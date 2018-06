Ausgewählter Artikel:

» (01.06.2018) neues deutschland über das "Missy Magazine": Feministisch und finanziell angeschlagen

Die feministische Zeitschrift "Missy Magazine" befindet sich in der finanziellen Krise – wie viele andere linke Zeitungen und Zeitschriften auch. Eine Crowdfunding-Kampagne soll das Magazin nun retten.

01. Juni 2018

» Brigitte über Eventuell-Vielleicht-Lesben: Mal die Seite wechseln

Verheiratet mit Mann, Affäre mit Frau. Unsicherheit – stehe ich auf Frauen? Gute Frage, nächste Frage. BRIGITTE-Autorin über Eventuell-Vielleicht-Lesben.

» junge Welt über die Sticks & Stones im SchwuZ: Den Schuss nicht gehört

Berliner Schwulenzentrum "Schwuz" veranstaltet Karrieremesse. Zu Gast sind der Springer-Verlag, Thyssen-Krupp und die Bundeswehr

» Saarbrücker Zeitung: Evangelische Kirche macht gegen Hass-Redner mobil

Die rheinische und die pfälzische Landeskirche haben am Dienstagabend in Saarbrücken für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geworben. Es gehe darum, Brücken zu bauen, Unterschiedlichkeiten zu respektieren und mit Verschiedenheiten geschwisterlich umzugehen, erklärten der rheinische Präses Manfred Rekowski und der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad beim Empfang der evangelischen Kirchen im Saarland.

» Deutschlandfunk Kultur: Taiwans Intellektuelle setzen auf Diversität

Während die Politik in Taiwan den Schulterschluss mit Peking sucht, setzen Intellektuelle auf die bunte Vielfalt des Landes. Auch deshalb ist dort die schwul-lesbische Literatur schon längst im Mainstream angekommen.

» Qantara über die Band "Cabaret al-Shaikhat" aus Marokko: Wie Transvestiten musikalische Traditionen erneuern

Acht Männer treten in Casablanca auf einer improvisierten Bühne auf. Das Besondere dabei ist, dass sie Frauenkleider tragen und so das historische Genre der beduinischen Aita-Musik wieder aufleben lassen, die fast in Vergessenheit geraten ist.

31. Mai 2018

» W&V: Das ist der erste geschlechterneutrale Kleiderladen

The Phluid Project verzichtet bei der Präsentation seiner Waren komplett auf eine Zuordnung, ob sie von Männern oder Frauen getragen werden.

» tz: Gerüchte um Mord an Transsexueller – Polizei findet Leiche und ermittelt

Auf einer Kundgebung in München und in den sozialen Medien kochte die Gerüchteküche hoch: Eine Transsexuelle namens Iona sei ermordet worden, hieß es. Die Polizei griff den Fall auf – mit eindeutigem Ergebnis.

» Sumikai: Erfolgreiche japanische Geschäftsfrau enthüllt gleichgeschlechtliche Beziehung

Die einflussreiche Geschäftsfrau Kazuyo Katsuma enthüllte am Montag, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt und hofft nun, dass ihre Enthüllung anderen Menschen helfe, sich zu ihrer Beziehung zu bekennen.

» gazete.taz über LGBT* in der Türkei: Die, die nach Gezi kamen

Die Gezi-Proteste in der Türkei weckten Hoffnungen für LGBT*. Heute leben viele von ihnen in Berlin und haben mit neuen Problemen zu kämpfen.

» Express: Schwuler Schützenbruder mit frivoler Fahne im Kölner Dom erwischt

Zu einem kleinen Eklat kam es am Donnerstag im Kölner Dom. Das Mitglied eines schwul-lesbischen Schützenvereins wollte an Fronleichnam die Fahne seiner Gruppierung im Dom schwenken. Domschweizer verhinderten das.

» Kurier über Gery Keszler: 25 Jahre Mister Life Ball

Das Lächeln blitzt wie je, zärtlich, belustigt, stolz erfreut. Das Gesicht ist hager, dreitagesbärtig. Doch was hat Gery Keszler aufgestellt in 25 Jahren Life Ball. Große Feste für ein großes Ziel. Provokant, stilvoll, international. Diesmal am 2. Juni.

» Westdeutsche Zeitung: Christopher Street Day stellt Transsexualität in den Mittelpunkt

Der bunte Demonstrationszug für Schwulenrechte läuft am Samstag auf einer geänderten Route zum Apollo.

» MOPO.de: Schwule Oase in biederen Zeiten – Die "Piccadilly"-Bar wird 60!

Stößchen! Die "Piccadilly"-Bar wird 60. Als sie eröffnete, war Homosexualität verboten. Wirt Herbert erinnert sich

30. Mai 2018

» taz: Nazi-Vorwürfe gegen CSD-Ordner

Nach dem Dresdner Christopher Street Day gibt es Vorwürfe, unter Ordnern seien Nazis gewesen. Der Organisator dementiert dies.

» taz über Drag Queens beim Topmodel-Finale: Missbrauch des Regenbogens?

Weil Drag Queens beim Finale von Germany's Next Topmodel aufgetreten sind, wird ihnen jetzt Pinkwashing vorgeworfen. Zu Recht?

» bento: Weil er schwul ist, darf Hannes kein Blut spenden – er macht es trotzdem

Hannes* ist 21, er ist schwul und hat mehrmals pro Jahr Sex. Trotzdem geht er regelmäßig Blut spenden. Eigentlich darf er das nicht.

» rbb24: Queere Jobmesse wegen Bundeswehr-Ständen in der Kritik

"Sticks & Stones" im Berliner SchwuZ ist eine Jobmesse speziell für queere Menschen. Doch vor ihrer zweiten Ausgabe am Samstag steht sie in der Kritik. Denn auch Rüstungskonzerne und die Bundeswehr dürfen sich dort präsentieren.

» hpd: Pfarrer lehnt Schüler von lesbischen Paar ab

Ein Pfarrer im US-Bundesstaat North Carolina hat Kindern den Besuch einer katholischen Schule verweigert haben, weil ihre Eltern lesbisch sind. Dabei geht es wieder einmal um die Ehe als Sakrament zwischen Mann und Frau.

» evangelisch.de: Jede Menge CSD – jede Menge Gottesdienst

Parade oder Gottesdienst? Laut oder still? Geistlich oder weltlich? Beides gehört inzwischen zum CSD. Einige Gedanken und jede Menge Termine.