Ausgewählter Artikel:

» (03.06.2018) Tagesspiegel interviewt Édouard Louis und Thomas Ostermeier: "Die Polizei hat meine Geschichte gestohlen"

Vor der Schaubühnen-Premiere von "Im Herzen der Gewalt": Ein Gespräch mit Édouard Louis und Thomas Ostermeier über sexuelle Gewalt, soziale Scham als Arbeiterkind und als Schwuler – und über die Linke.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juni 2018

» Express: Julia ist Transgender und lebte 30 Jahre im falschen Körper

30 Jahre lang lebte Julia Heidemüller im falschen Körper. Seit neun Jahren ist sie nun endlich das, was sie in ihrem Inneren eigentlich schon immer war: eine Frau.

» Bild zum 60. Geburtstag von Prince: Musik für Herz, Hirn und Hose

Der verstorbene Superstar Prince machte nie Musik, zu der sich Jungs betrinken, sondern zu der Jungs von Sachen mit Mädchen träumen.

» Pink Channel: Johannes Kram über Volker Becks Drogenskandal

Bei der Buchpräsentation im Tipi in Berlin im April wurde das Buch von Johannes Kram festlich präsentiert. – Johannes Kram hatte sich Volker Beck zum Thema Drogenskandal eingeladen.

» NZZ: Die Hürden für Schwule und Lesben zur Kinderadoption sind kleiner als gedacht

Eine Mehrheit des Volkes findet, Homosexuelle sollten heiraten dürfen. Heiss umstritten ist hingegen die Adoptionsfrage. Nur: Die Politik kann die beiden Fragen offenbar gar nicht getrennt behandeln.

» Kurier über transsexuelle Kranführerin: Aus Herbert wurde Erika

Die 54-Jährige ist die erste transsexuelle Person Österreichs, die diesen Beruf ausübt.

» 20 Minuten über Dragqueen: "Für die Verwandlung brauche ich vier Stunden"

Der 18-jährige Domenico wird regelmässig zur 1,90 Meter grossen Stella Sanchez. Er erklärt, warum er die Dragqueen-Szene liebt.

» der Freitag über Ausstellung "Gewalt und Geschlecht": Mensch gegen Mensch

Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden stellt den Zusammenhang von Gewalt und Geschlecht in Frage

» Kirche+Leben: Gottesdienst zum "Christopher-Street-Day" in Cloppenburg

Am 23. Juni treffen sich homosexuelle Frauen und Männer in der Kreisstadt Cloppenburg zum 5. Mal zu einem regionalen "Christopher-Street-Day". Die Kirchen beteiligen sich mit einem Gottesdienst. Für Dechant Bernd Strickmann ein wichtiges Zeichen.

» NZZ: Lugano erlebt seine erste Gay Pride

Bunt gekleidet und in friedlicher Stimmung zogen die nach Polizeiangaben rund 7000 Personen durch die Stadt. Aussenminister Ignazio Cassis begrüsste die Teilnehmer und dankte den Organisatoren für ihren Mut.

» Sumikai: Sapporo gibt Partnerschaftskarten für LGBT-Paare heraus

Die Stadt Sapporo in Japan verteilt seit Freitag Karten, die als Beweis für lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Paare dienen und in Notfällen und anderen Situationen vorgelegt werden können.

02. Juni 2018

» Zeit Online über Diversität: Vielfalt lässt sich nicht kapern

Über Identitätspolitik wird oft gejammert. Politik und Wirtschaft versuchen sie zu instrumentalisieren. Aber die gute Nachricht: Im Alltag ist Diversität lebendig.

» derStandard.de interviewt Conchita: "Ich bin mehr als HIV-positiv"

Es ist der erste Life Ball nach ihrem Outing: Conchita wird die Eröffnung komoderieren. Warum sie dennoch nicht über ihre Krankheit reden will

» schwaebische: Geboren im falschen Körper

Schornsteinfeger sollen ja bekanntlich Glück bringen. Eve Hauck, die früher mal Uwe hieß, ist Schornsteinfegerin und betreut unter anderem die Haushalte in der Gemeinde Wehingen und Umgebung. Eve Hauck ist transsexuell – im männlichen Körper lebt ein weibliches Inneres.

» derStandard.de über Transgender im Netz: Leben als digitale Zielscheibe

Linus Giese berichtet öffentlich über seine Transition zum Mann – und wird dafür täglich angefeindet

» Nordkurier über CSD Neustrelitz: Kleinste Schwulen- und Lesbenparade erstaunlich groß

So ein buntes Partyvolk wie am Sonnabend ist in der Residenzstadt selten anzutreffen. Der erste Neustrelitzer Christopher Street Day bringt frischen Wind hat aber auch einen ernsten Hintergrund.

» WDR über CSD Düsseldorf: "Die Welt gehört uns allen"

Zum Christopher Street Day ist am Samstag (02.06.2018) die Parade durch Düsseldorf gezogen. Parade und Straßenfest werben für die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare.

» Deutsche Welle: Versteckte Offensive schwuler Sportler

In vielen Ländern ist die Zivilgesellschaft eine Partnerin des Staates – in Russland gilt sie als Gegnerin. Doch es gibt Gruppen, die nicht aufgeben. Im Fußball machen sich Aktivisten gegen Homophobie stark.

» Berliner Morgenpost über Wieland Specks "Westler": Liebe kennt keine Mauer

Im Zoo Palast wird noch einmal der Film ?Westler? gezeigt. Regisseur und Hauptdarsteller erzählen vom illegalen Dreh im Osten Berlins.

» Kolumne "Voll schwul!" in der Schweizer Illustrierten: Die Angst alleine alt zu werden

Viele Menschen haben Mühe mit dem Altern. SI-online-Blogger Onur Ogul fällt auf, dass seine schwulen Freunde besonders Mühe damit haben. Ein Erklärungsversuch.