle namens Iona sei ermordet worden, hieß es. Die Polizei griff den Fall auf – mit eindeutigem Ergebnis.

» Sumikai: Erfolgreiche japanische Geschäftsfrau enthüllt gleichgeschlechtliche Beziehung

Die einflussreiche Geschäftsfrau Kazuyo Katsuma enthüllte am Montag, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt und hofft nun, dass ihre Enthüllung anderen Menschen helfe, sich zu ihrer Beziehung zu bekennen.

» gazete.taz über LGBT* in der Türkei: Die, die nach Gezi kamen

Die Gezi-Proteste in der Türkei weckten Hoffnungen für LGBT*. Heute leben viele von ihnen in Berlin und haben mit neuen Problemen zu kämpfen.

» Express: Schwuler Schützenbruder mit frivoler Fahne im Kölner Dom erwischt

Zu einem kleinen Eklat kam es am Donnerstag im Kölner Dom. Das Mitglied eines schwul-lesbischen Schützenvereins wollte an Fronleichnam die Fahne seiner Gruppierung im Dom schwenken. Domschweizer verhinderten das.

» Kurier über Gery Keszler: 25 Jahre Mister Life Ball

Das Lächeln blitzt wie je, zärtlich, belustigt, stolz erfreut. Das Gesicht ist hager, dreitagesbärtig. Doch was hat Gery Keszler aufgestellt in 25 Jahren Life Ball. Große Feste für ein großes Ziel. Provokant, stilvoll, international. Diesmal am 2. Juni.

» Westdeutsche Zeitung: Christopher Street Day stellt Transsexualität in den Mittelpunkt

Der bunte Demonstrationszug für Schwulenrechte läuft am Samstag auf einer geänderten Route zum Apollo.

» MOPO.de: Schwule Oase in biederen Zeiten – Die "Piccadilly"-Bar wird 60!

Stößchen! Die "Piccadilly"-Bar wird 60. Als sie eröffnete, war Homosexualität verboten. Wirt Herbert erinnert sich

30. Mai 2018

» taz: Nazi-Vorwürfe gegen CSD-Ordner

Nach dem Dresdner Christopher Street Day gibt es Vorwürfe, unter Ordnern seien Nazis gewesen. Der Organisator dementiert dies.

» taz über Drag Queens beim Topmodel-Finale: Missbrauch des Regenbogens?

Weil Drag Queens beim Finale von Germany's Next Topmodel aufgetreten sind, wird ihnen jetzt Pinkwashing vorgeworfen. Zu Recht?

» bento: Weil er schwul ist, darf Hannes kein Blut spenden – er macht es trotzdem

Hannes* ist 21, er ist schwul und hat mehrmals pro Jahr Sex. Trotzdem geht er regelmäßig Blut spenden. Eigentlich darf er das nicht.

» rbb24: Queere Jobmesse wegen Bundeswehr-Ständen in der Kritik

"Sticks & Stones" im Berliner SchwuZ ist eine Jobmesse speziell für queere Menschen. Doch vor ihrer zweiten Ausgabe am Samstag steht sie in der Kritik. Denn auch Rüstungskonzerne und die Bundeswehr dürfen sich dort präsentieren.

» hpd: Pfarrer lehnt Schüler von lesbischen Paar ab

Ein Pfarrer im US-Bundesstaat North Carolina hat Kindern den Besuch einer katholischen Schule verweigert haben, weil ihre Eltern lesbisch sind. Dabei geht es wieder einmal um die Ehe als Sakrament zwischen Mann und Frau.

» evangelisch.de: Jede Menge CSD – jede Menge Gottesdienst

Parade oder Gottesdienst? Laut oder still? Geistlich oder weltlich? Beides gehört inzwischen zum CSD. Einige Gedanken und jede Menge Termine.

» Freie Presse: 13 Jahre bis zur Ehe-Urkunde – Männer haben endlich Ja gesagt

Auch wenn er sich seiner Sache jederzeit sicher war: Am Tag vor seiner offiziellen Eheschließung wurde Michael Adam richtig nervös. Wegen eines kleinen Details.

» Nordkurier: Neustrelitz feiert Deutschlands kleinsten CSD

Rund 300 Teilnehmer werden am Wochenende beim ersten Christopher Street Day in Neustrelitz erwartet. Auch der Londoner DJ Axel Rath heizt den Gästen ein.

» katholisch.de: Auch Homosexuelle sind zum Priesteramt berufen

Björn Odendahl über die Kirche und "homosexuelle Tendenzen"

» Vogue über "Queer Eye": Das ist die Serie, die Gigi und Bella Hadid zu ihren Fans zählt

In den USA ist "Queer Eye" bereits ein riesiger Erfolg. Wir erklären, was hinter der neuen Kultserie steckt!

29. Mai 2018

» bento: Was passierte, als ich meinen Freunden sagte, dass ich trans bin

Freundinnen und Freunde sind Menschen, die dich kennen und trotzdem mögen. Klingt wie "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder"? Dann habt ihr nie ein Coming-Out mitgemacht – als die Person, die sich outen muss!

» L.Mag: Bye, bye Konny! Lesbisches Webportal nach zwanzig Jahren eingestellt

Zwei Jahrzehnte lang waren "Konnys Lesbenseiten" mit rund 100.000 Nutzerinnen eine wichtige Informationsquelle für lesbische Inhalte im Internet. Jetzt ging es offline. L-MAG hat bei Portal-Gründerin Konstanze Gerhard nach den Hintergründen gefragt.